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Leeds s’apprête à formuler une offre pour l’international japonais, auteur d’une performance remarquée lors du quart de finale de Ligue des champions perdu de justesse face à Arsenal
Des renforts ciblés pour le secteur défensif
Selon le Daily Mail, Leeds s’intéresse de nouveau à Morita afin de renforcer son milieu de terrain pour la saison 2026-2027. Âgé de 30 ans, le Japonais est vu comme le profil idéal pour apporter expérience et concurrence à Ethan Ampadu dans l’entrejeu. Déjà ciblé l’été dernier par les Peacocks, il avait finalement décidé de honorer son contrat avec le Sporting. Cette fois, il se tient prêt à s’engager dès que le maintien de Leeds en Premier League sera mathématiquement acquis.
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Une tradition continentale affirmée
Morita apporterait une expérience internationale considérable à Elland Road, fort de 40 sélections et de six buts marqués pour le Japon tout au long de sa carrière. Sa fiabilité tactique a été l'un des points forts du parcours du Sporting en Ligue des champions, qui s'est achevé par une élimination cruelle en quarts de finale face à Arsenal. Le milieu de terrain a disputé l’intégralité des 90 minutes lors de la courte défaite 1-0 à Lisbonne à l’aller, puis 77 minutes lors du match retour sans but à l’Emirates, démontrant sa capacité à rivaliser avec l’élite de la Premier League.
Examen des solutions défensives
Au-delà de leur intérêt pour Morita, les dirigeants de Leeds restent actifs sur le marché des transferts à la recherche de renforts défensifs. Selon le Daily Mail, les Whites ciblent toujours Danilho Doekhi, le défenseur central de l’Union Berlin âgé de 27 ans et neveu de Winston Bogarde. Le Borussia Dortmund suit également le joueur, qui devrait être libre de tout contrat cet été.
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En route vers la sécurité
Leeds compte actuellement six points d'avance sur la zone de relégation, avec quatre matches à jouer, dont un choc crucial vendredi soir contre Burnley, déjà condamné à la relégation. Une victoire constituerait un excellent tremplin avant les confrontations décisives face à Tottenham et West Ham, deux autres équipes en difficulté. Assurer rapidement son maintien est primordial pour le club, qui souhaite finaliser les accords avec Morita et Doekhi avant que d'autres prétendants ne puissent officialiser leur intérêt.