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Leicester City mis en vente : King Power fixe son prix à 225 millions de livres alors que la date limite pour le rachat, fixée à vendredi, approche
King Power fixe une date butoir ferme pour le rachat
Leicester City s’apprête à connaître un bouleversement majeur, alors que ses propriétaires actuels se préparent à mettre fin à un règne de plus de dix ans. King Power, le conglomérat thaïlandais qui a présidé à la période la plus faste de l’histoire du club, aurait demandé aux parties intéressées de soumettre leurs offres officielles d’ici vendredi prochain.
Les banquiers d’affaires de Citi pilotent actuellement le processus de vente et ont fixé la fin de la semaine comme date limite pour que les candidats sérieux se manifestent. L’identité des parties concernées reste confidentielle, mais le calendrier initial aurait été légèrement prolongé, selon The Sun.
La décision de vendre a été prise plus tôt cette année, lorsque la famille Srivaddhanaprabha a réévalué sa position après la décevante dégringolade de Leicester dans la hiérarchie du football anglais. Malgré la présence actuelle du club en League One, les propriétaires espèrent toujours tirer un montant important de leur investissement.
- AFP
Une valorisation record pour la League One
Si un acheteur acceptait la valorisation annoncée de 225 millions de livres sterling, ce serait un moment historique pour la troisième division du football anglais. Une transaction à ce prix pulvériserait largement le record actuel pour le rachat d’un club évoluant en League One.
Cette vente potentielle marquerait la fin d’une époque commencée en 2010, lorsque King Power avait acheté le club à Milan Mandaric pour la somme relativement modeste de 35 millions de livres sterling. Au cours des 14 années suivantes, les propriétaires ont fait de Leicester City, alors club de Championship, une marque mondiale. Ce parcours a été marqué par l’un des plus grands exploits sportifs de tous les temps.
Retour sur un passage historique
Sous la direction de la famille Srivaddhanaprabha, Leicester City a réalisé l’impossible en remportant la Premier League en 2016. Coté à 5 000 contre 1 avant le début de la saison, le club a stupéfié le monde du sport en soulevant le trophée sous les ordres de Claudio Ranieri.
Le palmarès du club s’est encore étoffé au cours d’un âge d’or marqué également par une qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions en 2017. Cette période a culminé avec la première victoire de Leicester City en FA Cup, obtenue face à Chelsea en finale à Wembley.
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Une difficile déchéance
La situation actuelle de Leicester City est bien loin de ses heures de gloire en Premier League. Le club a traversé une période cauchemardesque marquée par deux relégations consécutives, qui l’ont fait passer de l’élite au Championship, puis en League One.
À l’heure actuelle, Leicester City végète à la 17e place de la troisième division et peine à trouver la régularité nécessaire pour remonter au classement.
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