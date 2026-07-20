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Leandro Paredes qualifié de « honte » : le comportement « embarrassant » du milieu de terrain argentin vient assombrir les célébrations de l'Espagne après sa victoire en Coupe du monde
Une violente bagarre a éclaté à l’issue de la rencontre.
La défaite 1-0 de l’Argentine face à l’Espagne, après prolongation, a été entachée par une violente bagarre d’après-match, survenue immédiatement après le coup de sifflet final de l’arbitre Slavko Vincic. Les caméras ont filmé Paredes en train d’attraper Eric Garcia à la gorge et de jeter Gavi à terre, tandis que Nahuel Molina a été vu en train de frapper Rodri alors que celui-ci courait pour célébrer son but. Ces comportements ont immédiatement suscité l’indignation de plusieurs éminents commentateurs anglais, dont Joe Hart, Wayne Rooney, Gary Neville et Micah Richards, qui ont qualifié ces agissements de « profondément embarrassants ».
- AFP
L'Argentine affronte une vive polémique
Les commentateurs télévisés n’ont pas caché leur dégoût face au manque d’esprit sportif des joueurs argentins après la perte de leur titre mondial, même si le capitaine Lionel Messi a été salué pour sa classe.
Soulignant ce contraste flagrant, le commentateur dela BBC Hart a déclaré : « Il y avait un homme sur le terrain qui a fait preuve de classe, et c'était Lionel Messi, qui a serré la main de chacun des joueurs espagnols. Le match est terminé. Ils n'ont absolument rien à redire sur ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est un comportement dégoûtant. »
Tout en saluant la performance des nouveaux champions du monde, il a rendu hommage à la Roja, victorieuse grâce à l’unique but de Ferran Torres, ajoutant : « L’Espagne le mérite pleinement. Elle a été absolument superbe tout au long du tournoi. Elle a dominé tout le match face à une Argentine rigide et tenace. C’est la meilleure équipe qui a remporté cette Coupe du monde. »
Les critiques acerbes n’ont cessé de s’amplifier, d’autant plus que ce tempérament agressif n’était pas une nouveauté pour l’équipe de Lionel Scaloni, après des scènes similaires lors de leur élimination de l’Angleterre en demi-finales.
Revenant sur ce comportement récurrent, Rooney a déclaré : « Est-ce que ça vous surprend ? Moi, ça ne me surprend pas. On a déjà vu ça avec l’Argentine. Ce n’est tout simplement pas la réaction que l’on souhaite. On a vu certaines de leurs réactions après avoir éliminé l’Angleterre au tour précédent. C’est tout simplement triste. Si vous perdez un match de football, faites preuve de fair-play et quittez le terrain. C’est vraiment lamentable de leur part. »
Estimant que leur agressivité ne faisait que masquer leurs lacunes du jour, l’ancien attaquant a conclu : « C’est une réaction à leur domination, à leur défaite tactique sur le terrain, et ils en sont réduits à ça à la fin. C’est lamentable de la part de ces deux joueurs. »
Paredes qualifié de « honte »
Déconcerté par le manque de discipline de Paredes tout au long des dernières phases du tournoi, Gary Neville a ajouté sur ITV Sport : « Ils sont très compétitifs et j’adore cet aspect chez eux, mais [Paredes] a tout simplement été une honte lors des deux derniers matchs, et je me demande pourquoi les arbitres l’ont laissé continuer à agir ainsi… »
Faisant écho à ces propos et dénonçant le manque de professionnalisme de ce comportement incessant, Richards a déclaré sur la BBC : « C'est vraiment assez embarrassant. Pendant le match, ils étaient à deux doigts de la limite à chaque fois. Paredes n'a pas besoin de faire ça, il vaut mieux que ça, et ça ne s'arrête pas là : ça continue encore et encore et encore. Nous savons tous ce que c’est que de perdre un match, on peut être très frustré, mais ça ne suffit pas – ça ne fait pas du tout bonne impression. »
Analysant avec précision la manière dont le football a fini par l’emporter sur les tactiques défensives, l’ancien arrière latéral anglais Lee Dixon a également commenté la rencontre : « Il faut le dire, surtout après les scènes que l’on a vues tout à l’heure : bravo à l’Espagne. C’est le football qui a gagné, il n’y a aucun doute là-dessus. C’est une équipe qui méritait de l’emporter aujourd’hui.
Tout au long de la compétition, elle a constamment progressé ; n’avoir encaissé qu’un seul but durant toute la Coupe du monde atteste de son organisation et de sa créativité.
Elle possède de la vitesse sur les ailes et c’est un régal pour les yeux. En revanche, l’Argentine a pratiqué un anti-football et, pour ce qui est des scènes de la fin, je ne comprendrai jamais comment Paredes a pu rester sur le terrain. J’ai compté six ou sept occasions où il aurait dû être expulsé.
« L’héritage [de Messi] touche à sa fin. Il n’était pas au meilleur de sa forme aujourd’hui, on ne lui a pas permis de l’être. »
- Getty Images Sport
Des sanctions sévères de la FIFA sont attendues
Les incidents survenus après la rencontre entre Paredes et Molina devraient entraîner de lourdes sanctions de la part de la FIFA. Enzo Fernández encourt lui aussi une suspension après son expulsion en fin de match pour deux avertissements. De son côté, Messi n’a pas encore officialisé sa décision concernant son avenir en sélection, même si ce tournoi est largement perçu comme sa dernière Coupe du monde.
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