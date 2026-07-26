Leandro Paredes révèle que la finale de la Coupe du monde 2026 pourrait être le « dernier match » de Lionel Messi, mais l’Argentine espère que la « GOAT » changera d’avis sur son avenir

Paredes a confirmé ce que beaucoup de supporters argentins redoutaient : l’ambiance au sein du groupe était électrique. Peu après avoir délivré la passe décisive qui a permis à Boca Juniors de battre O’Higgins lors du match aller des barrages de la Copa Sudamericana, la star xeneize a pris la parole.

« Ça fait mal parce que, comme nous l’avons dit tout au long de la Coupe du monde, nous ne voulions pas que le dernier match arrive », a révélé Paredes. « Je pense qu’il avait pris la décision de faire de ce match son dernier avec l’équipe nationale. »

Malgré cette annonce sombre, Paredes a exprimé l’espoir que son ancien coéquipier du Paris Saint-Germain puisse revenir sur sa décision. « J’espère que non, j’espère qu’il pourra continuer à jouer », a-t-il ajouté. « Ce sera sa décision. Ce qui le rendra heureux nous rendra sûrement heureux aussi. »