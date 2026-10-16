Leeds United et Daniel Farke trouvent un accord de principe pour un nouveau contrat jusqu’en 2029

Leeds United semble avoir assuré la présence à long terme de son entraîneur Farke, des informations indiquant qu’un nouvel accord a été conclu sur le principe. Le technicien allemand, nommé en juillet 2023 avec un contrat de quatre ans, devrait désormais signer une prolongation qui le maintiendrait à la tête de l’équipe jusqu’en 2029, selon The Athletic.

Cette évolution intervient après une période de progrès considérables pour le club sous la direction de Farke : candidat à la montée depuis le Championship, Leeds est devenu une équipe solidement installée en Premier League. Cette nouvelle est un atout majeur pour Leeds United, qui entend s’appuyer sur ses récentes performances impressionnantes et consolider sa place parmi l’élite du football anglais.



