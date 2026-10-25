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Kolo Muani JuventusGetty Images
Emanuele Tramacere
Traduit par

Lecce-Juventus EN DIRECT, les compositions officielles : Alajbegovic absent, McKennie en meneur de jeu

Juventus FC
Lecce
Serie A
Lecce vs Juventus FC

Suivez Lecce-Juventus, match comptant pour la 8e journée de Serie A.

Lecce-Juventus est déjà une affiche marquée par une très longue liste de blessés et par trois points déjà essentiels pour les deux équipes. Dès 18 h, au Via del Mare, dans le chef-lieu du Salento, se jouera l’avant-dernier match de la 8e journée de Serie A 2026/2027.


Les joueurs d’Eusebio Di Francesco, qui ont perdu en trois jours trois titulaires indiscutables, Coulibaly, Ilici et Pierotti, doivent confirmer leur bonne dynamique. En cas de victoire, ils dépasseraient la Juventus de Luciano Spalletti, dont le banc est « brûlant » (selon l’expression de l’administrateur délégué Carnevali). La Juventus n’a plus gagné en championnat depuis deux journées, a également perdu Nico Gonzalez et Celik sur blessure et aborde cette rencontre après un match nul polémique contre Rennes en Ligue Europa.


LECCE-JUVENTUS

BUTEURS : -



  • Lecce-Juventus : les compositions officielles et la feuille de match

    Lecce-Juventus


    Buteurs : -


    LECCE (4-3-3) : Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Dramé, Ngom, Maleh; N’Dri, Guebbels, Fatah.

    Entr. Di Francesco.


    JUVENTUS (3-4-1-2) : Vicario; Gatti, Bremer, Lucumí; Kalulu, Sarr, Douglas Luiz, Cambiaso; McKennie; Woltemade, Kolo Muani.

    Entr. Spalletti.


    Arbitre :

    Avertis : -

    Expulsés : -

  • Buts et temps forts

    0' Coup d’envoi au Via del Mare à 18 h


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