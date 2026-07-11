Legrottaglie : « Gila est une excellente recrue pour le Milan, tandis que Kim correspond parfaitement au profil recherché par la Juve. »

Nicola Legrottaglie, ancien défenseur de laJuventus et du Milan, s'exprime sur Radio Sportiva : « Gila est un joueur très complet, rapide, agressif, capable d'évoluer en attaque ; il fait également preuve d'une grande attention tactique en défense, au sein d'une ligne à quatre. Je l'ai beaucoup apprécié et, à mon avis, le Milan a réalisé un excellent recrutement. Il a peut-être même recruté le joueur dont il avait besoin, compte tenu de ses caractéristiques, pour compléter les autres éléments de son effectif. J’ai donc apprécié ce transfert. De plus, il a de la personnalité, séduit les publics et les supporters, et se donne à fond sur le terrain. Ce sont ces joueurs-là qui, aujourd’hui, peuvent vraiment faire la différence dans notre football, dans le football italien qui a un peu baissé de niveau. »