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Leicester City connaît son sort, tout comme des clubs hors Football League qui font leurs débuts, après le tirage au sort du premier tour de la Coupe d’Angleterre
Les liens familiaux marquent les débuts
Selon The Sun, l’affiche marquante du dernier tirage au sort verra Robbie Savage, entraîneur de Peterborough United, affronter son propre fils, Charlie Savage, lorsque Peterborough recevra Reading.
Les 48 clubs de League One et de League Two ont officiellement rejoint les 32 équipes hors ligue encore en lice. Cette première phase réserve souvent des moments mémorables, et le prochain match à London Road s’annonce particulièrement chargé d’émotion pour la famille Savage, avec une place au deuxième tour en jeu.
D’anciens champions à l’épreuve d’équipes hors des ligues professionnelles
Leicester City et Wigan Athletic entrent tôt dans la compétition cette année après leurs récentes difficultés. Ils sont les anciens vainqueurs les plus en vue parmi les participants à ce stade. Leicester se déplacera chez Oxford City, club de sixième division, qui aura une occasion en or de s’offrir une victoire de prestige.
Leicester connaît des débuts difficiles en League One après deux relégations consécutives, avec seulement trois victoires lors de ses neuf premiers matches de championnat. De son côté, Wigan se rendra dans le sud pour affronter Boreham Wood dans une autre rencontre qui s’annonce intéressante.
Les petits poucets rêvent de créer la surprise en coupe
Plus bas dans la hiérarchie du football anglais, plusieurs clubs espèrent à leur tour créer la surprise face à des adversaires de divisions supérieures. Tadley Calleva reste l’équipe évoluant au plus bas échelon encore en lice et se rendra chez Barnsley, pensionnaire de League One, s’il bat Aldershot lors du match à rejouer mardi. De son côté, l’AFC Rushden & Diamonds se déplacera à Burton Albion. Ironie du sort, Plymouth Parkway et Berkhamsted, deux clubs de septième division qui disputent la compétition pour la première fois, n’ont pas tiré d’adversaire de Football League : ils s’affronteront, avec à la clé une place assurée au tour suivant pour le vainqueur.
Tirage au sort intégral du premier tour de la FA Cup
Dover Athletic contre Wealdstone
Mansfield Town contre Macclesfield ou Anstey Nomads
Huddersfield Town contre Exeter City
Luton Town contre Chesham United ou Forest Green Rovers
Bristol Rovers contre Cambridge United
Oldham Athletic contre Sheffield Wednesday
Kidderminster Harriers contre Doncaster Rovers
Leyton Orient contre Harborough Town
Accrington Stanley contre Wycombe Wanderers
MK Dons contre Swindon Town
Newport County contre Walsall
Bromley contre Rotherham United
Barnet contre Tranmere Rovers
Fleetwood Town contre Rochdale
Barnsley contre Aldershot ou Tadley Calleva
Plymouth Parkway contre Berkhamsted
Chesterfield contre Leatherhead ou Yeovil Town
Gillingham contre Barrow ou Gloucester City
Bury ou Harrogate Town contre AFC Fylde
Crewe Alexandra contre AFC Wimbledon
Oxford United contre Stevenage
Burton Albion contre AFC Rushden & Diamonds
Bedford Town ou Cray Wanderers contre Stockport County
Port Vale contre Scunthorpe United
Cheltenham Town contre FC Halifax Town
Colchester United contre Chorley ou Worcester City
Eastleigh contre Shrewsbury Town
Peterborough United contre Reading
Wimborne Town contre Crawley Town
Plymouth Argyle contre Spalding United ou Alvechurch
Hornchurch contre Blackpool
Guiseley contre Sutton United
Gateshead ou Stafford Rangers contre Grimsby Town
Oxford City contre Leicester City
Bradford City contre Marine
York City contre Northampton Town
Altrincham ou FC United of Manchester contre Notts County
Boreham Wood contre Wigan Athletic
Carlisle United contre Salford City
Salisbury contre Sholing
En vue des matches de novembre
Tous les matches du premier tour se joueront durant le week-end du 7 novembre. Les équipes qualifiées attendront ensuite le tirage au sort du deuxième tour, avec l’espoir d’accéder au troisième tour, synonyme de recettes importantes, où les poids lourds de Championship et de Premier League entreront enfin en lice.
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