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Leeds United verrouille Joe Rodon ! Le défenseur gallois signe un nouveau contrat de quatre ans à Elland Road
Engagement envers le projet d’Elland Road
Leeds United a officiellement confirmé que Rodon a signé un nouveau contrat de quatre ans, garantissant que le défenseur reste un pilier du secteur défensif du club. Le joueur de 28 ans disposait d’un précédent accord qui courait jusqu’en 2028, mais le club a rapidement agi pour récompenser ses performances régulières et son leadership.
S’exprimant auprès de LUTV après l’annonce, Rodon a fait part de son immense fierté de prolonger son séjour dans le West Yorkshire. Le défenseur a souligné l’impact important que le club a eu sur sa vie professionnelle et son bien-être personnel, déclarant : « Je pense l’avoir dit depuis le premier jour, depuis mon arrivée dans ce club, tout le monde au club a été absolument formidable avec moi et j’ai adoré ça. Donc, prolonger mon aventure ici et, je l’espère, passer encore de nombreuses années ici, j’attends simplement avec impatience un avenir couronné de succès. »
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Un voyage crucial de Londres à Leeds
L’aventure de Rodon à Elland Road a commencé en 2023, lorsqu’il est arrivé dans un premier temps sous la forme d’un prêt en provenance de Tottenham Hotspur. Il s’est rapidement imposé comme un titulaire régulier, disputant finalement 136 matches avec l’équipe au cours de trois saisons productives. Sur cette période, le Gallois a inscrit trois buts, mais c’est surtout sa solidité défensive qui s’est véritablement démarquée.
Le défenseur a mis en avant la vision claire du club comme raison principale de sa décision de consacrer ses meilleures années à Leeds United. « Pour moi, je pense que la direction que nous avons prise et, en quelque sorte, le parcours que j’ai suivi depuis que je suis ici, l’ambition et le projet qui sont en place ici, c’était une évidence. Que le club croie en moi et me donne cette opportunité, j’en suis très reconnaissant. Je suis simplement ravi et j’ai hâte de commencer. Je n’ai jamais été aussi heureux dans ma carrière », a expliqué Rodon.
Établir un héritage défensif
L’international gallois a été un élément clé de l’effectif qui a assuré la montée en Premier League. Lors de la saison 2024-2025 de Championship, Rodon a débuté les 46 matches de championnat, une performance qui a soutenu la campagne victorieuse de Leeds. Il a ensuite enchaîné avec 35 apparitions en Premier League la saison dernière, jouant un rôle crucial alors que le club a évité la relégation avec huit points d’avance, pour finalement terminer à la 14e place.
Le lien profond de Rodon avec les fidèles d’Elland Road a également été un autre facteur décisif dans sa prolongation de contrat. Il a décrit l’environnement au sein du club comme quelque chose d’unique dans sa carrière. « Tout me semble normal maintenant. C’est comme ma deuxième maison désormais, Leeds », a ajouté Rodon. « Le lien que j’ai avec les supporters et tout le monde au club est sans égal. »
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Construire pour l’avenir
La prolongation de contrat de Rodon est la dernière preuve d’ambition de la direction de Leeds pendant un mercato estival très animé. Le club s’est montré actif sur le marché en recrutant notamment James Trafford, Harry Wilson, Tarik Muharemovic et Nico Elvedi afin de renforcer l’effectif de l’équipe première avant son match d’ouverture de Premier League sur la pelouse de Nottingham Forest le 22 août.
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