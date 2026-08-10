Getty
Traduit par
Lecce fait appel à la FIFA alors que l’ailier Lameck Banda, absent sans autorisation, refuse de revenir pour la présaison
Une infraction disciplinaire entraîne un appel
Selon La Gazzetta dello Sport, Lecce a officiellement déposé une plainte formelle auprès de la FIFA ainsi que des Fédérations zambienne et libyenne de football, en soulignant que le joueur est toujours sous contrat après que Banda a déserté le stage de pré-saison pendant quatre semaines consécutives.
Le contrat de l'ailier de 25 ans en Italie court jusqu'en juin 2027 après que le club a activé une option de prolongation unilatérale, mais il a refusé toute communication. La situation s'est encore aggravée après des informations selon lesquelles Banda aurait été aperçu au Caire avec le club libyen d'Al Swehli SC, qui cherche à obtenir sa signature après que Lecce a rejeté une offre initiale inférieure à 1 M€.
- Getty Images Sport
La direction du club exprime son sentiment de trahison
La hiérarchie dirigeante du club ne pouvait pas cacher sa profonde déception face au comportement non professionnel affiché par l’ailier.
Auprès du journal Nuovo Quotidiano di Puglia, le directeur sportif de Lecce, Stefano Trinchera, a confirmé l’échec du club à entrer en contact avec Banda : « Malheureusement, nous n’avons plus de nouvelles de Lameck Banda depuis plusieurs jours. Nous continuons à convoquer Banda pour ses examens médicaux, mais nous n’obtenons aucune réponse. Nous verrons combien de temps cela va durer. Ce dont nous pouvons être certains, c’est qu’il paiera les conséquences de son comportement. »
Trinchera a renforcé le sentiment de surprise du conseil d’administration compte tenu du soutien sans faille que le club lui avait apporté : « Dire que nous nous sentons trahis serait encore en dessous de la réalité. Nous avons toujours beaucoup soutenu Lameck, y compris dans certaines affaires personnelles. C’est pourquoi son comportement nous a tous surpris. »
Un ailier force un transfert lucratif
Les mesures extrêmes prises par Banda ont été déclenchées par une proposition de contrat de deux ans d'Al Swehli SC, d'une valeur de 1,6 M€ par saison, avant sa campagne en Ligue des champions de la CAF. Le joueur affirme qu'il n'était pas au courant de la clause de prolongation automatique lorsqu'il a signé son contrat initial en provenance du Maccabi Petah Tikva en 2022. Depuis son arrivée en Italie pour 2 M€, l'international zambien aux 22 sélections a disputé 109 matches officiels avec les Salentini, pour un bilan de neuf buts et 12 passes décisives.
- Getty Images Sport
Une bataille juridique menace sa carrière
Lecce attend désormais une réponse officielle de la FIFA concernant d’éventuelles interdictions de jouer ou restrictions sur les transferts internationaux pour le joueur. L’entraîneur et la direction doivent se concentrer sur la composition de leur effectif de Serie A sans la présence de Banda avant le coup d’envoi de la saison nationale. Ce litige juridique menace de déclencher une procédure d’arbitrage prolongée qui pourrait fortement perturber la carrière de l’ailier, tant en club qu’au niveau international.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles