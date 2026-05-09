Leeds United serait en pole position pour recruter l’attaquant de la Juventus et s’apprêterait à lui proposer un salaire mirobolant

Selon Football Insider, Leeds United demeure favori pour recruter l’attaquant de la Juventus Lois Openda cet été, malgré l’intérêt récent de Coventry City.

Le club du West Yorkshire est toujours en pole position pour finaliser ce qui s’annonce comme un transfert « très coûteux » lors du prochain mercato, un prêt avec option d’achat étant actuellement la solution privilégiée pour faire venir l’attaquant en Premier League.

La Vieille Dame souhaite se séparer de l’attaquant de 26 ans, en difficulté depuis son arrivée en Italie, et des sources évoquent un investissement financier conséquent ainsi qu’un salaire élevé de la part de Leeds pour l’ancien joueur du RB Leipzig. Openda a disputé 37 matchs avec la Juventus cette saison, pour seulement deux buts marqués.