L’international américain a exprimé son enthousiasme à l’idée de rester un élément clé des ambitions à long terme du club dans le Yorkshire de l’Ouest, admettant que les discussions autour de son contrat se sont déroulées sans accroc en raison de sa volonté claire de rester.

Revenant sur son nouveau contrat, Aaronson a déclaré au site officiel du club : « C’est un rêve devenu réalité d’être dans ce club et de faire partie de ce projet. Il est si ambitieux. C’est un club magnifique et j’adore être ici. Je n’ai jamais eu le moindre doute. Je pense qu’il m’a été facile de prendre cette décision, et je suis très enthousiaste à l’idée de voir ce que l’avenir me réserve. »