Leeds s’apprête à formuler une offre pour l’international japonais, auteur d’une performance remarquée lors du quart de finale de Ligue des champions perdu de justesse face à Arsenal

Morita apporterait une expérience internationale considérable à Elland Road, fort de 40 sélections et de six buts marqués pour le Japon tout au long de sa carrière. Sa fiabilité tactique a été l'un des points forts du parcours du Sporting en Ligue des champions, qui s'est achevé par une élimination cruelle en quarts de finale face à Arsenal. Le milieu de terrain a disputé l’intégralité des 90 minutes lors de la courte défaite 1-0 à Lisbonne à l’aller, puis 77 minutes lors du match retour sans but à l’Emirates, démontrant sa capacité à rivaliser avec l’élite de la Premier League.