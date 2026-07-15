Selon The Athletic, Leeds a déposé une déclaration de créance contre Leicester, estimant avoir été lésé dans sa quête de la promotion automatique en 2023-2024. Champions du Championship, les Foxes avaient terminé deux rangs devant les Peacocks avant de recevoir une sanction pour non-respect des règles de profitabilité et de durabilité (PSR). Battu en finale des play-offs, Leeds a donc dû rester une saison de plus en deuxième division.

Le dossier porte sur des pertes financières précises et réclame une évaluation des dommages-intérêts liés à la violation des règles de rentabilité et de viabilité (PSR). Leicester avait écopé d’une pénalité de six points la saison dernière pour des infractions financières commises durant l’exercice de son titre. Ni Leeds ni Leicester n’ont souhaité commenter l’affaire pour le moment.