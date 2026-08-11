Rafael Leao reprend la parole sur les réseaux sociaux et éloigne l’idée d’un départ de l’AC Milan. Voici ce qu’a publié dans la soirée l’attaquant portugais dans une story sur Instagram : « Ma seule pensée, c’est le terrain : je suis concentré sur le fait de donner le maximum, à chaque match et à chaque entraînement. Simplement pour éviter toute forme de spéculation et les fausses informations, je répète que j’ai depuis longtemps confié la gestion de tous mes intérêts exclusivement à ma famille et à mes avocats. Aucune autre personne n’est autorisée à parler en mon nom. Place aux prochains objectifs ».
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Leao éloigne un départ de l’AC Milan : « Ma seule pensée, c’est le terrain, personne ne peut parler en mon nom. Concentré sur les prochains objectifs »
SITUATION COMPLIQUÉE
L’attaquant portugais, considéré comme transférable par l’AC Milan, reprend donc la parole sur les réseaux sociaux au sujet de son avenir, et le fait de manière catégorique, aussi pour éviter les spéculations : il réaffirme sa situation, en déclarant ne s’en remettre qu’à ses proches, en particulier son père, ainsi qu’à ses avocats. Aucune distraction liée au mercato pour l’instant, donc, mais pour l’AC Milan, Leao n’est absolument pas intouchable, et cette impasse rend pour le moment compliquée la planification d’Amorim.
LE CHOIX D’AMORIM
Ce n’est en effet un secret pour personne que, pour l’entraîneur passé par le Sporting et Manchester United, le numéro 10 était loin d’être indispensable, et les mots d’adieu de Leao au début du mercato laissaient présager un départ assez certain : au fil des jours, pourtant, l’absence d’offres satisfaisantes pour l’AC Milan sur le plan économique et pour le joueur sur le plan sportif a figé la situation, avec un Leao qui peut désormais rester mais qui n’a pas de rôle bien défini dans le 3-4-2-1 et qui, surtout, n’a pas permis d’investir à son poste du fait de son non-départ.
Le non à la Turquie et les offres basses
La vérité, c’est que les offres arrivées de Turquie, d’abord de Fenerbahçe puis surtout de Galatasaray, n’ont jamais convaincu l’AC Milan, qui a demandé dès le départ 60 millions d’euros pour un transfert définitif : depuis Istanbul, ce sont en revanche des propositions de prêt avec option ou obligation d’achat à des montants nettement inférieurs qui sont arrivées, autour de 35/40 millions d’euros. Sans compter que Leao ne considère pas un transfert sur le Bosphore comme une progression pour sa carrière.
La conséquence, c’est qu’à ce jour, au 12 août, à 20 jours de la fin du mercato et à 10 du début de la Serie A, Leao ne sait toujours pas avec certitude où il jouera la saison prochaine : il s’attendait probablement à quelque approche séduisante de Premier League ou de Liga, qui n’est pas venue. Par conséquent, le joueur le mieux payé de l’effectif et l’un des plus doués techniquement n’a désormais même pas la certitude d’être titulaire, s’il reste finalement dans l’effectif, en plus d’avoir bloqué les négociations pour les arrivées. Une impasse dangereuse, que Leao tente de chasser à coups de publications sur les réseaux sociaux : s’il reste finalement à l’AC Milan, il faudra aussi voir comment les supporters accueilleront les nombreuses manifestations de malaise apparues durant l’été, au cours desquelles il a, à plusieurs reprises, lâché l’AC Milan.
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