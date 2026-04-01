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Lee Carsley vante la « complicité » entre Myles Lewis-Skelly et Ethan Nwaneri après la brillante performance du duo d'Arsenal lors de la large victoire de l'équipe d'Angleterre des moins de 21 ans contre la Moldavie
Les stars d'Arsenal écrasent la Moldavie
Les moins de 21 ans anglais ont remporté une victoire convaincante à Norwich, grâce notamment à la complicité entre les deux espoirs des Gunners. Lewis-Skelly, aligné au poste d’arrière gauche inversé, a été l’architecte du premier but de Nwaneri et a ensuite offert une passe décisive sublime au milieu de terrain pour son deuxième but, après un sprint fulgurant de 30 mètres. Leur jeu combiné, digne de télépathie, a constitué une réponse provocante après une période difficile durant laquelle les deux joueurs ont vu leurs chances de jouer en équipe première à Arsenal limitées par une concurrence féroce au sein de l'effectif.
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Carsley salue ce lien unique
Carsley, l'entraîneur de l'équipe d'Angleterre des moins de 21 ans, n'a pas tardé à souligner l'avantage que représente le parcours commun des deux joueurs au sein du centre de formation d'Arsenal. Ayant gravi ensemble les échelons des équipes de jeunes, leur capacité à se trouver dans les zones encombrées s'est avérée trop difficile à gérer pour la défense moldave. Carsley a déclaré : « J'ai beaucoup observé Myles dans les différentes catégories d'âge, et lui et Ethan ont une très bonne complicité. Ils semblent capables de se trouver dans les espaces restreints, et ils ont été très bons sur le terrain comme en dehors. »
Trouver son chemin
Les performances exceptionnelles de ce duo sur la scène internationale coïncident avec un moment charnière de leur jeune carrière, alors que Lewis-Skelly est confronté à un manque de temps de jeu en Premier League et que Nwaneri effectue un prêt à Marseille. Malgré leur temps de jeu limité chez les seniors cette saison, Carsley insiste sur le fait qu’il est essentiel pour leur développement et leur rythme de leur offrir du temps de jeu au niveau international.
Il a ajouté : « [Myles] a été propulsé très rapidement, passant directement d’Arsenal à l’équipe senior, et il se retrouve aujourd’hui dans une situation où il manque de temps de jeu à Arsenal ; c’était donc le moment idéal pour lui. Ce que je peux contrôler, c'est le temps de jeu que je lui accorde au niveau international, et le fait qu'il ait disputé deux matchs de 90 minutes en peu de temps le met en bonne position pour son retour à Arsenal. »
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Et maintenant ?
Nwaneri va désormais retourner en France pour aider Marseille à se hisser parmi les quatre premiers de la Ligue 1, tandis que Lewis-Skelly rejoint une équipe d'Arsenal engagée dans une course au titre très disputée. Ce dernier pourrait se voir offrir une occasion rare de figurer dans le onze de départ de Mikel Arteta pour le prochain quart de finale de la FA Cup contre Southampton, un match qui constituera une audition cruciale pour obtenir davantage de temps de jeu en championnat. Lewis-Skelly et Nwaneri gardent tous deux l'espoir d'attirer l'attention du sélectionneur de l'équipe d'Angleterre, Thomas Tuchel, avant la Coupe du monde de cet été.