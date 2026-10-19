Selon The Sun, l’affiche marquante du dernier tirage au sort verra Robbie Savage, entraîneur de Peterborough United, affronter son propre fils, Charlie Savage, lorsque Peterborough recevra Reading.

Les 48 clubs de League One et de League Two ont officiellement rejoint les 32 équipes hors ligue encore en lice. Cette première phase réserve souvent des moments mémorables, et le prochain match à London Road s’annonce particulièrement chargé d’émotion pour la famille Savage, avec une place au deuxième tour en jeu.