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Leah Williamson serait-elle absente ? La participation de la capitaine des Lionesses au crucial match de qualification pour la Coupe du monde contre l'Espagne est sérieusement remise en question, d'autant plus que la star anglaise Beth Mead a également subi un choc inquiétant lors de l'élimination surprise d'Arsenal en FA Cup
Arsenal serait en pourparlers avec la sélection anglaise au sujet de l'état de forme de Williamson
Williamson a été sélectionnée dans l'équipe d'Angleterre lors de l'annonce de la composition de l'équipe la semaine dernière. À ce moment-là, elle avait manqué les trois derniers matchs d'Arsenal, mais Sarina Wiegman espérait qu'elle serait suffisamment en forme pour affronter l'Espagne le 14 avril. « C'est ce à quoi nous nous attendons », a-t-elle déclaré. « Elle a connu quelques petits contretemps, mais dans l'ensemble, elle se porte très bien. Quand elle joue, elle joue vraiment bien. Nous avons été prudents avec elle, tout comme Arsenal, et surtout, elle-même y tient vraiment aussi. Je pense qu’elle va y arriver et c’est pourquoi nous l’avons sélectionnée. Elle est en bonne forme et elle progresse. Le petit problème qu’elle a eu n’est pas grave, mais cela prend juste un peu de temps. »
La coach d’Arsenal, Renee Slegers, s’est également adressée aux médias et a exprimé l’espoir que Williamson soit disponible pour la sélection le lendemain, alors que les Gunners affrontaient Chelsea lors du match retour des quarts de finale de la Ligue des champions. Cependant, la défenseuse n’a pas pu jouer, son équipe ayant atteint les demi-finales, et elle était à nouveau absente dimanche, lors de la défaite surprise 2-0 en FA Cup contre Brighton, ce qui a soudainement réduit ses chances de jouer pour l’Angleterre la semaine prochaine. « Nous allons discuter avec l'Angleterre dès maintenant, après le match, pour établir un plan pour Leah », a révélé Slegers après la défaite.
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Qui pourrait remplacer Williamson alors que l'Angleterre accueille l'Espagne à Wembley ?
La bonne nouvelle pour l'Angleterre, c'est qu'elle dispose de nombreuses options au poste de défenseuse centrale pour pallier l'absence de Williamson, si celle-ci devait se retirer de l'équipe. Se retrouver sans leur capitaine serait bien sûr un coup dur, mais Wiegman a convoqué Alex Greenwood, Esme Morgan, Jess Carter, Lotte Wubben-Moy et Maya Le Tissier pour les matchs de la semaine prochaine, qui débuteront par la réception de l'Espagne le 14 avril et se termineront par un déplacement en Islande le 18 avril.
Wubben-Moy, en particulier, est en grande forme dans la défense d'Arsenal en l'absence de Williamson et espère avoir fait ses preuves pour décrocher une place de titulaire, ce qui est rare pour elle en sélection. Bien qu'elle fasse régulièrement partie des sélections de Wiegman, la joueuse de 27 ans est souvent utilisée avec parcimonie. Elle a toutefois été titulaire lors de la victoire 6-1 contre l'Ukraine en mars, qui a marqué le début de la campagne de qualification de l'Angleterre pour la Coupe du monde.
Un défenseur d'Arsenal est déjà certain de ne pas participer aux matchs internationaux
Du côté d'Arsenal, l'absence prolongée de Williamson n'est pas leur seule source d'inquiétude. Steph Catley, leur défenseuse centrale gauche, a dû quitter le terrain en boitant en première mi-temps du match retour des quarts de finale de la Ligue des champions contre Chelsea en raison d'un problème au mollet. Slegers a confirmé que cette blessure l'empêcherait de participer aux prochains matchs de l'Australie pendant cette trêve internationale.
S'exprimant après le match de mercredi soir, Slegers a déclaré que la blessure ne « semblait pas trop grave » au premier abord, mais que Catley serait examinée dans les jours à venir. Puis, après la défaite contre Brighton, elle a confirmé que la défenseuse ne rejoindrait pas la sélection australienne. « Elle restera chez elle », a déclaré la sélectionneuse d'Arsenal.
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Une nouvelle source d'inquiétude pour Arsenal et l'Angleterre ? Mead est également blessé
Une nouvelle source d'inquiétude pourrait également surgir tant pour l'Angleterre que pour Arsenal, après que Beth Mead a dû quitter le terrain en boitant lors de la défaite contre Brighton. L'ailière, qui réalisait un match très dynamique et s'imposait comme l'une des plus brillantes atouts offensifs des Gunners, a été accidentellement percutée par la défenseuse des Seagulls, Manuela Vanegas, juste avant l'heure de jeu. Elle s'est alors effondrée au sol, visiblement en proie à une vive douleur, en se tenant la jambe gauche.
Mead a pu quitter le terrain à pied lors de son remplacement, sans avoir besoin de la civière qui avait été apportée au cas où, ce qui pourrait être un bon signe, mais il était trop tôt après le match pour que Slegers puisse donner des informations concrètes sur l'état de l'ailière. Des détails seront communiqués dans les prochains jours, à l'approche du stage international de l'Angleterre en avril.