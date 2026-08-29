La direction des Giallorossi, menée par le président Damiani, a lancé une action en justice sur plusieurs fronts devant le Tribunal de la FIFA, le Panel national d’arbitrage et les organismes de protection des droits à l’image. Lecce demande à la FIFA de déclarer nulle et non avenue la résiliation unilatérale du contrat du joueur pour absence de juste cause, tout en accusant Al Swehly d’avoir provoqué une rupture de contrat. Le club salentin a également contesté une vidéo promotionnelle publiée par le club libyen le 21 août, en alléguant une utilisation non autorisée d’images de match.