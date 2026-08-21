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Leeds United offre un nouveau contrat à Brenden Aaronson alors que la star de l’USMNT s’engage pour l’avenir dans le projet de Premier League de Daniel Farke
Un nouveau contrat assure l’avenir
Aaronson a officiellement engagé son avenir avec Leeds en signant une prolongation de contrat de trois ans, alors qu’il entrait dans les 12 derniers mois de son précédent bail. Le milieu de terrain de 25 ans est le troisième joueur cadre à s’engager sur le long terme avec Elland Road cette semaine, après les nouveaux accords conclus par Joe Rodon et Jayden Bogle. Cette décision intervient dans la foulée d’une campagne impressionnante et régulière sous les ordres de Farke, qui a contribué à assurer le maintien dans l’élite la saison dernière.
- Action Plus
Le meneur de jeu américain affiche sa joie
L’international américain a exprimé son enthousiasme à l’idée de rester un élément clé des ambitions à long terme du club dans le Yorkshire de l’Ouest, admettant que les discussions autour de son contrat se sont déroulées sans accroc en raison de sa volonté claire de rester.
Revenant sur son nouveau contrat, Aaronson a déclaré au site officiel du club : « C’est un rêve devenu réalité d’être dans ce club et de faire partie de ce projet. Il est si ambitieux. C’est un club magnifique et j’adore être ici. Je n’ai jamais eu le moindre doute. Je pense qu’il m’a été facile de prendre cette décision, et je suis très enthousiaste à l’idée de voir ce que l’avenir me réserve. »
Le mercato estival renforce les options
Aaronson a cumulé 129 apparitions, 14 buts et 10 passes décisives exclusivement avec Leeds, hormis son prêt à l'Union Berlin durant la saison 2023-2024. Il a disputé 42 matches toutes compétitions confondues en 2025-2026, inscrivant quatre buts et délivrant cinq passes décisives, seul Anton Stach (66) ayant créé plus d'occasions (37) au sein de l'effectif de Farke. Sa prolongation s'inscrit dans la continuité d'un mercato productif pour Leeds, qui a déjà renforcé ses rangs avec Harry Wilson, Nico Elvedi, Tarik Muharemovic et James Trafford.
- AFP
Le match d’ouverture représente un défi
Leeds lance sa campagne de Premier League 2026-27 par un déplacement au City Ground pour affronter Nottingham Forest ce samedi. Les hommes de Farke font face à un sérieux test compte tenu de leur série de 14 déplacements dans l'élite sans victoire dans ce stade. Cependant, Leeds peut s'appuyer sur un solide bilan lors des journées d'ouverture, n'ayant perdu que deux de ses 18 derniers matches inauguraux de saison en première division.
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