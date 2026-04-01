Lee Carsley vante la « complicité » entre Myles Lewis-Skelly et Ethan Nwaneri après la brillante performance du duo d'Arsenal lors de la large victoire de l'équipe d'Angleterre des moins de 21 ans contre la Moldavie

Les performances exceptionnelles de ce duo sur la scène internationale coïncident avec un moment charnière de leur jeune carrière, alors que Lewis-Skelly est confronté à un manque de temps de jeu en Premier League et que Nwaneri effectue un prêt à Marseille. Malgré leur temps de jeu limité chez les seniors cette saison, Carsley insiste sur le fait qu’il est essentiel pour leur développement et leur rythme de leur offrir du temps de jeu au niveau international.

Il a ajouté : « [Myles] a été propulsé très rapidement, passant directement d’Arsenal à l’équipe senior, et il se retrouve aujourd’hui dans une situation où il manque de temps de jeu à Arsenal ; c’était donc le moment idéal pour lui. Ce que je peux contrôler, c'est le temps de jeu que je lui accorde au niveau international, et le fait qu'il ait disputé deux matchs de 90 minutes en peu de temps le met en bonne position pour son retour à Arsenal. »