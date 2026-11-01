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US Lecce v US Cremonese - Serie AGetty Images Sport
Emanuele Tramacere
Traduit par

Lecce-Genoa 0-0 EN DIRECT

Lecce
Genoa
Lecce vs Genoa
Serie A

Suivez Lecce-Genoa, match comptant pour la 10e journée de Serie A.

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Lecce et Genoa s’affrontent au stade Via del Mare, dans le chef-lieu du Salento, à partir de 18 heures pour l’avant-dernier match de ce dimanche de la 10e journée de Serie A 2026/27. L’équipe d’Eusebio Di Francesco reste sur une lourde défaite à Frosinone et fait face à une véritable cascade de blessures, mais cherche à prendre des points essentiels dans la lutte pour le maintien. De son côté, l’équipe de Daniele De Rossi a relevé la tête en s’imposant à domicile face à la Juventus sur le score de 2-0, mais n’a toujours pris aucun point à l’extérieur.

LECCE-GENOA 0-0

BUTEURS : -

  • Lecce-Genoa : la feuille de match

    Lecce-Genoa 0-0

    Buteurs : -

    LECCE (4-3-3) : Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Gorter, Ngom, Maleh; N’Dri, Stulic, Monteiro. Entr. Di Francesco

    GENOA (3-5-2) : Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Ellertsson, Frendrup, Wiafe, Traore, El Shaarawy; Messias, Osmajic. Entr. De Rossi

    Arbitre : Marchetti

    Avertis : -

    Expulsés : -

  • BUTS ET TEMPS FORTS

    0' Coup d'envoi au Via del Mare à partir de 18 h.

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