Leeds United est résolument déterminé à s'attacher les services de Brandt. Selon Sky Sports, le club intensifie actuellement ses efforts pour faire venir l'ancien joueur du Borussia Dortmund à Elland Road. L’international allemand, libre de tout contrat après l’expiration de son bail avec le club de Bundesliga, figure parmi les talents créatifs les plus convoités du marché. Si l’Ajax s’est aussi positionné, la perspective d’un transfert en Angleterre semble donner aux « Whites » un avantage significatif dans les négociations.

L’intérêt des Peacocks n’est pas uniquement spéculatif. Selon le journaliste de Sky Sports Luca Bendoni, une proposition de contrat de trois ans a déjà été soumise au milieu de terrain. Ce dossier illustre l’ambition de Leeds, déterminé à renforcer son potentiel technique avant une saison qui s’annonce éprouvante. Le père et agent du joueur, Jurgen, s’est rendu au centre d’entraînement de Thorp Arch en début de mois pour évaluer les installations et discuter du projet en personne.







