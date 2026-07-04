Selon The Athletic, le grand club turc aurait réalisé une avancée significative dans les négociations avec Arsenal, s'accordant sur un montant de 20 millions d'euros pour l'attaquant de 31 ans. L'accord prévoit un versement initial garanti de 18 millions d'euros, auquel s'ajoutent 2 millions d'euros de primes liées aux performances. Si les deux clubs se sont entendus sur ces bases, le transfert n'est pas encore totalement finalisé : les derniers détails concernant les conditions personnelles et le salaire, qui devraient avoisiner les 9 millions d'euros, sont encore en cours de négociation.

La situation contractuelle de Trossard a poussé Arsenal à agir : malgré la signature en août 2025 d’un nouveau bail incluant une revalorisation salariale marquant son importance dans l’effectif, le Belge n’est lié au club que jusqu’en 2027. Restant sur une seule année de contrat, les Gunners estiment donc qu’un départ immédiat est la solution la plus pertinente pour un joueur qui approche la trentaine.