Carvajal a officiellement entamé un nouveau chapitre de sa riche carrière en rejoignant le Coliseum, avec à son actif six victoires en Ligue des champions. Le latéral droit de 34 ans a signé un contrat d’un an et a aussitôt visité les installations du club en compagnie du staff technique afin de faciliter son intégration à l’effectif.

Selon le quotidien espagnol MARCA, le défenseur a accepté une importante baisse de salaire pour poursuivre sa carrière dans l’élite sans avoir à quitter son domicile madrilène.



