Leeds et Manchester City ont entamé des discussions pour recruter le gardien James Trafford, tandis que Newcastle s’est retiré de la course

Le désir de Trafford de quitter City trouve son origine dans une saison 2025-2026 difficile, au cours de laquelle il s’est retrouvé relégué sur le banc suite à l’arrivée très médiatisée de Gianluigi Donnarumma. Alors qu’il avait rejoint City en provenance de Burnley avec l’espoir de se battre pour une place de titulaire, la signature, le jour de la clôture du mercato, de la superstar italienne a relégué Trafford au rôle de remplaçant.

Il n’a disputé que 17 matches, principalement dans les coupes nationales. En février, il a reconnu que le rôle de numéro 2 « n’était pas ce à quoi je m’attendais » et qu’il avait « essayé d’éviter que cette situation ne se produise ».

Ce manque de temps de jeu régulier n’a toutefois pas entaché sa réputation sur la scène internationale : Trafford a fait ses débuts avec l’équipe d’Angleterre en mars et totalise à ce jour deux sélections. Il a ensuite été retenu dans le groupe de Thomas Tuchel pour la Coupe du monde cet été. Bien qu’il n’ait pas disputé la moindre minute, sa simple présence dans la liste a confirmé son statut de l’un des talents les plus prometteurs du pays.