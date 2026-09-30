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Leandro Paredes fait une apparition surprise au camp d’entraînement de l’Argentine malgré une longue suspension infligée par la FIFA
Le vétéran suspendu rend visite à la base d’Ezeiza
Le milieu de Boca a visité le complexe d’entraînement Lionel Messi pour regarder ses coéquipiers en sélection s’entraîner sous les ordres de Scaloni. Paredes reste inéligible à une sélection à la suite d’une suspension de 10 matches infligée par la FIFA après des incidents qui ont terni la finale de la Coupe du monde 2026 contre l’Espagne. Sa présence a néanmoins apporté un précieux boost moral dans le vestiaire de l’Argentine avant sa prochaine série de matches amicaux.
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L’entraîneur laisse la porte de la sélection entrouverte
Le sélectionneur de l’Argentine, Scaloni, a clairement indiqué que le milieu de terrain vétéran conservait une place particulière au sein de la sélection malgré sa longue suspension infligée par l’instance dirigeante. Évoquant la situation actuelle de Paredes lors de sa conférence de presse d’avant-entraînement, l’homme de 48 ans a expliqué : « Je n’ai pas parlé avec Paredes. Il fait partie de la sélection nationale. Pour ce qu’il nous a apporté, parce que c’est une légende et que nous l’aimons. Je n’ai parlé ni avec lui ni avec personne d’autre depuis. Les portes sont ouvertes. Malheureusement, nous ne pourrons pas compter sur lui pour ces matches. S’il est à ce niveau quand il sera disponible, il sera pris en considération. »
Le talisman de Boca réaffirme les liens au sein du groupe
Le meneur de jeu expérimenté avait déjà clairement fait part de son intention de rejoindre ses coéquipiers en sélection malgré sa mise à l’écart en compétition.
S’exprimant après avoir conduit Boca à la victoire contre Racing en Copa Argentina, Paredes a déclaré : « Je n’ai pas encore parlé à l’entraîneur, mais je passerai probablement au centre d’entraînement pour dire bonjour et voir comment tout se passe. Évidemment, j’ai le sentiment de faire partie du groupe là-bas ; si je n’étais pas suspendu, j’y serais. »
Ce profond sentiment d’appartenance vient naturellement chez le joueur de 32 ans, qui reste une figure influente du vestiaire après avoir honoré 84 sélections, inscrit cinq buts et joué un rôle majeur dans le sacre de l’Argentine à la Coupe du monde 2022 ainsi que dans son parcours jusqu’à la finale de 2026.
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Scaloni met son effectif à l’épreuve lors des matches amicaux
L’Argentine se prépare à une série de trois matches amicaux internationaux, qui débutera contre la Bolivie mercredi soir à l’Estadio Mario Alberto Kempes. L’équipe de Scaloni recevra ensuite le Burkina Faso à l’Estadio Monumental samedi avant de conclure ce rassemblement contre le Bénin mardi soir prochain. L’absence forcée de Paredes pousse le staff technique à examiner sa profondeur au poste de milieu défensif alors que commencent les préparatifs en vue des prochains défis compétitifs.
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