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Leeds et Manchester City ont entamé des discussions pour recruter le gardien James Trafford, tandis que Newcastle s’est retiré de la course
Newcastle s'éloigne de la piste Trafford
Leeds est désormais en pole position pour recruter Trafford, le club du Yorkshire ayant entamé des négociations officielles avec le gardien de 23 ans, selon The Athletic. Ce rebondissement intervient alors que Newcastle United, qui courtisait depuis longtemps l’international anglais, semble s’être retiré de la course.
Trafford était la priorité des Magpies durant une grande partie du début du mercato, mais le club a préféré se tourner vers une autre solution afin d’éviter une saga de transfert interminable. Les Magpies ont déjà renforcé leur effectif de gardiens en recrutant Ewen Jaouen, 20 ans, en provenance de Reims, mais ils restent à la recherche d’un renfort plus expérimenté.
- (C)Getty Images
Le club est à la recherche d’un gardien de but de haut niveau.
Pour Leeds, l’arrivée de Trafford serait un véritable message d’intention. Le club veut consolider les fondations posées la saison passée et estime qu’un gardien fiable est la pierre angulaire de son dispositif tactique. Les discussions avec Manchester City porteront surtout sur la structure financière du transfert, notamment sur d’éventuelles clauses de revente ou d’option de rachat.
Leeds a fait de Trafford sa priorité après le départ de Karl Darlow, titulaire la saison passée avant de rejoindre Manchester United libre. Si le club dispose déjà de Lucas Perri et d’Alex Cairns, le département recrutement veut absolument recruter un gardien expérimenté et de haut niveau pour sécuriser le poste à long terme.
Frustration au sein de Manchester City pour l'international anglais
Le désir de Trafford de quitter City trouve son origine dans une saison 2025-2026 difficile, au cours de laquelle il s’est retrouvé relégué sur le banc suite à l’arrivée très médiatisée de Gianluigi Donnarumma. Alors qu’il avait rejoint City en provenance de Burnley avec l’espoir de se battre pour une place de titulaire, la signature, le jour de la clôture du mercato, de la superstar italienne a relégué Trafford au rôle de remplaçant.
Il n’a disputé que 17 matches, principalement dans les coupes nationales. En février, il a reconnu que le rôle de numéro 2 « n’était pas ce à quoi je m’attendais » et qu’il avait « essayé d’éviter que cette situation ne se produise ».
Ce manque de temps de jeu régulier n’a toutefois pas entaché sa réputation sur la scène internationale : Trafford a fait ses débuts avec l’équipe d’Angleterre en mars et totalise à ce jour deux sélections. Il a ensuite été retenu dans le groupe de Thomas Tuchel pour la Coupe du monde cet été. Bien qu’il n’ait pas disputé la moindre minute, sa simple présence dans la liste a confirmé son statut de l’un des talents les plus prometteurs du pays.
- Getty/GOAL
Un été décisif pour l’ancienne star de Burnley
Les prochaines semaines s’annoncent cruciales pour Trafford, déterminé à clarifier son avenir. Après avoir démontré son niveau à Burnley et gagné la confiance du staff de l’équipe nationale, il ne peut se permettre une nouvelle saison sur le banc. Un transfert à Leeds lui offrirait l’environnement idéal pour exprimer ses qualités de gardien et imposer sa présence dans la surface.
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