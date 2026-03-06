AFP
Traduit par
Leeds United publie un communiqué exhortant ses supporters à respecter la pause pendant le ramadan lors du match de FA Cup contre Norwich, après la controverse liée aux huées qui ont entaché le match contre Manchester City
- Getty Images Sport
Un appel à l'unité à Elland Road
Dans son communiqué, le club demande expressément aux spectateurs de faire preuve de respect, suite à la condamnation générale des huées qui ont retenti pendant le match contre Manchester City. En effet, le club souhaite garantir une ambiance accueillante à Elland Road cette fois-ci, et a cherché à expliquer pourquoi certains supporters ont été frustrés par l'interruption du match lors de la défaite 1-0 contre les hommes de Pep Guardiola.
Le club reconnaît des problèmes de communication
Dans leur communiqué officiel, les dirigeants de Leeds ont précisé le moment exact où la pause sera observée : « À un moment opportun après le coucher du soleil à Leeds, à 17 h 56, soit vers la 75e minute de notre match contre les Canaries, l'arbitre interrompra brièvement le match afin de permettre aux joueurs des deux équipes de s'hydrater et de prendre des compléments énergétiques, conformément au protocole convenu. » Revenant sur le week-end précédent, le club a ajouté : « Une pause a également eu lieu lors de notre match de Premier League contre Manchester City le week-end dernier, ce qui a suscité les huées de certains supporters, ce qui était décevant et inattendu. »
Répondre aux huées
Pour expliquer les huées, Leeds a déclaré : « C'était la première fois qu'un match à Elland Road était interrompu pour permettre aux joueurs observant le ramadan de rompre leur jeûne. Avec le recul, nous aurions dû communiquer plus activement avant le match contre Manchester City pour expliquer aux supporters que cela allait se produire, car certains spectateurs n'étaient manifestement pas au courant.
Nous avons affiché un message sur notre grand écran à Elland Road pour expliquer pourquoi le match avait été interrompu, mais celui-ci n'était pas visible pour environ 25 % des spectateurs, notamment ceux de la tribune sud.
Lors de notre précédent match contre Manchester City à l'Etihad Stadium en novembre 2025, le match avait été interrompu de manière controversée en deuxième mi-temps pour un « temps mort tactique » pendant une pause pour blessure, et les équipes s'étant rassemblées sur la ligne de touche, les supporters ont peut-être pensé que cela se reproduisait (un incident similaire s'est également produit mardi dernier contre Sunderland AFC, ce qui a provoqué des huées).
Au moment de l'interruption, compte tenu de l'intensité du début du match, plusieurs joueurs ne comprenaient pas pourquoi le match avait été interrompu, ce qui est clairement visible sur les images diffusées et a peut-être également semé la confusion parmi les supporters. »
- Getty Images Sport
Farke sera suspendu pour avoir enfreint les règles relatives à la ligne de touche.
Le manager de Leeds United, Daniel Farke, sera absent du banc des remplaçants à la suite d'une accusation d'inconduite et de son carton rouge lors du récent match contre Manchester City. Revenant sur l'incident, Farke a déclaré : « Je pense que pour avoir couru, il n'est pas correct d'être expulsé. Je n'ai pas prononcé un seul mot déplacé, je n'ai fait aucune accusation, je n'ai pas utilisé de langage grossier. » Malgré son mécontentement, le manager de Leeds a choisi de ne pas faire appel de la décision : « Je n'ai pas fait appel, pour une raison simple : [si je l'avais fait], nous aurions continué à parler de ce sujet pendant deux semaines supplémentaires, alors que tout le monde devrait se concentrer sur le football. C'est pourquoi j'accepte simplement cette suspension. »
Publicité