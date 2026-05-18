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Leeds promet d'infliger des « suspensions de longue durée » après les chants homophobes entendus lors du match contre Brighton
Tolérance zéro à Elland Road
Leeds a annoncé qu’il infligera des interdictions de stade « de longue durée » aux supporters identifiés comme auteurs de chants homophobes lors de sa victoire 1-0 dimanche à Elland Road. Pour prévenir de tels comportements, le club a installé des caméras supplémentaires dans les tribunes afin d’isoler et de documenter toute attitude discriminatoire tout au long de la rencontre.
Dans un communiqué publié après la rencontre, le club a réaffirmé sa position : « Comme annoncé avant le match, aucun chant discriminatoire n’a sa place dans le football. Toute personne identifiée comme ayant participé à de tels chants se verra infliger une longue interdiction de stade. »
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Gérer plusieurs incidents
Si l'attention se porte avant tout sur les insultes homophobes visant l'équipe visiteuse, Leeds a aussi admis que d'autres chants offensants ont résonné dans l'enceinte. Le club a exprimé sa déception après des références à Jimmy Savile, tout en insistant sur le fait que de tels incidents ne sauraient justifier les attaques contre la communauté LGBTQ+.
« Le club a également pris note des chants déplaisants concernant Jimmy Savile ; toutefois, cela ne rend pas acceptables d’autres formes de chants discriminatoires et homophobes », poursuit le communiqué. La direction d’Elland Road entend assainir l’ambiance les jours de match afin de prendre ses distances avec les récentes controverses liées au comportement des supporters.
L'histoire se répète pour les Blancs
Ce n'est pas la première fois que Leeds se retrouve dans une situation délicate après la visite de Brighton. Les Seagulls représentent une ville qui compte l'une des plus grandes communautés LGBTQ+ de Grande-Bretagne, et leurs supporters ont souvent été la cible de railleries homophobes lors de leurs déplacements. En conséquence, les autorités ont renforcé leur surveillance de cette rencontre en particulier.
Leeds avait déjà été condamné à une amende de 150 000 £ pour des chants homophobes lors de la dernière visite de Brighton à Elland Road en 2023. Compte tenu de la récurrence du problème, le club risque à nouveau des sanctions de la Fédération anglaise de football (FA), les chants discriminatoires constituant une violation directe de ses règles sur le comportement des spectateurs.
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Conséquences juridiques pour les supporters
Au-delà de la menace d'une interdiction de stade, les supporters impliqués dans de tels chants s'exposent également à des poursuites pénales. Le Crown Prosecution Service (CPS) a officiellement qualifié les chants homophobes de crime de haine, ce qui signifie que les supporters peuvent être arrêtés et inculpés par la police pour leurs actes commis dans l'enceinte du stade.
Alors que la FA et la Premier League pressent les clubs d’éradiquer toute forme de discrimination, Leeds mène une enquête minutieuse. En exploitant les images supplémentaires des caméras de surveillance, le club espère créer un effet dissuasif afin de mettre fin à ces chants offensants.