Pour expliquer les huées, Leeds a déclaré : « C'était la première fois qu'un match à Elland Road était interrompu pour permettre aux joueurs observant le ramadan de rompre leur jeûne. Avec le recul, nous aurions dû communiquer plus activement avant le match contre Manchester City pour expliquer aux supporters que cela allait se produire, car certains spectateurs n'étaient manifestement pas au courant.

Nous avons affiché un message sur notre grand écran à Elland Road pour expliquer pourquoi le match avait été interrompu, mais celui-ci n'était pas visible pour environ 25 % des spectateurs, notamment ceux de la tribune sud.

Lors de notre précédent match contre Manchester City à l'Etihad Stadium en novembre 2025, le match avait été interrompu de manière controversée en deuxième mi-temps pour un « temps mort tactique » pendant une pause pour blessure, et les équipes s'étant rassemblées sur la ligne de touche, les supporters ont peut-être pensé que cela se reproduisait (un incident similaire s'est également produit mardi dernier contre Sunderland AFC, ce qui a provoqué des huées).

Au moment de l'interruption, compte tenu de l'intensité du début du match, plusieurs joueurs ne comprenaient pas pourquoi le match avait été interrompu, ce qui est clairement visible sur les images diffusées et a peut-être également semé la confusion parmi les supporters. »