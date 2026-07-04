AFP
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Leandro Trossard s'apprête à quitter Arsenal après la conclusion d'un accord de 20 millions d'euros
Beşiktaş a finalisé un accord avec une star belge.
Selon The Athletic, le grand club turc aurait réalisé une avancée significative dans les négociations avec Arsenal, s'accordant sur un montant de 20 millions d'euros pour l'attaquant de 31 ans. L'accord prévoit un versement initial garanti de 18 millions d'euros, auquel s'ajoutent 2 millions d'euros de primes liées aux performances. Si les deux clubs se sont entendus sur ces bases, le transfert n'est pas encore totalement finalisé : les derniers détails concernant les conditions personnelles et le salaire, qui devraient avoisiner les 9 millions d'euros, sont encore en cours de négociation.
La situation contractuelle de Trossard a poussé Arsenal à agir : malgré la signature en août 2025 d’un nouveau bail incluant une revalorisation salariale marquant son importance dans l’effectif, le Belge n’est lié au club que jusqu’en 2027. Restant sur une seule année de contrat, les Gunners estiment donc qu’un départ immédiat est la solution la plus pertinente pour un joueur qui approche la trentaine.
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Les engagements liés à la Coupe du monde repoussent le transfert officiel.
Malgré des négociations avancées, aucune annonce officielle n’est attendue avant la fin de la campagne de la Belgique en Coupe du monde. Trossard est actuellement un joueur clé de l’équipe de Rudi Garcia, alors que les Diables Rouges se préparent pour un match crucial des huitièmes de finale contre les États-Unis. L’ailier est en grande forme sur la scène internationale : il a été titulaire lors des quatre matches et a inscrit deux buts et délivré une passe décisive lors de la victoire écrasante en phase de poules contre la Nouvelle-Zélande (5-1).
Son influence s’est encore illustrée en 32es de finale, où il a délivré une passe décisive cruciale lors de la victoire 3-2 après avoir été menés face au Sénégal. Selon nos informations, le dossier ne devrait pas aboutir à une signature tant que le joueur se consacre à ses obligations internationales, mais les bases sont solidement posées pour qu’il rejoigne Istanbul une fois le tournoi terminé.
Un véritable pilier des Gunners
Depuis son arrivée en provenance de Brighton pour 27 millions de livres sterling en janvier 2023, Trossard s’est imposé comme un élément clé de l’équipe de Mikel Arteta, totalisant 174 matchs, 36 buts et 34 passes décisives – principalement depuis le flanc gauche, tout en dépannant au poste de milieu central lors des périodes de blessures.
Sa saison la plus prolifique reste 2023-2024, avec 16 buts marqués en Premier League et en Ligue des champions. Rappelons qu’il avait déjà brillé lors de la première partie de l’exercice 2022-2023 sous les couleurs de Brighton, notamment grâce à un triplé face à Liverpool lors d’un match nul 3-3.
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Une fin de match exceptionnelle à l'Emirates
Si Trossard venait à partir, il quitterait le nord de Londres en tant que champion de Premier League. L’ancien joueur de Brighton a joué un rôle déterminant lors de la saison 2025-2026, aidant Arsenal à décrocher son premier titre de champion depuis l’ère des « Invincibles » en 2004. Il a disputé 50 matches toutes compétitions confondues la saison dernière, inscrivant huit buts et délivrant 11 passes décisives, dont un célèbre but de la 83e minute contre West Ham qui a permis aux Gunners de conserver leur avance sur Manchester City dans la course au titre.
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