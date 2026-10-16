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Leeds United et Daniel Farke trouvent un accord de principe pour un nouveau contrat jusqu’en 2029
Farke bien parti pour rester longtemps à Elland Road
Leeds United semble avoir assuré la présence à long terme de son entraîneur Farke, des informations indiquant qu’un nouvel accord a été conclu sur le principe. Le technicien allemand, nommé en juillet 2023 avec un contrat de quatre ans, devrait désormais signer une prolongation qui le maintiendrait à la tête de l’équipe jusqu’en 2029, selon The Athletic.
Cette évolution intervient après une période de progrès considérables pour le club sous la direction de Farke : candidat à la montée depuis le Championship, Leeds est devenu une équipe solidement installée en Premier League. Cette nouvelle est un atout majeur pour Leeds United, qui entend s’appuyer sur ses récentes performances impressionnantes et consolider sa place parmi l’élite du football anglais.
Le parcours de rédemption de Farke
Le parcours de Farke à Leeds a été marqué par un redressement progressif. Après la déception de la finale des barrages perdue face à Southampton en 2024, il a gardé le cap et mené son équipe au titre de champion de Championship l’année suivante. Sa capacité à s’adapter aux exigences de la Premier League s’est traduite par une solide 14e place la saison dernière.
Cette saison, Leeds a poursuivi sur sa lancée, restant invaincu lors de ses six premiers matches de championnat avant de s’incliner de justesse face à Arsenal. Cette régularité a fait de la prolongation de son contrat une priorité pour les dirigeants du club, soucieux d’éviter toute incertitude à l’approche de la dernière année de son précédent contrat.
Le directeur général expose la vision du club
La position du club sur l’avenir de Farke est restée la même depuis plusieurs mois, alors même que les spéculations sur l’avancée des négociations s’intensifiaient. Le directeur général Robbie Evans avait déjà évoqué les discussions en cours, soulignant la volonté commune de poursuivre leur collaboration.
« Daniel a fait un travail fantastique ici, et nous sommes ravis des deux dernières saisons. Nous voulons poursuivre sur cette lancée et continuer à bâtir ce projet à long terme. Nous cherchions donc à trouver avec lui une solution pour l’avenir », a expliqué Evans dans des propos précédemment relayés par le Yorkshire Evening Post.
« Concernant les discussions contractuelles elles-mêmes, Daniel et moi, l’équipe de Daniel et moi, avons eu de très bons échanges ces trois derniers mois. Nous sommes tous sur la même longueur d’onde quant à ce que nous voulons accomplir, à savoir ce projet à long terme », a ajouté le directeur général.
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Exigences tactiques et concurrence au sein de l’effectif
Malgré les bonnes nouvelles en dehors du terrain, Farke reste concentré sur les défis immédiats auxquels son groupe est confronté, en particulier la nécessité pour les remplaçants de peser davantage sur les matches. Après plusieurs rencontres récentes où les changements n’ont pas modifié le cours du jeu, l’entraîneur a clairement exprimé ses attentes envers les joueurs sur le banc.
Lors d’un récent point presse, il a reconnu que les performances des joueurs entrés en jeu dernièrement avaient été décevantes. Il a souligné que Lukas Nmecha avait fait la différence plus tôt dans la saison, mais qu’on ne pouvait pas en dire autant des récentes entrées en jeu face à des adversaires de haut niveau. « Si vous n’avez pas d’impact, quelqu’un d’autre peut souvent prendre votre place. C’est la concurrence. Nous devons tous être à la hauteur. »
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