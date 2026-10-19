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AFC Wrexham v Nottingham Forest - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images Sport
Moataz Elgammal
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Leicester City connaît son sort, tout comme des clubs hors Football League qui font leurs débuts, après le tirage au sort du premier tour de la Coupe d’Angleterre

Leicester
FA Cup

Le tirage au sort du premier tour de la Coupe d’Angleterre promet un week-end de football riche en rebondissements, avec un duel familial très attendu et des rencontres délicates pour d’anciens vainqueurs. Alors que les clubs de la Football League entrent en lice aux côtés des équipes hors ligue encore en course, les supporters peuvent s’attendre à des affiches captivantes, notamment Peterborough United face à Reading, et à voir de petits clubs hors ligue tenter de créer d’énormes surprises.

  • Les liens familiaux marquent les débuts

    Selon The Sun, l’affiche marquante du dernier tirage au sort verra Robbie Savage, entraîneur de Peterborough United, affronter son propre fils, Charlie Savage, lorsque Peterborough recevra Reading.

    Les 48 clubs de League One et de League Two ont officiellement rejoint les 32 équipes hors ligue encore en lice. Cette première phase réserve souvent des moments mémorables, et le prochain match à London Road s’annonce particulièrement chargé d’émotion pour la famille Savage, avec une place au deuxième tour en jeu.

  • D’anciens champions à l’épreuve d’équipes hors des ligues professionnelles

    Leicester City et Wigan Athletic entrent tôt dans la compétition cette année après leurs récentes difficultés. Ils sont les anciens vainqueurs les plus en vue parmi les participants à ce stade. Leicester se déplacera chez Oxford City, club de sixième division, qui aura une occasion en or de s’offrir une victoire de prestige.

    Leicester connaît des débuts difficiles en League One après deux relégations consécutives, avec seulement trois victoires lors de ses neuf premiers matches de championnat. De son côté, Wigan se rendra dans le sud pour affronter Boreham Wood dans une autre rencontre qui s’annonce intéressante.

  • Les petits poucets rêvent de créer la surprise en coupe

    Plus bas dans la hiérarchie du football anglais, plusieurs clubs espèrent à leur tour créer la surprise face à des adversaires de divisions supérieures. Tadley Calleva reste l’équipe évoluant au plus bas échelon encore en lice et se rendra chez Barnsley, pensionnaire de League One, s’il bat Aldershot lors du match à rejouer mardi. De son côté, l’AFC Rushden & Diamonds se déplacera à Burton Albion. Ironie du sort, Plymouth Parkway et Berkhamsted, deux clubs de septième division qui disputent la compétition pour la première fois, n’ont pas tiré d’adversaire de Football League : ils s’affronteront, avec à la clé une place assurée au tour suivant pour le vainqueur.

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  • Tirage au sort intégral du premier tour de la FA Cup

    Dover Athletic contre Wealdstone

    Mansfield Town contre Macclesfield ou Anstey Nomads

    Huddersfield Town contre Exeter City

    Luton Town contre Chesham United ou Forest Green Rovers

    Bristol Rovers contre Cambridge United

    Oldham Athletic contre Sheffield Wednesday

    Kidderminster Harriers contre Doncaster Rovers

    Leyton Orient contre Harborough Town

    Accrington Stanley contre Wycombe Wanderers

    MK Dons contre Swindon Town

    Newport County contre Walsall

    Bromley contre Rotherham United

    Barnet contre Tranmere Rovers

    Fleetwood Town contre Rochdale

    Barnsley contre Aldershot ou Tadley Calleva

    Plymouth Parkway contre Berkhamsted

    Chesterfield contre Leatherhead ou Yeovil Town

    Gillingham contre Barrow ou Gloucester City

    Bury ou Harrogate Town contre AFC Fylde

    Crewe Alexandra contre AFC Wimbledon

    Oxford United contre Stevenage

    Burton Albion contre AFC Rushden & Diamonds

    Bedford Town ou Cray Wanderers contre Stockport County

    Port Vale contre Scunthorpe United

    Cheltenham Town contre FC Halifax Town

    Colchester United contre Chorley ou Worcester City

    Eastleigh contre Shrewsbury Town

    Peterborough United contre Reading

    Wimborne Town contre Crawley Town

    Plymouth Argyle contre Spalding United ou Alvechurch

    Hornchurch contre Blackpool

    Guiseley contre Sutton United

    Gateshead ou Stafford Rangers contre Grimsby Town

    Oxford City contre Leicester City

    Bradford City contre Marine

    York City contre Northampton Town

    Altrincham ou FC United of Manchester contre Notts County

    Boreham Wood contre Wigan Athletic

    Carlisle United contre Salford City

    Salisbury contre Sholing

  • En vue des matches de novembre

    Tous les matches du premier tour se joueront durant le week-end du 7 novembre. Les équipes qualifiées attendront ensuite le tirage au sort du deuxième tour, avec l’espoir d’accéder au troisième tour, synonyme de recettes importantes, où les poids lourds de Championship et de Premier League entreront enfin en lice.

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20 oct. 2026

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