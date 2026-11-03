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Chelsea FC v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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Légende de United : si ce joueur avait évolué à notre époque, on lui aurait arraché la tête

Chelsea vs Manchester United
Chelsea
Manchester United
Premier League
N. Butt
L. Martinez
Angleterre
Argentine

Déclarations cinglantes : de l'accrochage avec Fochlan à la critique de la direction de Manchester United

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La légende de Manchester United Nicky Butt a lancé une attaque virulente contre l'Argentin Lisandro Martínez, défenseur de Manchester United, en raison des performances décevantes qu'il affiche dernièrement avec l'équipe, ainsi que de ses critiques publiques envers la direction du club.

Il est également revenu sur l'épisode où le joueur avait brandi une banderole concernant les îles Malouines lors de sa participation avec l'Argentine à la Coupe du monde 2026, estimant qu'il ne mérite pas la sympathie des supporters au vu de la baisse de son niveau cette saison.

Martínez a essuyé des critiques après que plusieurs joueurs argentins ont brandi une banderole sur laquelle était inscrit « Les îles Malouines sont argentines », à la suite de la victoire 2-1 face à l'Angleterre en demi-finale du Mondial en juillet dernier.

Le défenseur était apparu aux côtés de Cristian Romero et Giovani Lo Celso, tandis qu'une amende de 235 000 livres sterling a été infligée à la Fédération argentine en raison de cet épisode, sans sanction personnelle à l'encontre de Martínez, selon le journal Mirror.

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  • Attaque virulente : « Que fais-tu ? »

    Bat a déclaré, lors de son apparition dans l'émission Piers Morgan Uncensored : « Il vit dans notre pays, puis il danse et brandit le drapeau de l'Argentine lors de la Coupe du monde. Que fais-tu ? Et ensuite tu t'attends à ce que les gens te tapotent l'épaule lorsque tu livres un mauvais match. »

    Il a ajouté : « Certaines de ces personnes ont besoin de comprendre. Peu importe que tu touches 200 000 livres sterling par semaine et que tu conduises une Rolls-Royce dans ton petit village en pensant que tu es devenu un roi ; tu peux faire ce que tu veux, mais tu ne peux pas t'attendre à ce que les gens te félicitent lorsque tu joues aussi mal et que tu attaques les autres. »

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  • Un message au ton virulent à Martinez : tu dois faire attention !

    L'ancien milieu de terrain a également critiqué Martínez en raison de ses déclarations, dans lesquelles il avait adressé des critiques à la direction de Manchester United au sujet de la politique de recrutement, après la défaite 0-2 face à l'Atlético de Madrid en Ligue des champions le mois dernier. Butt a estimé que le défenseur argentin n'affiche pas le niveau qui l'autorise à critiquer les dirigeants du club, soulignant qu'il pourrait être l'un des premiers joueurs dont le club se séparerait s'il décidait de renforcer son effectif.

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    Il a déclaré : « Ces joueurs deviennent extrêmement sensibles aux critiques. Et ensuite, il a l'audace d'accorder une interview dans laquelle il critique les responsables des recrutements, alors qu'il n'offre lui-même pas de bonnes prestations. »

    Il a poursuivi : « Si le club décide de recruter de nouveaux joueurs, il doit faire attention, car il est l'un des premiers joueurs susceptibles d'être remplacés. »

    Butt a critiqué l'intervention de Martínez qui a entraîné son expulsion lors de la défaite 0-2 face à Chelsea, après avoir asséné un coup de coude à Morgan Rogers dans la surface de réparation, une action qui a également donné lieu à un penalty.

    Nicky Butt a ajouté : « Il a baissé les bras sur cette action et a utilisé le coude, et la raison en est qu'il n'a pas la puissance suffisante pour défendre correctement. »

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  • « S'il avait joué à notre époque, nous lui aurions arraché la tête »

    Butt a replongé dans ses souvenirs à Manchester United, affirmant que la réaction de ses coéquipiers aurait été totalement différente si un joueur s'était comporté de cette manière à l'époque où il évoluait dans l'équipe.

    Il a déclaré : « À mon époque, ils lui auraient complètement arraché la tête (il aurait reçu un sermon extrêmement sévère). Tout le monde lui aurait demandé : pour qui te prends-tu pour parler de tes coéquipiers de cette façon, au vu du niveau que tu affiches ? Et même si tu étais le meilleur joueur d'Europe, tu n'aurais pas le droit de parler de tes coéquipiers de cette manière. »

    Butt a conclu son attaque en affirmant que Martínez était passé du statut de joueur adoré des supporters à celui d'un joueur dont les fans souhaitent le départ du club, ajoutant qu'il adhérait à la proposition de Piers Morgan d'écarter le défenseur de la liste de l'équipe sous la direction de Michael Carrick.

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