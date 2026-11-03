La légende de Manchester United Nicky Butt a lancé une attaque virulente contre l'Argentin Lisandro Martínez, défenseur de Manchester United, en raison des performances décevantes qu'il affiche dernièrement avec l'équipe, ainsi que de ses critiques publiques envers la direction du club.

Il est également revenu sur l'épisode où le joueur avait brandi une banderole concernant les îles Malouines lors de sa participation avec l'Argentine à la Coupe du monde 2026, estimant qu'il ne mérite pas la sympathie des supporters au vu de la baisse de son niveau cette saison.

Martínez a essuyé des critiques après que plusieurs joueurs argentins ont brandi une banderole sur laquelle était inscrit « Les îles Malouines sont argentines », à la suite de la victoire 2-1 face à l'Angleterre en demi-finale du Mondial en juillet dernier.

Le défenseur était apparu aux côtés de Cristian Romero et Giovani Lo Celso, tandis qu'une amende de 235 000 livres sterling a été infligée à la Fédération argentine en raison de cet épisode, sans sanction personnelle à l'encontre de Martínez, selon le journal Mirror.

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