LEGACY : Le parcours de l'Algérie en Coupe du monde, de la « honte de Gijón » à la fierté de Porto Alegre

Le train espagnol filait vers le nord, en direction de Gijón, rempli de supporters venus des quatre coins du monde : les Allemands avec leurs chapeaux, les Espagnols surexcités et un petit groupe d'Algériens agitant des drapeaux malgré la fatigue et la distance parcourue. Je les observais et je me disais : « Combien d'histoires ce train recèle-t-il, de rêves, de souvenirs et de larmes à venir ? ».

À bord, j'ai acheté un exemplaire d'El Pais. Le titre disait : « Un match facile pour les Allemands. Aucune surprise attendue ». Dans le magazine Kicker, j'ai lu : « L'Algérie a de l'enthousiasme... mais le football exige plus que de l'enthousiasme ». J'ai souri. Je ne savais pas si leur arrogance les amènerait à nous sous-estimer, mais j'étais certain qu'il y avait en chaque Algérien quelque chose qui ne devait jamais être sous-estimé.

Le stade était en ébullition, l'herbe scintillait sous un soleil pâle, comme si le ciel lui-même attendait un miracle. L'Algérie en vert, face aux Allemands au visage sombre. Rabah Madjer brillait comme une épée tandis que Lakhdar Belloumi souriait avec l'assurance d'un homme qui savait que l'histoire favorise les courageux.

J'ai bondi de mon siège après le premier but de Madjer, mon stylo m'a échappé des mains et j'ai crié comme jamais auparavant. J'ai vu le drapeau algérien flotter pour la première fois dans un stade européen. Puis vint l'égalisation allemande... La tension monta pendant un instant, mais Belloumi était là : but ! Algérie deux, Allemagne un.

Nous n'en croyions pas nos yeux. Même les journalistes allemands sont restés silencieux pendant quelques secondes avant de se remettre à écrire, perplexes. Le lendemain, les journaux se sont fait l'écho de l'opinion mondiale. LeMonde : « Les Algériens ont donné une leçon de dignité aux Allemands arrogants » ; The Guardian : « Ce match va changer la perception du football africain en Europe » ; Bild : « Ils nous ont choqués... Nous ne nous y attendions pas. Une humiliation pour l'Allemagne. »

Cette nuit-là, nous n'avons pas dormi. Les supporters algériens ont chanté dans les rues de Gijón jusqu'à l'aube. Nous n'étions pas seulement des vainqueurs, nous étions les premiers Arabes à battre l'Allemagne en Coupe du monde.