Nicola Legrottaglie, ancien défenseur de laJuventus et du Milan, s'exprime sur Radio Sportiva : « Gila est un joueur très complet, rapide, agressif, capable d'évoluer en attaque ; il fait également preuve d'une grande attention tactique en défense, au sein d'une ligne à quatre. Je l'ai beaucoup apprécié et, à mon avis, le Milan a réalisé un excellent recrutement. Il a peut-être même recruté le joueur dont il avait besoin, compte tenu de ses caractéristiques, pour compléter les autres éléments de son effectif. J’ai donc apprécié ce transfert. De plus, il a de la personnalité, séduit les publics et les supporters, et se donne à fond sur le terrain. Ce sont ces joueurs-là qui, aujourd’hui, peuvent vraiment faire la différence dans notre football, dans le football italien qui a un peu baissé de niveau. »
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Legrottaglie : « Gila est une excellente recrue pour le Milan, tandis que Kim correspond parfaitement au profil recherché par la Juve. »
Concernant la Juventus, on peut lire sur TuttoJuve.com : « Je pense que Spalletti a déjà repéré les joueurs capables de répondre à ses besoins. On a beaucoup parlé de personnalité et de caractère, et je suis convaincu qu’il a déjà ciblé ces joueurs. Il passera bientôt à l’action pour renforcer un effectif déjà de qualité, mais auquel il manque justement cette personnalité dont Spalletti a lui-même fait mention. Défensivement, un renfort de premier plan est attendu : Kim, que Spalletti a déjà entraîné, correspondrait parfaitement au profil recherché. »
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