Leeds United envisagerait de recruter gratuitement l’ancien international allemand, après la décision du Borussia Dortmund de se séparer de ce milieu de terrain très expérimenté

Selon le YEP, Leeds United envisagerait de recruter Brandt afin de renforcer son effectif après avoir terminé à la 14e place de la Premier League. Le joueur de 30 ans sera libre de tout contrat cet été, son engagement avec Dortmund prenant fin.

Après sept saisons passées en Bundesliga, où il a été recruté 25 millions d’euros auprès du Bayer Leverkusen en 2019, le milieu offensif arrive sur le marché des transferts avec un palmarès solide : 48 sélections avec l’Allemagne et plus de 380 matchs dans l’élite allemande, ponctués par des apparitions régulières au plus haut niveau continental.