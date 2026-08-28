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Galatasaray Liverpool Champions LeagueGetty Images
Simone Gervasio

Traduit par

Leão, Osimhen et… : quelle équipe est Galatasaray et jusqu’où peut-il aller en Turquie et en Ligue des champions

Galatasaray
Galatasaray vs Goztepe
Goztepe
Super Lig
R. Leao
Milan AC
Serie A

Quatre Süper Lig d’affilée et Rafa Leao comme moteur : Galatasaray ne lâche rien, au contraire, il double la mise. Avec le Portugais recruté à prix d’or à l’AC Milan, Galatasaray se repositionne comme favori du championnat turc (qu’il remporte, justement, depuis 4 éditions de suite), mais avance aussi sa candidature comme surprise potentielle de la prochaine Ligue des champions.


L’équipe d’Okan Buruk, d’ailleurs, est sur le papier plus forte que celle qui a dominé le championnat et s’est arrêtée en huitièmes de finale face à Liverpool après avoir éliminé la Juventus en barrages après la phase de ligue de la Ligue des champions. Amis en dehors du terrain, Leao et Osimhen vont désormais mener l’attaque du club d’Istanbul et promettent de former un duo en or dans un championnat qui, cet été, a vu arriver énormément de champions venus des plus grands clubs européens.

  • Galatasaray a entamé cette saison avec quelques balbutiements : il a fait match nul 2-2 contre le promu Corum avant de se reprendre immédiatement avec un net 4-0 sur la pelouse d’Erzurumspor. L’ancien Napolitain est remonté à bloc et trouve déjà le chemin des filets avec régularité. Il a désormais à ses côtés une star de son calibre, capable de le mettre encore davantage en valeur. Le choix de Leao de préférer les Turcs à Aston Villa et au glamour de la Premier League s’explique aussi en ce sens : un championnat à gagner mais qui ne t’oblige pas à être à 100 % à chaque match, et une campagne européenne qui peut réserver de grosses surprises. Le tirage de Nyon n’a pas été très clément et a mis les champions de Turquie face au Barcelone, au PSG, à Aston Villa, au Sporting, à Feyenoord, à Lille, à Stuttgart et à l’AEK Athènes, dans un parcours qui s’annonce compliqué et où le meilleur Leao sera nécessaire.


    Mais Galatasaray ne vit pas uniquement de Osimhen et de Leao. Il est vrai que, tandis que Fenerbahçe, Besiktas et Trabzonspor ont réalisé des mercatos spectaculaires, le Gala s’est montré plus prudent et plus économe. Il est tout aussi vrai, cependant, que les gros coups avaient déjà été réalisés lors des précédents mercatos, que d’autres mouvements pourraient encore arriver et que l’effectif est ultra-compétitif.


    Okan ne dispose pas d’un très grand nombre de remplaçants de haut niveau, mais parmi les 15 premiers joueurs le Gala reste supérieur à ses rivaux, même s’ils se sont rapprochés. Le pilier de l’équipe est le gardien Cakir, la défense repose sur les retrouvés Singo et Sanchez, auteurs tous deux de deux excellentes Coupes du monde avec la Côte d’Ivoire et la Colombie. Au milieu de terrain, il faut comprendre la situation de Torreira, qui a demandé à partir, tandis que des joueurs autrefois incontournables comme Gundogan et Leminane le sont plus autant. La relève est déjà arrivée avec la promotion au rang de titulaires indiscutables de profils comme Sallai, Gabriel Sara, Akgun et Yilmaz. Cette saison devra aussi être celle de la relance de Sané, en baisse en club et, surtout, en sélection. S’il retrouve son niveau du Bayern, le trident avec Leao et Osimhen pourrait faire des étincelles.

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