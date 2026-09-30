Le meneur de jeu expérimenté avait déjà clairement fait part de son intention de rejoindre ses coéquipiers en sélection malgré sa mise à l’écart en compétition.

S’exprimant après avoir conduit Boca à la victoire contre Racing en Copa Argentina, Paredes a déclaré : « Je n’ai pas encore parlé à l’entraîneur, mais je passerai probablement au centre d’entraînement pour dire bonjour et voir comment tout se passe. Évidemment, j’ai le sentiment de faire partie du groupe là-bas ; si je n’étais pas suspendu, j’y serais. »

Ce profond sentiment d’appartenance vient naturellement chez le joueur de 32 ans, qui reste une figure influente du vestiaire après avoir honoré 84 sélections, inscrit cinq buts et joué un rôle majeur dans le sacre de l’Argentine à la Coupe du monde 2022 ainsi que dans son parcours jusqu’à la finale de 2026.