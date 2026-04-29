Les supporters d’Arsenal peuvent se réjouir : le club a fait des progrès notables pour réduire la liste des joueuses en fin de contrat. Les prolongations de Little, Blackstenius et Catley, actées au cours du mois écoulé, ont été suivies immédiatement par l’annonce concernant Williamson.

Plusieurs dossiers demeurent toutefois ouverts. La semaine passée, le club a officialisé le départ, à l’issue de son contrat, de la gardienne Manuela Zinsberger, tenue éloignée des terrains une grande partie de la saison en raison d’une rupture des ligaments croisés. Aucune annonce n’a encore été faite concernant Katie McCabe, Beth Mead, Victoria Pelova, Caitlin Foord ou Laia Codina, toutes libres de s’engager dès cet été.

Depuis plusieurs semaines, de nombreux articles indiquent que McCabe s’apprête à partir, bien qu’elle soit une joueuse clé aussi bien cette saison que depuis la majeure partie de sa décennie passée dans le nord de Londres. La dernière information concernant son avenir a été publiée lundi par The Athletic, qui suggère qu’elle et Mead pourraient toutes deux rejoindre Manchester City, leader de la Women’s Super League.

Selon Arseblog, les Gunners ne voudraient toutefois pas perdre simultanément Mead et Foord, de peur de fragiliser leurs options sur les ailes, même si aucune avancée n’est signalée concernant la joueuse australienne. Enfin, Pelova et Codina, peu utilisées cette saison, pourraient partir pour chercher du temps de jeu ailleurs.