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Le voyage de Kylian Mbappé en Sardaigne avec sa compagne, l’actrice Ester Exposito, a été commenté par le joueur du Real Madrid Álvaro Arbeloa
Madrid a impérativement besoin de son attaquant pour ce match décisif.
Cette polémique survient alors que l’international français traverse une période délicate, après s’être blessé lors du récent match nul 1-1 contre le Real Betis. Remplacé au stade Benito Villamarín, il a subi des examens médicaux qui ont confirmé une lésion du muscle semi-tendineux de la jambe gauche, mettant en péril sa participation aux dernières journées de championnat. Le club madrilène espère pouvoir compter sur sa star pour le Clásico de ce week-end face à Barcelone, match qu’il doit remporter pour priver son grand rival du titre en Liga.
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On défend le droit de Mbappé à prendre des vacances
Après la victoire 2-0 du Real Madrid sur l’Espanyol au stade RCDE dimanche, et en l’absence de Mbappé, Arbeloa a été invité à clarifier la position du club au sujet des récentes vacances de l’attaquant. Bien qu’il figure sur la liste des blessés, le joueur a passé du temps en Sardaigne avec sa compagne, Exposito, une décision qui a suscité quelques réactions. Arbeloa s’est toutefois montré catégorique dans son soutien au droit du joueur à disposer de temps libre.
« La gestion des joueurs blessés est entièrement encadrée par le staff médical du Real Madrid, qui fixe les dates de retour à Valdebebas et les périodes où leur présence n’est pas requise. En dehors des heures de soin, Mbappé est libre de gérer son temps comme il l’entend, à l’instar de n’importe quel autre joueur », a tranché Arbeloa devant la presse.
Vinicius Junior ouvre le score
Alors que Mbappé poursuit sa convalescence, Vinicius Junior s’est imposé comme le grand protagoniste des Blancos. Son doublé face à l’Espanyol a offert les trois points à son équipe, lui valant les éloges de son entraîneur. Arbeloa a souligné l’influence croissante de l’attaquant au sein du groupe, alors que le club aborde la dernière ligne droite de la saison.
« Il a été incroyable, une fois de plus. Il a été une menace constante et un véritable danger », a déclaré Arbeloa lors de son analyse d’après-match. Il a ensuite ajouté en conférence de presse : « Il a encore livré un match fantastique avec deux buts. Il a été le leader de l’équipe. C’est un joueur fantastique et un leader naturel. J’ai beaucoup de chance de l’avoir. »
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Bilan des blessures et perspectives pour le Clásico
À l’approche du choc décisif contre le Barça au Spotify Camp Nou le 10 mai, l’état de forme des joueurs clés demeure la principale préoccupation du staff technique. Arbeloa a fait le point sur la disponibilité de Mbappé et du défenseur vétéran Dani Carvajal, exprimant l’espoir qu’ils puissent tous deux retrouver le terrain avant la fin de la saison.
« Nous évaluerons l’état de Mbappé tout au long de la semaine ; sa convalescence semblait pourtant devoir durer un peu plus longtemps. Il en va de même pour Carvajal ; j’espère qu’il pourra terminer la saison sur le terrain », a-t-il conclu. Au sujet du match contre le Barça, il a ajouté : « Ce sera une nouvelle grande rencontre face à un adversaire très fort qui fait très bien les choses. »