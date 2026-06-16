Selon un communiqué officiel du club salentin, Lecce a activé son option d’achat de 3 millions d’euros pour l’attaquant Francesco Camarda, né en 2008. Formé au Milan AC, l’attaquant a disputé 21 matchs en Serie A la saison passée, inscrivant un but. Sa seconde partie d’exercice a toutefois été perturbée par une opération à l’épaule, qui l’a tenu éloigné des terrains plusieurs mois.
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Lecce a officialisé le rachat de Francesco Camarda, versant 3 millions d’euros au Milan AC. Ce dernier dispose jusqu’au 20 juin pour exercer son droit de contre-rachat, fixé à 4 millions d’euros
LE COMMUNIQUÉ
Le club de Lecce a officialisé l’exercice de son option d’achat pour acquérir définitivement le joueur Francesco Camarda auprès de l’AC Milan. Le club rossonero dispose toutefois d’une contre-option qu’il pourra activer du 18 au 20 juin. «L’U.S. Lecce annonce avoir exercé son droit d’option pour l’acquisition définitive du joueur Francesco Camarda auprès de l’A.C. Milan, qui dispose d’un droit de contre-option du 18 au 20 juin.» Si le club salentin a dû débourser 3 millions d’euros pour acquérir définitivement le jeune attaquant, le club lombard n’aura qu’à ajouter un million supplémentaire pour récupérer l’intégralité de ses droits.
LES STATISTIQUES DE CAMARDA AU MILAN
Sous le maillot rossonero, Francesco Camarda est devenu le plus jeune joueur de l’histoire de la Serie A à faire ses débuts, à 15 ans et 260 jours, lors de la rencontre face à la Fiorentina en 2023/2024. Au total, il a disputé 16 matchs avec l’équipe première, dont 4 en Ligue des champions, et 20 rencontres en Serie C avec Milan Futuro, inscrivant 7 buts. Son contrat avec le club rossonero, si les termes initiaux sont maintenus, court jusqu’au 30 juin 2028.