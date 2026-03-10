LEGACY : Le parcours de l'Algérie en Coupe du monde, de la « honte de Gijón » à la fierté de Porto Alegre

En 2014, je n'étais pas au stade. J'étais plutôt assis dans un modeste café de Bab El Oued, entouré de jeunes gens, dont la plupart n'étaient pas encore nés lorsque nous avons joué à Gijon.
De vieilles photos de Belloumi et Madjer, les héros qui avaient autrefois humilié l'Allemagne, étaient accrochées aux murs. Sur un petit écran de télévision, le drapeau algérien flottait dans un coin de l'image. Je me suis murmuré : « Le miracle de Gijón va-t-il se reproduire ? ». Je ne voulais pas revivre cette déception.
Tout le monde était silencieux, à l'exception du bruit des cœurs battant à tout rompre, entre peur, doute et espoir. Rais M'Bolhi a arrêté des tirs comme s'ils étaient faits de feu et de fer ; Islam Slimani a attaqué, tandis que Manuel Neuer jouait comme un 10e défenseur. Chaque minute était une bataille, chaque passe un cri. Le match était épique, un marathon.
L'Allemagne n'a pas réussi à marquer pendant le temps réglementaire, mais pendant les prolongations, Andre Schurrle a marqué après deux minutes. Quelle déception ! Puis Mesut Ozil a ajouté un deuxième but juste avant la fin. Mais l'Algérie n'a pas abandonné. À la 120e minute, Abdelmoumene Djabou a marqué. Le café a explosé. Ce but était notre cri de fierté, notre réponse à Gijon.
Un jeune homme à côté de moi a pleuré et m'a dit : « Mon oncle, aujourd'hui, nous avons relevé la tête, tout comme vous l'avez fait en 1982 ». Je l'ai regardé, et je vous jure que Gijon a enfin souri. Nous n'avons pas gagné le match, mais nous avons retrouvé notre fierté.
Après le match, le ton du monde a changé. BBC Sport a écrit : « L'Algérie n'a pas perdu, elle a gagné le respect du monde entier » ; dans Der Spiegel, « Les Algériens ont fait revivre le fantôme de Gijon et ont redéfini la fierté et la dignité » ; Jamal Jabali, d'Al Jazeera, a écrit : « Gijon était un complot ; Porto Alegre était une noble revanche - inachevée, mais honorable ». Même Le Monde a titré : « L'Algérie, l'équipe qui a fait trembler l'Allemagne et entrevoir la limite ».
Nous savions que nous ne nous étions pas vengés par des buts, mais nous avions regagné le respect et reconquis l'histoire.