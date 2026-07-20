Mladen Petrić a qualifié l’attitude de Paredes d’« inexcusable ». Zlatan Ibrahimović s’est emporté, affirmant qu’il aurait même « donné un coup de tête » au joueur de 32 ans des Boca Juniors s’il était encore en activité. Micah Richards a fulminé : « C’est embarrassant ! »

Mais Paredes n’était pas le seul à susciter l’incompréhension et la consternation par son comportement inacceptable, déjà observé pendant le match. Il y a eu, par exemple, Nahuel Molina, qui a asséné sans crier gare un coup de poing à la poitrine de Rodri, alors que celui-ci passait en célébrant son but sans aucune provocation. C’est finalement ce qui a déclenché l’acte honteux de Paredes contre Gavi.

D’autres images révèlent que l’adjoint Roberto Ayala a lui aussi perdu ses nerfs, assénant soudainement un coup de poing au visage, ou plus précisément au cou, de Dani Olmo. Pris de court, le joueur espagnol n’a pas réagi et a été immédiatement éloigné par Éric.