Leandro Paredes sur le point de quitter l’Argentine ! La star de Boca prête à se retirer après une suspension en Coupe du monde

Le milieu de terrain argentin Paredes serait prêt à annoncer sa retraite internationale quelques semaines seulement après la fin d’une campagne de Coupe du monde tumultueuse. Le joueur de 32 ans, qui est actuellement capitaine de Boca Juniors, s’est retrouvé au centre d’une bagarre générale controversée après la défaite de l’Argentine face à l’Espagne en finale, une altercation qui lui a valu une suspension de 10 matches et une amende de 66 000 £ pour avoir asséné des coups de poing et violemment poussé Gavi au sol.

La sévérité de la sanction, ajoutée à trois chefs d’accusation pour agression, semble avoir accéléré sa décision de se retirer de l’Albiceleste. Bien que la FIFA ait finalement accepté une demande de la Fédération argentine pour que la suspension puisse être purgée lors de matches amicaux de catégorie A ainsi que lors de rencontres compétitives, Paredes semble réticent à purger cette suspension.