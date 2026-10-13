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Légende du Real Madrid, Dani Carvajal rejoint Getafe jusqu’en 2027 : le sextuple vainqueur de la Ligue des champions entame un nouveau chapitre
Un champion aux multiples titres renforce sa défense
Carvajal a officiellement entamé un nouveau chapitre de sa riche carrière en rejoignant le Coliseum, avec à son actif six victoires en Ligue des champions. Le latéral droit de 34 ans a signé un contrat d’un an et a aussitôt visité les installations du club en compagnie du staff technique afin de faciliter son intégration à l’effectif.
Selon le quotidien espagnol MARCA, le défenseur a accepté une importante baisse de salaire pour poursuivre sa carrière dans l’élite sans avoir à quitter son domicile madrilène.
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La direction du Coliseum accueille un vainqueur d’élite
La direction du club a officiellement annoncé l’arrivée du vétéran sur ses canaux officiels, le présentant comme la recrue la plus importante de son histoire après ses 27 trophées remportés en club et ses deux titres internationaux majeurs avec l’Espagne.
Pour saluer l’arrivée du latéral, Getafe a publié un communiqué officiel sur son site internet : « Au nom du Getafe CF, nous souhaitons la bienvenue à Dani Carvajal et lui souhaitons beaucoup de succès dans cette nouvelle étape. Bienvenue au Coliseum, Dani ! »
Les options tactiques élargissent l’assise défensive
MARCAa également rapporté qu’un appel téléphonique direct de l’entraîneur Jose Bordalas avait joué un rôle décisif pour convaincre Carvajal de rejoindre le club. Bordalas l’imagine en concurrence avec Kiko Femenia au poste de latéral droit ou comme défenseur central droit dans une défense à trois.
Lors de sa rencontre avec l’entraîneur et son adjoint Patri Moreno au centre d’entraînement mardi, Carvajal a clairement affiché son enthousiasme : « J’ai vraiment hâte de me mettre au travail. »
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Un derby crucial met à l’épreuve la profondeur de l’effectif
Les dirigeants du club sont engagés dans une course contre la montre pour finaliser son inscription avant lundi, afin que Carvajal puisse faire ses débuts lors du derby de Liga face au Rayo Vallecano le 19 octobre. Ce match de championnat constitue l’échéance la plus réaliste, car sa participation au déplacement de Getafe à Craiova jeudi en Ligue Europa Conférence reste très incertaine.
Les supporters devront également attendre début janvier pour assister au retour chargé d’émotion du défenseur au Santiago Bernabeu, où il affrontera le Real Madrid.
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