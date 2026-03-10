Goal.com
LEGACY : Le parcours de l'Algérie en Coupe du monde, de la « honte de Gijón » à la fierté de Porto Alegre

Voici Legacy, la série d'articles et de podcasts de GOAL qui fait le compte à rebours jusqu'à la Coupe du monde 2026. Chaque semaine, nous explorons les histoires et l'esprit qui animent les nations qui définissent le football mondial. Cette fois-ci, nous revenons sur l'un des parcours les plus émouvants du football : celui de l'Algérie, de Gijon à Porto Alegre. De la déception de 1982 à la fierté de 2014, c'est l'histoire d'une équipe qui a transformé l'injustice en identité et montré au monde entier que, pour l'Algérie, le rêve ne meurt jamais.

Par Ayman Youssef

J'étais là-bas à l'été 1982. Un jeune homme avec une petite valise, un cahier et un drapeau vert, blanc et rouge caché parmi mes papiers, comme s'il s'agissait d'un secret.

Je n'allais pas seulement couvrir un tournoi de football, j'allais assister à la naissance du rêve algérien sur la scène mondiale. Ce voyage en Espagne n'était pas une mission professionnelle, c'était le destin. Je croyais que le football pouvait faire ce que la politique ne pouvait pas faire : faire en sorte que le monde nous écoute, ne serait-ce que pendant 90 minutes.

  • TO GO WITH WORLD CUP 2010 PACKAGE IN ARAAFP

    Arriver avec style

    Le train espagnol filait vers le nord, en direction de Gijón, rempli de supporters venus des quatre coins du monde : les Allemands avec leurs chapeaux, les Espagnols surexcités et un petit groupe d'Algériens agitant des drapeaux malgré la fatigue et la distance parcourue. Je les observais et je me disais : « Combien d'histoires ce train recèle-t-il, de rêves, de souvenirs et de larmes à venir ? ».

    À bord, j'ai acheté un exemplaire d'El Pais. Le titre disait : « Un match facile pour les Allemands. Aucune surprise attendue ». Dans le magazine Kicker, j'ai lu : « L'Algérie a de l'enthousiasme... mais le football exige plus que de l'enthousiasme ». J'ai souri. Je ne savais pas si leur arrogance les amènerait à nous sous-estimer, mais j'étais certain qu'il y avait en chaque Algérien quelque chose qui ne devait jamais être sous-estimé.

    Le stade était en ébullition, l'herbe scintillait sous un soleil pâle, comme si le ciel lui-même attendait un miracle. L'Algérie en vert, face aux Allemands au visage sombre. Rabah Madjer brillait comme une épée tandis que Lakhdar Belloumi souriait avec l'assurance d'un homme qui savait que l'histoire favorise les courageux.

    J'ai bondi de mon siège après le premier but de Madjer, mon stylo m'a échappé des mains et j'ai crié comme jamais auparavant. J'ai vu le drapeau algérien flotter pour la première fois dans un stade européen. Puis vint l'égalisation allemande... La tension monta pendant un instant, mais Belloumi était là : but ! Algérie deux, Allemagne un.

    Nous n'en croyions pas nos yeux. Même les journalistes allemands sont restés silencieux pendant quelques secondes avant de se remettre à écrire, perplexes. Le lendemain, les journaux se sont fait l'écho de l'opinion mondiale. LeMonde : « Les Algériens ont donné une leçon de dignité aux Allemands arrogants » ; The Guardian : « Ce match va changer la perception du football africain en Europe » ; Bild : « Ils nous ont choqués... Nous ne nous y attendions pas. Une humiliation pour l'Allemagne. »

    Cette nuit-là, nous n'avons pas dormi. Les supporters algériens ont chanté dans les rues de Gijón jusqu'à l'aube. Nous n'étions pas seulement des vainqueurs, nous étions les premiers Arabes à battre l'Allemagne en Coupe du monde.

  • Conspiration

    Quelques jours plus tard, nous attendions le résultat du match entre l'Allemagne et l'Autriche, le dernier match du groupe. L'Algérie n'avait besoin que d'un résultat équitable, mais elle a été victime d'un pacte secret.

    Ce qui s'est passé le 25 juin 1982 est une tache sombre dans l'histoire de la Coupe du monde. L'Allemagne a marqué à la 10e minute, puis le match s'est figé. Passes courtes, sifflets de protestation, huées dans les tribunes. C'était comme si les joueurs s'étaient mis d'accord pour garder le silence. Pas d'attaques, pas de passion, pas de football.

    Le journaliste espagnol à côté de moi a murmuré : « ¡Esto es una vergüenza! (C'est une honte !) ». Les supporters espagnols ont crié « ¡Fuera! ¡Fuera! ». Même le commentateur a cessé de parler en signe de protestation.

    Dans la tribune de presse, nous étions assis, stupéfaits, réalisant que la qualification avait été volée sous les yeux du monde entier. Le lendemain, le Times écrivait : « Gijon... Le jour où l'esprit sportif est mort ». En Algérie, les gens sont descendus dans la rue, non pas pour pleurer, mais pour exprimer leur fierté. Un supporter a déclaré à la télévision nationale : « Nous avons gagné notre dignité... Et perdu à cause d'une feuille de tricherie ».

  • Spain v Algeria 1986 FIFA World CupHulton Archive

    Retour sur scène

    Quatre ans après Gijón, l'Algérie pensait que la blessure était guérie. Mais en réalité, le rêve n'était jamais mort. Nous sommes revenus à la Coupe du monde au Mexique, une nouvelle génération portant le poids de l'ancienne gloire, et une génération plus âgée regardant de loin, souriant et attendant la joie.

    J'étais là, sous le soleil brûlant du Mexique, rédigeant des rapports sur du papier jauni, me souvenant de Gijón à chaque passe, à chaque acclamation. Comment pourrais-je oublier ?

    Nous avons affronté l'Irlande du Nord, le Brésil et l'Espagne, un groupe difficile, comme si le destin voulait à nouveau mettre l'Algérie à l'épreuve. Nous avons fait match nul 1-1 contre l'Irlande du Nord grâce à un beau but de Djamel Zidane. Je n'oublierai jamais la joie qui a envahi le stade après ce but ; l'espoir était revenu dans le cœur des Algériens. Mais contre le Brésil, j'ai vu dans les yeux des joueurs un mélange de peur et de détermination, comme si Madjer et ses coéquipiers se murmuraient : « Nous ne serons pas oubliés, quel que soit le résultat ». À la 66e minute, l'Algérie a encaissé le but fatal.

    Lors du troisième match, contre l'Espagne, le désespoir s'est installé. L'Algérie est entrée sur le terrain déjà vaincue avant le coup d'envoi, et une défaite 3-0 a mis fin à notre parcours. Oui, l'aventure s'est terminée prématurément, mais nous sommes sortis la tête haute, en chantant comme nous l'avions fait à Gijon : « Nous pouvons perdre le score, mais jamais le principe ».

    Ce tournoi a marqué les adieux d'une génération dorée, porteuse à la fois du parfum de la victoire et de la douleur de la trahison. Puis sont venues les années de silence, années pendant lesquelles l'Algérie a disparu de la Coupe du monde, mais jamais de nos cœurs ni de nos carnets.

  • FBL-WC2010-AFR2010-EGYALGAFP

    Joie à Omdurman

    Des décennies ont passé et des générations ont grandi sans jamais connaître le goût de la Coupe du monde, le football algérien traversant une période de troubles et de déceptions. Mais à la fin des années 2000, la graine a recommencé à germer.

    En 2009, le destin a de nouveau frappé lors des qualifications pour la Coupe du monde, alors qu'un duel acharné entre l'Égypte et l'Algérie a ravivé tous les souvenirs de fierté et d'honneur. En Algérie, les cœurs battaient au rythme de l'histoire. Au Caire, la tension était à son comble. Les deux équipes ont terminé à égalité de points, ce qui a nécessité un match décisif. Ce n'était pas seulement un match, c'était l'histoire d'une nation qui revendiquait son droit de rêver.

    Le match décisif s'est déroulé à Omdurman, au Soudan. Cette nuit-là restera à jamais gravée dans ma mémoire. J'étais là, serrant mes papiers et mon téléphone, tremblant. Le stade était plein, les drapeaux flottaient, les larmes coulaient avant les buts. Et à la 40e minute, j'ai crié jusqu'à en perdre la voix. J'ai serré dans mes bras l'homme le plus proche, sans même savoir qui il était. Était-il algérien ? Arabe ? Peu importait. Nous ne formions qu'un seul peuple, un seul cœur.

    Je ne peux décrire ce rugissement qui a secoué Omdurman, il résonne encore en moi aujourd'hui. La légende était accomplie : l'Algérie était de retour en Coupe du monde après 24 ans d'absence.

  • FBL-WC2010-MATCH23-ENG-ALGAFP

    Le rêve revient

    Quand je suis arrivé à Johannesburg, j'ai eu l'impression que toute l'Afrique nous accueillait à bras ouverts. Des drapeaux algériens flottaient partout, et nos chants résonnaient comme l'hymne national lui-même. 

    Nous avons affronté la Slovénie, l'Angleterre et les États-Unis, et même si l'Algérie n'a pas marqué beaucoup de points, nous avons gagné quelque chose de plus important : notre existence.

    J'ai vu un jeune de 20 ans pleurer de joie rien qu'en entendant Kassaman à la Coupe du monde. Je me suis dit : « Même si cette génération n'a jamais connu Gijon, au moins elle saura que l'Algérie ne meurt jamais deux fois ». Nous avons été éliminés tôt, mais nous étions revenus à la vie. Et ce retour était le prélude à quelque chose de plus grand au Brésil, quatre ans plus tard.

  • FBL-WC-2014-ALG-FANSAFP

    Regarder de loin

    En 2014, je n'étais pas au stade. J'étais plutôt assis dans un modeste café de Bab El Oued, entouré de jeunes gens, dont la plupart n'étaient pas encore nés lorsque nous avons joué à Gijon.

    De vieilles photos de Belloumi et Madjer, les héros qui avaient autrefois humilié l'Allemagne, étaient accrochées aux murs. Sur un petit écran de télévision, le drapeau algérien flottait dans un coin de l'image. Je me suis murmuré : « Le miracle de Gijón va-t-il se reproduire ? ». Je ne voulais pas revivre cette déception.

    Tout le monde était silencieux, à l'exception du bruit des cœurs battant à tout rompre, entre peur, doute et espoir. Rais M'Bolhi a arrêté des tirs comme s'ils étaient faits de feu et de fer ; Islam Slimani a attaqué, tandis que Manuel Neuer jouait comme un 10e défenseur. Chaque minute était une bataille, chaque passe un cri. Le match était épique, un marathon.

    L'Allemagne n'a pas réussi à marquer pendant le temps réglementaire, mais pendant les prolongations, Andre Schurrle a marqué après deux minutes. Quelle déception ! Puis Mesut Ozil a ajouté un deuxième but juste avant la fin. Mais l'Algérie n'a pas abandonné. À la 120e minute, Abdelmoumene Djabou a marqué. Le café a explosé. Ce but était notre cri de fierté, notre réponse à Gijon.

    Un jeune homme à côté de moi a pleuré et m'a dit : « Mon oncle, aujourd'hui, nous avons relevé la tête, tout comme vous l'avez fait en 1982 ». Je l'ai regardé, et je vous jure que Gijon a enfin souri. Nous n'avons pas gagné le match, mais nous avons retrouvé notre fierté.

    Après le match, le ton du monde a changé. BBC Sport a écrit : « L'Algérie n'a pas perdu, elle a gagné le respect du monde entier » ; dans Der Spiegel, « Les Algériens ont fait revivre le fantôme de Gijon et ont redéfini la fierté et la dignité » ; Jamal Jabali, d'Al Jazeera, a écrit : « Gijon était un complot ; Porto Alegre était une noble revanche - inachevée, mais honorable ». Même Le Monde a titré : « L'Algérie, l'équipe qui a fait trembler l'Allemagne et entrevoir la limite ».

    Nous savions que nous ne nous étions pas vengés par des buts, mais nous avions regagné le respect et reconquis l'histoire.

  • L'héritage de Gijon

    Après le scandale de 1982, la FIFA a décidé que tous les matchs finaux des groupes devaient être joués simultanément. Une règle simple, mais qui garantissait l'équité. En réponse, le magazine World Soccer a écrit : « Gijon n'a pas été vain, cela a changé la Coupe du monde pour toujours. » 

    C'est ainsi que le nom de l'Algérie s'est gravé dans la mémoire de la FIFA, non pas comme une équipe qui a raté sa qualification, mais comme une équipe qui a triomphé pour une question de principe. Ce fut une victoire incomplète, mais qui a rendu justice au football lui-même. À ce jour, Madjer, Belloumi et leurs coéquipiers restent immortels dans la conscience du football.

