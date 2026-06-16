Sous le maillot rossonero, Francesco Camarda est devenu le plus jeune joueur de l’histoire de la Serie A à faire ses débuts, à 15 ans et 260 jours, lors de la rencontre face à la Fiorentina en 2023/2024. Au total, il a disputé 16 matchs avec l’équipe première, dont 4 en Ligue des champions, et 20 rencontres en Serie C avec Milan Futuro, inscrivant 7 buts. Son contrat avec le club rossonero, si les termes initiaux sont maintenus, court jusqu’au 30 juin 2028.