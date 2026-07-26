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Leandro Paredes révèle que la finale de la Coupe du monde 2026 pourrait être le « dernier match » de Lionel Messi, mais l’Argentine espère que la « GOAT » changera d’avis sur son avenir
Déception pour l’Albiceleste
La déception causée par la défaite de l’Argentine en finale de la Coupe du monde 2026 a été amplifiée par les révélations de Paredes concernant l’avenir international de Messi. S’exprimant après avoir repris ses obligations avec son club, Boca Juniors, le milieu de terrain de 32 ans a admis que le détenteur de huit Ballons d’Or s’était préparé mentalement à ce que la finale contre l’Espagne soit son chant du cygne.
- AFP
Le plan de retraite secret de Messi dévoilé
Paredes a confirmé ce que beaucoup de supporters argentins redoutaient : l’ambiance au sein du groupe était électrique. Peu après avoir délivré la passe décisive qui a permis à Boca Juniors de battre O’Higgins lors du match aller des barrages de la Copa Sudamericana, la star xeneize a pris la parole.
« Ça fait mal parce que, comme nous l’avons dit tout au long de la Coupe du monde, nous ne voulions pas que le dernier match arrive », a révélé Paredes. « Je pense qu’il avait pris la décision de faire de ce match son dernier avec l’équipe nationale. »
Malgré cette annonce sombre, Paredes a exprimé l’espoir que son ancien coéquipier du Paris Saint-Germain puisse revenir sur sa décision. « J’espère que non, j’espère qu’il pourra continuer à jouer », a-t-il ajouté. « Ce sera sa décision. Ce qui le rendra heureux nous rendra sûrement heureux aussi. »
L'incertitude plane sur l'équipe de l'Albiceleste
Messi n’est pas le seul à s’interroger sur son avenir après cette défaite. Paredes lui-même a laissé planer le doute sur sa poursuite au sein de l’équipe nationale, laissant entendre qu’un profond remaniement pourrait se profiler pour le groupe de Lionel Scaloni.
Interrogé sur son avenir, la star de Boca Juniors est restée évasive : « Je ne sais pas, c’est un processus. Il faut digérer, réfléchir, ne pas prendre de décisions hâtives et en discuter », a-t-il déclaré.
- (C)Getty Images
Reconstruire l'avenir sous la houlette de Scaloni
Le départ possible de plusieurs cadres crée un casse-tête tactique pour Scaloni. Après les départs confirmés de piliers comme Nicolas Otamendi, ceux de Messi et Paredes activeraient la fin d’une époque. Le staff doit désormais choisir entre une reconstruction totale ou convaincre les vétérans restants de rester pour un dernier coup en vue de la Copa América 2028.
Paredes a souligné que toute décision devait être prise avec lucidité, malgré les émotions encore vives liées à l'élimination en Coupe du monde. Il a conclu : « Pour beaucoup, ce sera une décision difficile à prendre : continuer ou non. Ce fut un parcours magnifique et spectaculaire ; nous avons accompli des choses importantes. Il va être très difficile de maintenir ce niveau, pour que le groupe continue à fonctionner ainsi. Nous devons peser le pour et le contre, discuter avec le sélectionneur et prendre des décisions sereinement. »
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