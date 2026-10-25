Lecce-Juventus est déjà une affiche marquée par une très longue liste de blessés et par trois points déjà essentiels pour les deux équipes. Dès 18 h, au Via del Mare, dans le chef-lieu du Salento, se jouera l’avant-dernier match de la 8e journée de Serie A 2026/2027.





Les joueurs d’Eusebio Di Francesco, qui ont perdu en trois jours trois titulaires indiscutables, Coulibaly, Ilici et Pierotti, doivent confirmer leur bonne dynamique. En cas de victoire, ils dépasseraient la Juventus de Luciano Spalletti, dont le banc est « brûlant » (selon l’expression de l’administrateur délégué Carnevali). La Juventus n’a plus gagné en championnat depuis deux journées, a également perdu Nico Gonzalez et Celik sur blessure et aborde cette rencontre après un match nul polémique contre Rennes en Ligue Europa.





LECCE-JUVENTUS

BUTEURS : -







