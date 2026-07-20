Après le coup de sifflet final, Paredes a commis une faute grave : il a d’abord asséné un coup de pied à Eric, puis frappé Gavi avant de le faire tomber au sol. Conséquence immédiate, l’arbitre l’a sanctionné d’un carton rouge, et l’incident a suscité une vague de critiques sévères de la part de plusieurs anciennes stars du ballon rond.
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Leandro Paredes n'est pas le seul à s'être comporté de manière regrettable : l'Argentine a donné l'image d'un bien mauvais perdant lors de la finale de la Coupe du monde
Mladen Petrić a qualifié l’attitude de Paredes d’« inexcusable ». Zlatan Ibrahimović s’est emporté, affirmant qu’il aurait même « donné un coup de tête » au joueur de 32 ans des Boca Juniors s’il était encore en activité. Micah Richards a fulminé : « C’est embarrassant ! »
Mais Paredes n’était pas le seul à susciter l’incompréhension et la consternation par son comportement inacceptable, déjà observé pendant le match. Il y a eu, par exemple, Nahuel Molina, qui a asséné sans crier gare un coup de poing à la poitrine de Rodri, alors que celui-ci passait en célébrant son but sans aucune provocation. C’est finalement ce qui a déclenché l’acte honteux de Paredes contre Gavi.
D’autres images révèlent que l’adjoint Roberto Ayala a lui aussi perdu ses nerfs, assénant soudainement un coup de poing au visage, ou plus précisément au cou, de Dani Olmo. Pris de court, le joueur espagnol n’a pas réagi et a été immédiatement éloigné par Éric.
Otamendi tacle Rodri et Laporte : « Ils n'ont pas arrêté de pleurnicher toute la semaine ! »
Un échange verbal musclé entre Nicolas Otamendi et Rodri, capté par DAZN España, a également fait sensation. Les deux joueurs se connaissent pour avoir évolué ensemble à Manchester City, ce qui n’a toutefois pas empêché Otamendi de s’en prendre verbalement au meilleur joueur de la Coupe du monde. « Tu devrais parler un peu moins, mon ami. Vous n’avez pas arrêté de pleurnicher, toi et Laporte, toute la semaine ! » a lancé le joueur de 38 ans à Rodri, médusé.
Avant la finale, Rodri avait déclaré qu’il s’attendait à un match fair-play de la part de l’Argentine, tout en reconnaissant que la rencontre pourrait s’enflammer et qu’il faudrait savoir faire abstraction. Laporte, de son côté, avait pointé le jeu très physique de l’Albiceleste, souvent peu sanctionné par les arbitres tout au long du tournoi.
« Lors des derniers matchs, nous avons vu des choses qui nous ont vraiment surpris. Surtout de la part de l’Argentine, une équipe qui envoie de nombreux petits messages à travers ses duels », avait déclaré Laporte.
Matthäus critique l'Argentine : « Ce n'est pas le football que j'ai envie de voir ! »
Le comportement des Argentins, et en particulier leur style de jeu, ont également irrité Lothar Matthäus. « Ce n'était pas le football que j'aimerais voir », a déclaré Matthäus lors d'une interview accordée à RTL/Sky : « Dieu merci, l'Espagne a gagné. » À propos des événements survenus après le coup de sifflet final, le joueur ayant disputé le plus grand nombre de sélections en équipe nationale a estimé : « C'est leur mentalité. L'Argentine n'a pas fait bonne figure. »
La commission de discipline de la FIFA devrait poursuivre son enquête sur ces incidents dans les prochains jours, une fois la finale achevée. Paredes, en particulier, risque une longue suspension, tandis que Molina et Ayala ne devraient pas non plus s’en tirer à bon compte pour leurs coups de poing.
À l’inverse, le gardien espagnol Unai Simon a incarné l’élégance des vainqueurs : une fois la poussière retombée, il est allé serrer la main de chaque Argentin et leur a souhaité bonne chance.
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