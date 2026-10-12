Leicester City mis en vente : King Power fixe son prix à 225 millions de livres alors que la date limite pour le rachat, fixée à vendredi, approche

Leicester City s’apprête à connaître un bouleversement majeur, alors que ses propriétaires actuels se préparent à mettre fin à un règne de plus de dix ans. King Power, le conglomérat thaïlandais qui a présidé à la période la plus faste de l’histoire du club, aurait demandé aux parties intéressées de soumettre leurs offres officielles d’ici vendredi prochain.

Les banquiers d’affaires de Citi pilotent actuellement le processus de vente et ont fixé la fin de la semaine comme date limite pour que les candidats sérieux se manifestent. L’identité des parties concernées reste confidentielle, mais le calendrier initial aurait été légèrement prolongé, selon The Sun.

La décision de vendre a été prise plus tôt cette année, lorsque la famille Srivaddhanaprabha a réévalué sa position après la décevante dégringolade de Leicester dans la hiérarchie du football anglais. Malgré la présence actuelle du club en League One, les propriétaires espèrent toujours tirer un montant important de leur investissement.