Goal.com
En directBillets
Carrick Man Utd priorities GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Traduit par

Le vrai travail commence maintenant pour Michael Carrick. Voici les six grandes priorités du manager de Manchester United, fraîchement intronisé à temps plein sur le banc d’Old Trafford

Analysis
Manchester United
M. Carrick
Premier League
FEATURES

En fin de compte, Manchester United n'avait guère d'autre choix. Après avoir mené le club en Ligue des champions lors d'un intérim remarqué, Michael Carrick a été nommé entraîneur principal de façon permanente. Mais, ayant déjà relativisé cet exploit, il sait que le véritable travail commence à présent.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : en 16 matchs à la tête de l’équipe, Carrick a récolté 11 victoires et 3 nuls, suffisant pour propulser le club de la 6e à la 3e place après avoir succédé à Darren Fletcher en janvier, suite au départ de Ruben Amorim. Sa performance lui a même valu une nomination au titre de « Manager de la saison » en Premier League.

L’ancien milieu de terrain vise désormais une nouvelle dynamique. « Il faut toujours viser plus haut, c’est certain », a-t-il déclaré avant la dernière réception de la saison face à Nottingham Forest. « Je pense que c’est justement ce qui fait la beauté du football et de la compétition : atteindre un objectif, le confirmer, puis s’améliorer. C’est le défi permanent : les joueurs, le groupe, le club entier doivent continuer à avancer dans la bonne direction. »

Mais comment United va-t-il s’assurer de réaliser ces progrès ? Après la confirmation vendredi de la signature d’un contrat de deux ans entre Carrick et le club, GOAL passe en revue ses six principales priorités alors qu’il entame son mandat de manager à part entière...

  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Forger une identité

    Impossible de contester les résultats de Carrick depuis qu’il a remplacé Amorim en début d’année. Pourtant, une frange méfiante des supporters s’inquiète encore du manque d’identité du jeu sous la houlette de l’Anglais. L’ombre des échecs d’Ole Gunnar Solskjaer plane, et les comparaisons avec l’ancien attaquant de Manchester United sont inévitables.

    Jusqu’ici, l’entraîneur par intérim a fait des résultats sa priorité, et c’est légitime : il a permis au club de retrouver la Ligue des champions. Mais les sceptiques estiment que certaines performances manquaient de rigueur, l’équipe s’appuyant parfois sur des éclairs de génie individuel ou sur les erreurs adverses.

    S’il a incontestablement redonné foi et confiance, on attend désormais qu’il passe à la vitesse supérieure et impose des idées claires, conformes à l’ADN du club, lors d’une préparation estivale complète avec le groupe.

    • Publicité
  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Trouver un remplaçant à Casemiro

    Ce ne sera pas une mince affaire, mais Manchester United devra se mettre en quête d’un remplaçant pour le milieu de terrain vétéran Casemiro cet été. Le Brésilien a connu un regain de forme sous les ordres de Carrick, inscrivant cinq buts inattendus lors de la course à la qualification pour la Ligue des champions, ce qui fait regretter au club sa décision de ne pas prolonger son contrat au-delà de la fin de la saison, son départ imminent ayant été confirmé dès le mois de janvier.

    Les chants « Encore un an » entonnés par les supporters ces dernières semaines témoignent de l’importance du joueur de 34 ans, mais il a confirmé qu’il n’y aurait pas de revirement de dernière minute. Carrick et les dirigeants doivent donc trouver un successeur à la hauteur, et un tel profil a un prix. Plusieurs profils ayant déjà fait leurs preuves en Premier League, comme Elliot Anderson, Carlos Baleba et Adam Wharton, ainsi que l’Atalantain Ederson, sont évoqués pour prendre le relais.

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-BOURNEMOUTHAFP

    Des recrues malines

    Cet été s’annonce crucial pour Manchester United. Le club a l’occasion de se replacer parmi les prétendants au titre après avoir terminé à la troisième place cette saison, même si l’écart avec Arsenal et Manchester City demeure important. Bien mené, le mercato pourrait toutefois permettre aux Red Devils de franchir un cap.

    Le mercato estival dernier a été une réussite rare, United ayant tiré profit de stars confirmées en Premier League comme Matheus Cunha et Bryan Mbeumo, tandis que Senne Lammens, relativement inconnu, a impressionné dans les cages après son arrivée de Belgique. Après des débuts difficiles, l’attaquant Benjamin Sesko, recruté à prix d’or, semble lui aussi prêt à exploser : il a retrouvé sa meilleure forme sous les ordres de Carrick et inscrit sept buts depuis le début du mois de février.

    Reste à déterminer le niveau d’implication de Carrick dans les transferts, mais le club devra à nouveau faire les bons choix s’il veut maintenir son élan, d’autant plus qu’il sera engagé sur quatre fronts.

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-ARSENALAFP

    Ne lâchez pas Bruno

    Un autre enjeu majeur pour Manchester United dans les prochains mois sera de conserver son capitaine emblématique, Bruno Fernandes, qui a sans doute été le meilleur joueur de la Premier League cette saison. Le milieu offensif a admis en décembre qu’il avait failli quitter Old Trafford l’été dernier, après une 15e place au classement et une défaite en finale de la Ligue Europa face à Tottenham, alors qu’il avait reçu des offres lucratives en provenance d’Arabie saoudite.

    Carrick espère toutefois que la renaissance du club sous sa direction et le retour en Ligue des champions inciteront ce moteur portugais à rester, même si l’intérêt pour ses services se renouvelle. Le futur entraîneur principal sera encouragé par les propos tenus récemment par Bruno lors d’une interview accordée à Sky Sports.

    « Ce n'est pas une question de loyauté », a déclaré Fernandes. « J'aurais pu partir il y a deux ans, j'aurais pu partir il y a trois ans, j'aurais pu partir la saison dernière, mais j'aime vraiment être ici. Réussir dans ce club représente quelque chose que je ne pourrais jamais trouver ailleurs. La joie et tout ce que je ressens ici, le jour où j’atteindrai mes objectifs avec ce club, je ne pense pas les retrouver dans aucun autre club au monde. »

  • Manuel Ugarte Manchester United 2025-26Getty

    Il est temps de faire le ménage

    De nombreux départs sont encore nécessaires afin de libérer des places dans l’effectif et de générer les fonds que la direction avisée de Sir Jim Ratcliffe et d’INEOS estime indispensables. Plusieurs joueurs de retour de prêt n’ont pas d’avenir à Old Trafford, et la saison écoulée a montré que certains membres de l’équipe première ne sont plus indispensables.

    En tête de liste : Marcus Rashford, André Onana et Manuel Ugarte. Jadon Sancho, lui, arrive en fin de contrat, tandis que la qualification de Naples en Ligue des champions a transformé le prêt de Rasmus Hojlund en transfert définitif. Mason Mount et Joshua Zirkzee demeurent, eux, dans l’incertitude. Carrick devra faire preuve de fermeté pour éviter que United ne conserve des éléments non performants sous des contrats onéreux.

  • JJ GabrielGetty Images

    Regardez du côté de l’académie

    Plusieurs des réponses aux questions les plus pressantes de cet été pourraient bien se trouver plus près de chez lui que Carrick ne l’imagine. Les jeunes talents issus du centre de formation ont été largement négligés par son prédécesseur, Amorim ; il reviendra donc à l’Anglais d’ouvrir la voie aux éléments les plus prometteurs de cette célèbre pépinière.

    L’ailier Shea Lacey, le milieu de terrain Jack Fletcher et l’attaquant Chido Obi semblent prêts à grappiller davantage de temps de jeu en équipe première après avoir participé intégralement à la préparation estivale avec le groupe pro. Sans oublier le cas, plus singulier, de JJ Gabriel. L’attaquant, qui ne fêtera ses 16 ans qu’en octobre, vient d’être sacré Joueur de la saison de la Premier League U18 et affiche un potentiel illimité. Sa gestion, ainsi que son intégration progressive, constitueront un enjeu majeur pour Carrick, désormais pleinement chargé de remettre United sur les rails.

Premier League
Brighton crest
Brighton
BHA
Manchester United crest
Manchester United
MUN