Lecce-Genoa 0-0 EN DIRECT

Lecce et Genoa s’affrontent au stade Via del Mare, dans le chef-lieu du Salento, à partir de 18 heures pour l’avant-dernier match de ce dimanche de la 10e journée de Serie A 2026/27. L’équipe d’Eusebio Di Francesco reste sur une lourde défaite à Frosinone et fait face à une véritable cascade de blessures, mais cherche à prendre des points essentiels dans la lutte pour le maintien. De son côté, l’équipe de Daniele De Rossi a relevé la tête en s’imposant à domicile face à la Juventus sur le score de 2-0, mais n’a toujours pris aucun point à l’extérieur.

LECCE-GENOA 0-0

BUTEURS : -