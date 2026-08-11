La conséquence, c’est qu’à ce jour, au 12 août, à 20 jours de la fin du mercato et à 10 du début de la Serie A, Leao ne sait toujours pas avec certitude où il jouera la saison prochaine : il s’attendait probablement à quelque approche séduisante de Premier League ou de Liga, qui n’est pas venue. Par conséquent, le joueur le mieux payé de l’effectif et l’un des plus doués techniquement n’a désormais même pas la certitude d’être titulaire, s’il reste finalement dans l’effectif, en plus d’avoir bloqué les négociations pour les arrivées. Une impasse dangereuse, que Leao tente de chasser à coups de publications sur les réseaux sociaux : s’il reste finalement à l’AC Milan, il faudra aussi voir comment les supporters accueilleront les nombreuses manifestations de malaise apparues durant l’été, au cours desquelles il a, à plusieurs reprises, lâché l’AC Milan.