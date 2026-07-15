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Leeds saisit la justice pour contester la montée de Leicester en Premier League, estimant que les Foxes ont violé les règles financières
Demande d'indemnisation financière
Selon The Athletic, Leeds a déposé une déclaration de créance contre Leicester, estimant avoir été lésé dans sa quête de la promotion automatique en 2023-2024. Champions du Championship, les Foxes avaient terminé deux rangs devant les Peacocks avant de recevoir une sanction pour non-respect des règles de profitabilité et de durabilité (PSR). Battu en finale des play-offs, Leeds a donc dû rester une saison de plus en deuxième division.
Le dossier porte sur des pertes financières précises et réclame une évaluation des dommages-intérêts liés à la violation des règles de rentabilité et de viabilité (PSR). Leicester avait écopé d’une pénalité de six points la saison dernière pour des infractions financières commises durant l’exercice de son titre. Ni Leeds ni Leicester n’ont souhaité commenter l’affaire pour le moment.
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Le précédent de Burnley ouvre la voie
Leeds suit la voie judiciaire ouverte par Burnley après sa victoire contre Everton. Le mois dernier, Everton a été condamné à verser 35 millions de livres sterling à Burnley, en réparation du préjudice subi suite à une infraction au PSR lors de la saison 2021-2022. Everton avait terminé quatre points au-dessus de Burnley, relégué et privé des revenus télévisuels et publicitaires de la Premier League.
Les Clarets ont prouvé qu’ils se seraient maintenus si les Toffees avaient écopé d’une pénalité sportive. Une commission indépendante a tranché : « Selon la prépondérance des probabilités, la violation du PSR par Everton a entraîné la relégation de Burnley. » Everton a depuis annoncé son intention de faire appel, mais le cadre de l’indemnisation reste acquis.
Occasions de promotion manquées
Bien que l’affaire Burnley ne constitue pas un précédent juridique contraignant, elle a fourni un cadre clair permettant à d’autres clubs de réclamer une indemnisation. Leeds devrait faire valoir qu’il aurait obtenu une promotion automatique en Premier League pour la saison 2023-2024 si Leicester avait strictement respecté les règles du PSR.
L’écart financier abyssal entre le Championship et la Premier League a privé Leeds de précieuses sources de revenus après son élimination en barrages. Au lieu de savourer l’élite, le club a dû se préparer à une nouvelle saison éprouvante en deuxième division. Cette action judiciaire illustre la tendance croissante des clubs à réclamer responsabilité et indemnisation lorsque leurs rivaux enfreignent les règles financières.
- AFP
Et maintenant, que va-t-il se passer ?
Le contentieux judiciaire entre Leeds et Leicester en est à ses premiers actes, l’audience étant fixée à l’été prochain. D’ici là, les deux clubs se consacreront à leurs performances sur le terrain. Néanmoins, l’issue de cette affaire pourrait redessiner le cadre juridique du football anglais et inciter d’autres clubs à réclamer des dommages et intérêts pour des violations financières.
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