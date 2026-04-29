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Leah Williamson reste ! La capitaine des Lionesses s’apprête à prolonger son contrat avec Arsenal, qui arrivait à échéance, et à prolonger ainsi son aventure de vingt ans chez les Gunners
Leah Williamson devrait prochainement prolonger son contrat avec Arsenal.
Les rumeurs ont abondé autour de l’équipe première d’Arsenal cette saison, surtout depuis le début de l’année, en raison du nombre important de joueuses expérimentées dont le contrat expirait cet été. Ces dernières semaines, le club a toutefois fait des progrès réguliers sur le front des prolongations, après avoir déjà annoncé un nouveau contrat pour l’entraîneuse Renee Slegers en janvier.
La capitaine Kim Little a signé un nouveau contrat d’un an en mars, l’attaquante Stina Blackstenius a parapher un nouvel accord la semaine dernière et la défenseuse Steph Catley a vu son extension officialisée mardi matin. Selon The Athletic, l’internationale anglaise est désormais sur le point de prolonger son séjour dans le nord de Londres.
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Pourquoi la prolongation de contrat de Williamson est cruciale pour Arsenal
C’est un dossier crucial pour Arsenal. Williamson n’a certes pas été un élément clé de la saison des Gunners jusqu’ici, mais c’est principalement en raison des blessures. Victime d’une lésion au genou alors qu’elle conduisait l’Angleterre vers le titre lors du Championnat d’Europe l’été dernier, la défenseure n’a pu retrouver les terrains qu’en décembre. Elle a ensuite connu un souci au mollet en janvier, puis a récemment fait son retour après une lésion aux ischio-jambiers.
Son impact s’est néanmoins manifesté dès sa première sortie sous le maillot londonien : sa qualité de passe et son aisance balle au pied ont brillé lors de la victoire en demi-finale aller de la Ligue des champions contre Lyon le week-end dernier. Cette série de pépins physiques constitue une anomalie dans la carrière de la joueuse, dont la seule autre saison perturbée remonte à une rupture des ligaments croisés en avril 2023. Auparavant, elle était toujours disponible, jouant un rôle clé dans le jeu des Gunners et imposant sa forte personnalité, en plus de ses qualités défensives de premier plan.
Quatre matchs de moins à disputer, mais combien restent-ils ? Les dossiers en suspens d’Arsenal
Les supporters d’Arsenal peuvent se réjouir : le club a fait des progrès notables pour réduire la liste des joueuses en fin de contrat. Les prolongations de Little, Blackstenius et Catley, actées au cours du mois écoulé, ont été suivies immédiatement par l’annonce concernant Williamson.
Plusieurs dossiers demeurent toutefois ouverts. La semaine passée, le club a officialisé le départ, à l’issue de son contrat, de la gardienne Manuela Zinsberger, tenue éloignée des terrains une grande partie de la saison en raison d’une rupture des ligaments croisés. Aucune annonce n’a encore été faite concernant Katie McCabe, Beth Mead, Victoria Pelova, Caitlin Foord ou Laia Codina, toutes libres de s’engager dès cet été.
Depuis plusieurs semaines, de nombreux articles indiquent que McCabe s’apprête à partir, bien qu’elle soit une joueuse clé aussi bien cette saison que depuis la majeure partie de sa décennie passée dans le nord de Londres. La dernière information concernant son avenir a été publiée lundi par The Athletic, qui suggère qu’elle et Mead pourraient toutes deux rejoindre Manchester City, leader de la Women’s Super League.
Selon Arseblog, les Gunners ne voudraient toutefois pas perdre simultanément Mead et Foord, de peur de fragiliser leurs options sur les ailes, même si aucune avancée n’est signalée concernant la joueuse australienne. Enfin, Pelova et Codina, peu utilisées cette saison, pourraient partir pour chercher du temps de jeu ailleurs.
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Des arrivées prometteuses et des prolongations : Stanway et Batlle sur le point de signer à Arsenal
Tout en décidant des joueuses à prolonger ou à laisser partir, les dirigeants d’Arsenal préparent déjà leur mercato estival. L’internationale anglaise Georgia Stanway, qui a annoncé son départ du Bayern Munich, devrait arriver libre, tout comme l’arrière latérale du FC Barcelone Ona Batlle.
Stanway, capable de jouer au milieu de terrain, apporterait du poids au secteur si Pelova venait à partir, tandis que Batlle, polyvalente et adroite des deux pieds, compenserait le départ de McCabe en défense.