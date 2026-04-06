Leah Williamson serait-elle absente ? La participation de la capitaine des Lionesses au crucial match de qualification pour la Coupe du monde contre l'Espagne est sérieusement remise en question, d'autant plus que la star anglaise Beth Mead a également subi un choc inquiétant lors de l'élimination surprise d'Arsenal en FA Cup

Williamson a été sélectionnée dans l'équipe d'Angleterre lors de l'annonce de la composition de l'équipe la semaine dernière. À ce moment-là, elle avait manqué les trois derniers matchs d'Arsenal, mais Sarina Wiegman espérait qu'elle serait suffisamment en forme pour affronter l'Espagne le 14 avril. « C'est ce à quoi nous nous attendons », a-t-elle déclaré. « Elle a connu quelques petits contretemps, mais dans l'ensemble, elle se porte très bien. Quand elle joue, elle joue vraiment bien. Nous avons été prudents avec elle, tout comme Arsenal, et surtout, elle-même y tient vraiment aussi. Je pense qu’elle va y arriver et c’est pourquoi nous l’avons sélectionnée. Elle est en bonne forme et elle progresse. Le petit problème qu’elle a eu n’est pas grave, mais cela prend juste un peu de temps. »

La coach d’Arsenal, Renee Slegers, s’est également adressée aux médias et a exprimé l’espoir que Williamson soit disponible pour la sélection le lendemain, alors que les Gunners affrontaient Chelsea lors du match retour des quarts de finale de la Ligue des champions. Cependant, la défenseuse n’a pas pu jouer, son équipe ayant atteint les demi-finales, et elle était à nouveau absente dimanche, lors de la défaite surprise 2-0 en FA Cup contre Brighton, ce qui a soudainement réduit ses chances de jouer pour l’Angleterre la semaine prochaine. « Nous allons discuter avec l'Angleterre dès maintenant, après le match, pour établir un plan pour Leah », a révélé Slegers après la défaite.