La hiérarchie dirigeante du club ne pouvait pas cacher sa profonde déception face au comportement non professionnel affiché par l’ailier.

Auprès du journal Nuovo Quotidiano di Puglia, le directeur sportif de Lecce, Stefano Trinchera, a confirmé l’échec du club à entrer en contact avec Banda : « Malheureusement, nous n’avons plus de nouvelles de Lameck Banda depuis plusieurs jours. Nous continuons à convoquer Banda pour ses examens médicaux, mais nous n’obtenons aucune réponse. Nous verrons combien de temps cela va durer. Ce dont nous pouvons être certains, c’est qu’il paiera les conséquences de son comportement. »

Trinchera a renforcé le sentiment de surprise du conseil d’administration compte tenu du soutien sans faille que le club lui avait apporté : « Dire que nous nous sentons trahis serait encore en dessous de la réalité. Nous avons toujours beaucoup soutenu Lameck, y compris dans certaines affaires personnelles. C’est pourquoi son comportement nous a tous surpris. »