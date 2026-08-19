Leeds United verrouille Joe Rodon ! Le défenseur gallois signe un nouveau contrat de quatre ans à Elland Road

Leeds United a officiellement confirmé que Rodon a signé un nouveau contrat de quatre ans, garantissant que le défenseur reste un pilier du secteur défensif du club. Le joueur de 28 ans disposait d’un précédent accord qui courait jusqu’en 2028, mais le club a rapidement agi pour récompenser ses performances régulières et son leadership.

S’exprimant auprès de LUTV après l’annonce, Rodon a fait part de son immense fierté de prolonger son séjour dans le West Yorkshire. Le défenseur a souligné l’impact important que le club a eu sur sa vie professionnelle et son bien-être personnel, déclarant : « Je pense l’avoir dit depuis le premier jour, depuis mon arrivée dans ce club, tout le monde au club a été absolument formidable avec moi et j’ai adoré ça. Donc, prolonger mon aventure ici et, je l’espère, passer encore de nombreuses années ici, j’attends simplement avec impatience un avenir couronné de succès. »