Beckford s’attend à ce que ce problème soit résolu au passage à la nouvelle année. L’ancien attaquant de Leeds, qui s’exprimait en partenariat avec FreeBets, où l’on trouve les meilleurs sites de paris du Royaume-Uni, a déclaré à GOAL, interrogé sur la nécessité de renforcer l’attaque : « Il y a aussi Lukas Nmecha. Même s’il ne joue pas toutes les semaines, quand il entre en jeu, il montre beaucoup des qualités de Dom : la puissance physique et les appels répétés dans les intervalles. Il se retrouve dans des zones où l’on peut marquer. Pour l’instant, la réussite lui manque encore un peu.

« En tant que numéro neuf, quelqu’un qui joue aussi à ce poste en pointe, je sais que cela dépend beaucoup de la confiance. Et la confiance ne vient qu’en jouant davantage de matches. Ce qui est frustrant pour Lukas, c’est que Dom joue si bien qu’il sera forcément la priorité, le point de fixation principal. Lukas doit simplement faire preuve d’un peu de patience. Tout le monde a sa chance, son moment. Quand ce moment arrive, il faut la saisir. Sinon, on recule dans la hiérarchie.

« J’aimerais voir un troisième numéro neuf, pour être honnête. Je ne parlerais pas d’une doublure, mais d’une concurrence supplémentaire pour ces deux joueurs. Je pense que si l’un d’eux se blesse, on dépend énormément du dernier qui reste. Le faux numéro neuf ne convient pas vraiment à une équipe comme Leeds United. Quand le mercato de janvier arrivera, j’espère voir un numéro neuf rejoindre l’équipe. Il faudra attendre pour voir. »