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Leeds United serait en pole position pour recruter l’attaquant de la Juventus et s’apprêterait à lui proposer un salaire mirobolant
Leeds est en pole position pour recruter Openda.
Selon Football Insider, Leeds United demeure favori pour recruter l’attaquant de la Juventus Lois Openda cet été, malgré l’intérêt récent de Coventry City.
Le club du West Yorkshire est toujours en pole position pour finaliser ce qui s’annonce comme un transfert « très coûteux » lors du prochain mercato, un prêt avec option d’achat étant actuellement la solution privilégiée pour faire venir l’attaquant en Premier League.
La Vieille Dame souhaite se séparer de l’attaquant de 26 ans, en difficulté depuis son arrivée en Italie, et des sources évoquent un investissement financier conséquent ainsi qu’un salaire élevé de la part de Leeds pour l’ancien joueur du RB Leipzig. Openda a disputé 37 matchs avec la Juventus cette saison, pour seulement deux buts marqués.
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La Juventus s’apprête à se séparer de son attaquant belge.
Arrivé à la Juventus sous forme de prêt en provenance du RB Leipzig l’été dernier, Openda n’a pas encore répondu aux attentes.
Son transfert à Turin doit toutefois devenir définitif, une clause préétablie poussant la Vieille Dame à débourser environ 35 millions de livres sterling. Malgré cette activation imminente, la direction turinoise explore déjà une stratégie de sortie pour l’attaquant.
Luciano Spalletti et son staff auraient déjà acté la nécessité de se séparer de l’attaquant avant même le coup d’envoi de la saison prochaine. Loin du joueur qui avait marqué 41 buts et délivré 14 passes décisives en 90 matchs sous les couleurs de Leipzig, Openda voit donc son avenir à Turin s’assombrir.
Des renforts stratégiques pour Daniel Farke
Ces derniers mois, les responsables du mercato de Leeds ont fait de l’arrivée d’un nouvel attaquant leur priorité absolue et ils sont déterminés à finaliser le transfert d’Openda.
L’objectif est de fournir un soutien de haut niveau à Dominic Calvert-Lewin afin d’envisager sereinement une remontée au classement la saison prochaine. Si Coventry manifeste aussi un vif intérêt, les Sky Blues restent pour l’instant distancés dans la hiérarchie.
Les recruteurs d’Elland Road estiment que ses performances passées en Bundesliga attestent de ses qualités intrinsèques, malgré ses difficultés à s’adapter aux rigueurs tactiques de la Serie A. Farke, séduit par son jeu de mouvement et sa polyvalence, est convaincu qu’il retrouvera son meilleur niveau dans le style de jeu plus expansif de la Premier League.
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Les obstacles financiers dans la course au prêt immobilier
Selon Football Insider, Leeds espère négocier un prix réduit pour Openda cet été et privilégie un prêt avec option d’achat. La Juventus, qui a déboursé 35 millions de livres pour l’attaquant, cherche à récupérer un maximum de son investissement, mais les Whites ont déjà indiqué ne pas vouloir monter aussi haut. Les discussions porteront donc sur le montant définitif de cette clause d’achat.
Ils souhaitent en outre différer l’activation de cette option afin de pouvoir répartir leur budget sur plusieurs renforts pour la saison à venir.