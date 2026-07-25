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Leeds et l'Ajax s'affrontent pour recruter, sous forme de transfert gratuit, un ancien joueur star du Borussia Dortmund
Le combat s'engage pour le meneur de jeu allemand.
Leeds United est résolument déterminé à s'attacher les services de Brandt. Selon Sky Sports, le club intensifie actuellement ses efforts pour faire venir l'ancien joueur du Borussia Dortmund à Elland Road. L’international allemand, libre de tout contrat après l’expiration de son bail avec le club de Bundesliga, figure parmi les talents créatifs les plus convoités du marché. Si l’Ajax s’est aussi positionné, la perspective d’un transfert en Angleterre semble donner aux « Whites » un avantage significatif dans les négociations.
L’intérêt des Peacocks n’est pas uniquement spéculatif. Selon le journaliste de Sky Sports Luca Bendoni, une proposition de contrat de trois ans a déjà été soumise au milieu de terrain. Ce dossier illustre l’ambition de Leeds, déterminé à renforcer son potentiel technique avant une saison qui s’annonce éprouvante. Le père et agent du joueur, Jurgen, s’est rendu au centre d’entraînement de Thorp Arch en début de mois pour évaluer les installations et discuter du projet en personne.
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L'attrait de la Premier League profite à Leeds
Malgré l’intérêt de l’Eredivisie et des avances en provenance d’Italie, Julian Brandt serait, selon plusieurs sources, enclin à rejoindre le Royaume-Uni. Arrivé au Borussia Dortmund en provenance du Bayer Leverkusen en 2019 pour 25 millions d’euros et vainqueur de la DFB-Pokal lors de la saison 2020-2021, le joueur de 30 ans serait fasciné par l’idée de se mesurer à la Premier League.
L’Ajax, qui reste en embuscade, met en avant son palmarès européen et un style de jeu taillé pour les instincts créatifs du meneur allemand. Celui-ci sort d’une saison solide (11 buts et 4 passes décisives en 41 apparitions toutes compétitions confondues) et Leeds, conscient que pareil talent ne se présente pas souvent sans indemnité de transfert, multiplie les démarches pour prendre l’avantage dans la course.
La fin d’une époque à Dortmund
Le départ de Brandt du Borussia Dortmund clôt un chapitre majeur de sa carrière, durant lequel il s’est imposé comme l’un des créateurs de jeu les plus réguliers du football allemand. Au cours de son passage au Westfalenstadion, il s’est imposé comme un pilier des matchs décisifs, notamment lors de la finale de la Ligue des champions 2024 contre le Real Madrid. Son palmarès est incontestable, puisqu’il avait déjà établi des records au Bayer Leverkusen, où il était devenu le plus jeune joueur à atteindre les 100 matchs disputés pour le club, à seulement 21 ans.
Ce milieu de terrain a toujours fait preuve d’un talent précoce, se classant également au troisième rang des plus jeunes joueurs à avoir atteint les 300 matchs disputés dans l’élite allemande. C’est précisément ce niveau d’endurance et d’expérience que Leeds cherche désespérément à recruter.
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Leeds poursuit sa reconstruction estivale avec Brandt
Si Leeds parvenait à s'attacher les services de Brandt, celui-ci deviendrait la troisième recrue majeure du club cet été, après les signatures de Harry Wilson et Tarik Muharemovic, James Trafford devant suivre d'ici peu. Le club du West Yorkshire entend renforcer son effectif pour bâtir sur les acquis de la saison dernière, conclue à la 14e place de la Premier League, avec un parcours prometteur jusqu'en demi-finales de la FA Cup et un arrêt au deuxième tour de la Coupe de la Ligue.
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