Lecce a officialisé le rachat de Francesco Camarda, versant 3 millions d’euros au Milan AC. Ce dernier dispose jusqu’au 20 juin pour le racheter à nouveau, pour 4 millions d’euros

Sous le maillot rossonero, Francesco Camarda est devenu le plus jeune joueur de l’histoire de la Serie A à faire ses débuts, à 15 ans et 260 jours, lors de la rencontre face à la Fiorentina en 2023/2024. Au total, il a disputé 16 matchs avec l’équipe rossonera, dont 4 en Ligue des champions, et 20 autres en Serie C avec Milan Futuro, inscrivant 7 buts. Son contrat avec le club, si les termes de base sont reconduits, expire le 30 juin 2028.