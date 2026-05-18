Leeds promet d'infliger des « suspensions de longue durée » après les chants homophobes entendus lors du match contre Brighton

Leeds a annoncé qu’il infligera des interdictions de stade « de longue durée » aux supporters identifiés comme auteurs de chants homophobes lors de sa victoire 1-0 dimanche à Elland Road. Pour prévenir de tels comportements, le club a installé des caméras supplémentaires dans les tribunes afin d’isoler et de documenter toute attitude discriminatoire tout au long de la rencontre.

Dans un communiqué publié après la rencontre, le club a réaffirmé sa position : « Comme annoncé avant le match, aucun chant discriminatoire n’a sa place dans le football. Toute personne identifiée comme ayant participé à de tels chants se verra infliger une longue interdiction de stade. »