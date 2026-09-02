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Leandro Paredes sur le point de quitter l’Argentine ! La star de Boca prête à se retirer après une suspension en Coupe du monde
L’avenir international remis en question après un coup de massue disciplinaire
Le milieu de terrain argentin Paredes serait prêt à annoncer sa retraite internationale quelques semaines seulement après la fin d’une campagne de Coupe du monde tumultueuse. Le joueur de 32 ans, qui est actuellement capitaine de Boca Juniors, s’est retrouvé au centre d’une bagarre générale controversée après la défaite de l’Argentine face à l’Espagne en finale, une altercation qui lui a valu une suspension de 10 matches et une amende de 66 000 £ pour avoir asséné des coups de poing et violemment poussé Gavi au sol.
La sévérité de la sanction, ajoutée à trois chefs d’accusation pour agression, semble avoir accéléré sa décision de se retirer de l’Albiceleste. Bien que la FIFA ait finalement accepté une demande de la Fédération argentine pour que la suspension puisse être purgée lors de matches amicaux de catégorie A ainsi que lors de rencontres compétitives, Paredes semble réticent à purger cette suspension.
- AFP
Le facteur Messi et les discussions avec Scaloni
Au-delà de ses problèmes disciplinaires, Paredes a cité le départ de Messi comme une raison principale de son possible départ. Le légendaire attaquant a récemment confirmé sa propre retraite internationale, laissant un vide immense dans l’effectif que Paredes estime impossible à combler. Évoquant la situation, le milieu de terrain a reconnu qu’il était prêt à avoir une discussion décisive avec le sélectionneur Lionel Scaloni afin d’officialiser son avenir.
Paredes s’est montré franc sur la difficulté de maintenir le statu quo, déclarant : « Il va être difficile pour moi de rester avec l’équipe nationale. À cause de la suspension aussi, à cause de la décision de Leo. Il va être difficile que tout continue comme avant. Je n’en ai pas encore discuté avec le sélectionneur, mais nous allons en parler et voir quelle décision je prendrai. »
Un héritage de succès et de controverse
Si Paredes s’en va, il le fera avec un palmarès enviable. Il a été un élément essentiel de l’équipe qui a remporté la Coupe du monde il y a quatre ans et a également goûté au succès en Copa America à deux reprises. Cependant, son dernier chapitre sous le maillot de l’Argentine restera à jamais lié aux scènes violentes du New Jersey.
En revenant sur le départ de Messi, Paredes a ajouté : « L’héritage de Leo vivra à jamais en raison de ce qu’il a accompli, pour n’avoir jamais abandonné et pour avoir montré que les rêves s’obtiennent de haute lutte, se poursuivent et, au final, se réalisent. Nous avions parlé dans les derniers jours de la Coupe du monde du fait que la finale serait sûrement son dernier match, mais malgré cela, nous n’étions pas prêts à cela en raison de ce qu’il représente pour nous. »
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Accueil hostile au pays
Les répercussions de la Coupe du monde ont suivi Paredes jusqu’au football national en Argentine. Lors d’une récente sortie avec Boca Juniors, le milieu de terrain a eu besoin de la protection de la police antiémeute alors qu’il tentait de tirer un corner. Des supporters hostiles de Newell's Old Boys ont pris le joueur pour cible, lançant des projectiles en réaction à ses actes pendant la trêve internationale.
Ces pressions croissantes, sur le plan national comme international, laissent penser que le dur au mal du milieu de terrain argentin est prêt à changer de rythme. Fort de 84 sélections, Paredes n’a plus rien à prouver en matière de palmarès, lui qui a remporté les trophées les plus prestigieux de ce sport.
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