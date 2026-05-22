Les chiffres parlent d’eux-mêmes : en 16 matchs à la tête de l’équipe, Carrick a récolté 11 victoires et 3 nuls, suffisant pour propulser le club de la 6e à la 3e place après avoir succédé à Darren Fletcher en janvier, suite au départ de Ruben Amorim. Sa performance lui a même valu une nomination au titre de « Manager de la saison » en Premier League.

L’ancien milieu de terrain vise désormais une nouvelle dynamique. « Il faut toujours viser plus haut, c’est certain », a-t-il déclaré avant la dernière réception de la saison face à Nottingham Forest. « Je pense que c’est justement ce qui fait la beauté du football et de la compétition : atteindre un objectif, le confirmer, puis s’améliorer. C’est le défi permanent : les joueurs, le groupe, le club entier doivent continuer à avancer dans la bonne direction. »

Mais comment United va-t-il s’assurer de réaliser ces progrès ? Après la confirmation vendredi de la signature d’un contrat de deux ans entre Carrick et le club, GOAL passe en revue ses six principales priorités alors qu’il entame son mandat de manager à part entière...