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Lecce lance une bataille judiciaire contre Lameck Banda et Al Swehly pour un départ en transfert « illégitime »
Lecce conteste un départ unilatéral
Le club italien de l'élite a officiellement engagé une action en justice à la suite de la rébellion de l'ailier zambien, après avoir jugé son transfert en Libye illégitime. Banda, qui reste sous contrat au Stadio Via del Mare jusqu'en juin 2027, ne s'est pas présenté à la reprise de l'entraînement de présaison en Autriche avant de rejoindre Al Swehly. Selon La Gazzetta dello Sport, Lecce réclame désormais une compensation financière ainsi que de strictes sanctions disciplinaires contre le joueur et sa nouvelle équipe.
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Triple front juridique ouvert
La direction des Giallorossi, menée par le président Damiani, a lancé une action en justice sur plusieurs fronts devant le Tribunal de la FIFA, le Panel national d’arbitrage et les organismes de protection des droits à l’image. Lecce demande à la FIFA de déclarer nulle et non avenue la résiliation unilatérale du contrat du joueur pour absence de juste cause, tout en accusant Al Swehly d’avoir provoqué une rupture de contrat. Le club salentin a également contesté une vidéo promotionnelle publiée par le club libyen le 21 août, en alléguant une utilisation non autorisée d’images de match.
Les tribunaux envisagent de lourdes sanctions
Sur le plan national, Lecce a engagé une procédure disciplinaire devant la chambre arbitrale afin de geler les versements du salaire de l'ailier à partir du 1er juillet de l'année dernière pour rupture de contrat. Cela fait suite au refus initial de la FIGC de valider le transfert avant que la FIFA n'accorde une autorisation provisoire. Si les tribunaux donnent raison à Lecce, l'ailier risque une longue suspension, tandis qu'Al Swehly pourrait se voir infliger une lourde amende et une interdiction de recrutement.
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Le coup de projecteur sur la Serie A se poursuit
Lecce doit désormais rapidement se reconcentrer sur le terrain alors qu’il se prépare à un match crucial à domicile contre la Roma en Serie A ce week-end. L’entraîneur principal Eusebio Di Francesco doit maintenir la stabilité du vestiaire au milieu de la bataille juridique qui se profile et des distractions de la fin du mercato. Une décision finale des instances judiciaires de la FIFA servira de référence majeure pour l’intégrité contractuelle dans le football européen.
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