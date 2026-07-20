Les commentateurs télévisés n’ont pas caché leur dégoût face au manque d’esprit sportif des joueurs argentins après la perte de leur titre mondial, même si le capitaine Lionel Messi a été salué pour sa classe.

Soulignant ce contraste flagrant, le commentateur dela BBC Hart a déclaré : « Il y avait un homme sur le terrain qui a fait preuve de classe, et c'était Lionel Messi, qui a serré la main de chacun des joueurs espagnols. Le match est terminé. Ils n'ont absolument rien à redire sur ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est un comportement dégoûtant. »

Tout en saluant la performance des nouveaux champions du monde, il a rendu hommage à la Roja, victorieuse grâce à l’unique but de Ferran Torres, ajoutant : « L’Espagne le mérite pleinement. Elle a été absolument superbe tout au long du tournoi. Elle a dominé la rencontre face à une Argentine rigide et coriace. C’est la meilleure équipe qui a remporté cette Coupe du monde. »

Les critiques acerbes n’ont cessé de s’amplifier, d’autant plus que ce tempérament agressif n’était pas une nouveauté pour l’équipe de Lionel Scaloni, après des scènes similaires lors de leur élimination de l’Angleterre en demi-finales.

Revenant sur cette attitude récurrente, Rooney a déclaré : « Est-ce que ça vous surprend ? Moi, ça ne me surprend pas. On a déjà vu ça avec l’Argentine. Ce n’est tout simplement pas la réaction qu’on attend. On a vu certaines de leurs réactions après avoir éliminé l’Angleterre au tour précédent. C’est tout simplement triste. Si vous perdez un match de football, faites preuve de fair-play et quittez le terrain. C’est vraiment lamentable de leur part. »

Estimant que leur agressivité ne faisait que masquer leurs lacunes du jour, l’ancien attaquant a conclu : « C’est une réaction à leur domination, à leur défaite tactique sur le terrain, et ils en sont réduits à ça à la fin. C’est lamentable de la part de ces deux joueurs. »