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Leeds United envisagerait de recruter gratuitement l’ancien international allemand, après la décision du Borussia Dortmund de se séparer de ce milieu de terrain très expérimenté
Leeds s’intéresse à un joueur libre expérimenté
Selon le YEP, Leeds United envisagerait de recruter Brandt afin de renforcer son effectif après avoir terminé à la 14e place de la Premier League. Le joueur de 30 ans sera libre de tout contrat cet été, son engagement avec Dortmund prenant fin.
Après sept saisons passées en Bundesliga, où il a été recruté 25 millions d’euros auprès du Bayer Leverkusen en 2019, le milieu offensif arrive sur le marché des transferts avec un palmarès solide : 48 sélections avec l’Allemagne et plus de 380 matchs dans l’élite allemande, ponctués par des apparitions régulières au plus haut niveau continental.
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Le palmarès de Brandt atteste de sa grande qualité
Brandt quitte Dortmund après un passage marquant en Allemagne. En 307 apparitions toutes compétitions confondues, il a inscrit 57 buts et délivré 70 passes décisives, s’imposant comme un atout offensif constant. Il apporte également une grande expérience européenne, ayant disputé plus de 80 matches de Ligue des champions au cours de sa carrière.
Un tel bagage constituerait un atout majeur pour l’effectif de Leeds, qui vise à renforcer sa qualité et sa profondeur. Selon plusieurs sources, le club anglais n’est toutefois pas seul sur ce dossier : d’autres formations étudient aussi une éventuelle recrutement. Au moins l’une d’entre elles serait en mesure de lui offrir une place en Ligue des champions.
Sa polyvalence fait de Brandt un atout précieux.
L’atout majeur de Brandt, c’est sa polyvalence. Tout au long de sa carrière, il a occupé les postes de milieu offensif, de milieu central plus en retrait et des deux côtés des ailes, offrant ainsi aux entraîneurs de multiples solutions tactiques. Une flexibilité qui pourrait s’avérer précieuse pour Leeds, en quête de renfort au milieu de terrain et dans le secteur offensif cet été. Brandt apporterait créativité, expérience et un palmarès déjà solide en matière de contributions offensives.
Le club s’intéresserait par ailleurs à d’autres profils au milieu de terrain, notamment l’international nord-irlandais Shea Charles, alors que la direction sportive étudie toutes les options en vue de la nouvelle saison.
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Des décisions cruciales concernant le recrutement doivent être prises.
Leeds doit désormais décider s'il convient d'intensifier ses efforts pour recruter Brandt face à la concurrence des clubs rivaux. Si la possibilité de recruter un joueur de son expérience en tant que joueur libre est séduisante, d'autres destinations pourraient également intéresser le milieu de terrain allemand. L'activité du club sur le marché des transferts au cours des prochaines semaines permettra de savoir si Brandt devient une cible réaliste ou s'il reste l'un des nombreux noms à l'étude, alors que Leeds cherche à se renforcer en alliant expérience et jeunes talents.