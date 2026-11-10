Leeds encouragé à recruter un « troisième numéro neuf » lors du mercato de janvier, Jermaine Beckford vantant les mérites d’une « concurrence supplémentaire » pour Dominic Calvert-Lewin, star de l’équipe d’Angleterre
Leeds récompensé pour son pari calculé sur Calvert-Lewin
Après avoir remporté le titre de Championship en 2025 et assuré son retour en Premier League, Leeds a réalisé un joli coup en recrutant Calvert-Lewin, libre de tout contrat. Everton l’avait laissé partir à l’expiration de son contrat dans le Merseyside.
Les antécédents de blessures du joueur de 29 ans ont pu inquiéter certains prétendants, mais à Elland Road, on savait à quoi s’attendre et des plans concertés avaient été mis en place. Le club a vu un buteur confirmé trouver le chemin des filets à 15 reprises la saison dernière.
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Nmecha sert de doublure à une star de l’équipe d’Angleterre à Elland Road
Calvert-Lewin a réussi à éviter l’infirmerie, ce qui lui a permis de gagner en régularité et en confiance. Il a de nouveau été rappelé en sélection, Thomas Tuchel faisant encore appel à DCL pour les prochains matches de Ligue des nations de l’UEFA contre la Croatie et l’Espagne.
Si ses performances en club lui ont valu cette convocation, Leeds sait aussi qu’il ne peut pas se permettre de pousser son puissant numéro 9 jusqu’à la rupture. L’attaquant allemand Nmecha offre une solution de rechange polyvalente dans le Yorkshire de l’Ouest, mais l’idée générale est qu’un autre buteur plus prolifique ne serait pas de trop.
Leeds doit-il recruter un autre attaquant en janvier ?
Beckford s’attend à ce que ce problème soit résolu au passage à la nouvelle année. L’ancien attaquant de Leeds, qui s’exprimait en partenariat avec FreeBets, où l’on trouve les meilleurs sites de paris du Royaume-Uni, a déclaré à GOAL, interrogé sur la nécessité de renforcer l’attaque : « Il y a aussi Lukas Nmecha. Même s’il ne joue pas toutes les semaines, quand il entre en jeu, il montre beaucoup des qualités de Dom : la puissance physique et les appels répétés dans les intervalles. Il se retrouve dans des zones où l’on peut marquer. Pour l’instant, la réussite lui manque encore un peu.
« En tant que numéro neuf, quelqu’un qui joue aussi à ce poste en pointe, je sais que cela dépend beaucoup de la confiance. Et la confiance ne vient qu’en jouant davantage de matches. Ce qui est frustrant pour Lukas, c’est que Dom joue si bien qu’il sera forcément la priorité, le point de fixation principal. Lukas doit simplement faire preuve d’un peu de patience. Tout le monde a sa chance, son moment. Quand ce moment arrive, il faut la saisir. Sinon, on recule dans la hiérarchie.
« J’aimerais voir un troisième numéro neuf, pour être honnête. Je ne parlerais pas d’une doublure, mais d’une concurrence supplémentaire pour ces deux joueurs. Je pense que si l’un d’eux se blesse, on dépend énormément du dernier qui reste. Le faux numéro neuf ne convient pas vraiment à une équipe comme Leeds United. Quand le mercato de janvier arrivera, j’espère voir un numéro neuf rejoindre l’équipe. Il faudra attendre pour voir. »
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Le Real Madrid peut-il se lancer dans la course à une qualification européenne ?
L’ampleur des ambitions de Leeds lors du prochain mercato dépendra probablement de sa place au classement de la Premier League le 1er janvier. Il a été question de viser une qualification européenne.
L’équipe de Daniel Farke a renoué avec la victoire face à Tottenham lors de sa dernière sortie, après cinq matches sans succès. Elle a abordé la trêve internationale de novembre, Calvert-Lewin rejoignant de nouveau la sélection anglaise, à la neuvième place du classement, à seulement deux points de Chelsea, cinquième.
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