Goal.com
En direct
Live Scores, Stats, and the Latest News
Kylian Mbappe Ester ExpositoGetty/GOAL
Donny Afroni

Traduit par

Le voyage de Kylian Mbappé en Sardaigne avec sa compagne, l’actrice Ester Exposito, a été commenté par le joueur du Real Madrid Álvaro Arbeloa

Kylian Mbappé
Real Madrid
A. Arbeloa
LaLiga
Espanyol

L’entraîneur du Real Madrid, Álvaro Arbeloa, a pris la défense de Kylian Mbappé après les critiques suscitées par les récentes vacances de l’attaquant en Sardaigne. La star française s’était rendue sur l’île italienne en compagnie de sa compagne, l’actrice Ester Exposito, alors qu’il se remettait d’une blessure musculaire, ce qui a soulevé des questions sur son engagement.

  • Madrid a impérativement besoin de son attaquant pour ce match décisif.

    Cette polémique survient alors que l’international français traverse une période délicate, après s’être blessé lors du récent match nul 1-1 contre le Real Betis. Remplacé au stade Benito Villamarín, il a subi des examens médicaux qui ont confirmé une lésion du muscle semi-tendineux de la jambe gauche, mettant en péril sa participation aux dernières journées de championnat. Le club madrilène espère pouvoir compter sur sa star pour le Clásico de ce week-end face à Barcelone, match qu’il doit remporter pour priver son grand rival du titre en Liga.

    • Publicité
  • KYLIAN MBAPPE REAL MADRIDGetty Images

    On défend le droit de Mbappé à prendre des vacances

    Après la victoire 2-0 du Real Madrid sur l’Espanyol au stade RCDE dimanche, et en l’absence de Mbappé, Arbeloa a été invité à clarifier la position du club au sujet des récentes vacances de l’attaquant. Bien qu’il figure sur la liste des blessés, le joueur a passé du temps en Sardaigne avec sa compagne, Exposito, une décision qui a suscité quelques réactions. Arbeloa s’est toutefois montré catégorique dans son soutien au droit du joueur à disposer de temps libre.

    « La gestion des joueurs blessés est entièrement encadrée par le staff médical du Real Madrid, qui fixe les dates de retour à Valdebebas et les périodes où leur présence n’est pas requise. En dehors des heures de soin, Mbappé est libre de gérer son temps comme il l’entend, à l’instar de n’importe quel autre joueur », a tranché Arbeloa devant la presse.

  • Vinicius Junior ouvre le score

    Alors que Mbappé poursuit sa convalescence, Vinicius Junior s’est imposé comme le grand protagoniste des Blancos. Son doublé face à l’Espanyol a offert les trois points à son équipe, lui valant les éloges de son entraîneur. Arbeloa a souligné l’influence croissante de l’attaquant au sein du groupe, alors que le club aborde la dernière ligne droite de la saison.

    « Il a été incroyable, une fois de plus. Il a été une menace constante et un véritable danger », a déclaré Arbeloa lors de son analyse d’après-match. Il a ensuite ajouté en conférence de presse : « Il a encore livré un match fantastique avec deux buts. Il a été le leader de l’équipe. C’est un joueur fantastique et un leader naturel. J’ai beaucoup de chance de l’avoir. »

  • FBL-ESP-LIGA-ESPANYOL-REAL MADRIDAFP

    Bilan des blessures et perspectives pour le Clásico

    À l’approche du choc décisif contre le Barça au Spotify Camp Nou le 10 mai, l’état de forme des joueurs clés demeure la principale préoccupation du staff technique. Arbeloa a fait le point sur la disponibilité de Mbappé et du défenseur vétéran Dani Carvajal, exprimant l’espoir qu’ils puissent tous deux retrouver le terrain avant la fin de la saison.

    « Nous évaluerons l’état de Mbappé tout au long de la semaine ; sa convalescence semblait pourtant devoir durer un peu plus longtemps. Il en va de même pour Carvajal ; j’espère qu’il pourra terminer la saison sur le terrain », a-t-il conclu. Au sujet du match contre le Barça, il a ajouté : « Ce sera une nouvelle grande rencontre face à un adversaire très fort qui fait très bien les choses. »

LaLiga
FC Séville crest
FC Séville
SEV
Espanyol crest
Espanyol
ESP
LaLiga
FC Barcelone crest
FC Barcelone
BAR
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA