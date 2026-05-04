Après la victoire 2-0 du Real Madrid sur l’Espanyol au stade RCDE dimanche, et en l’absence de Mbappé, Arbeloa a été invité à clarifier la position du club au sujet des récentes vacances de l’attaquant. Bien qu’il figure sur la liste des blessés, le joueur a passé du temps en Sardaigne avec sa compagne, Exposito, une décision qui a suscité quelques réactions. Arbeloa s’est toutefois montré catégorique dans son soutien au droit du joueur à disposer de temps libre.

« La gestion des joueurs blessés est entièrement encadrée par le staff médical du Real Madrid, qui fixe les dates de retour à Valdebebas et les périodes où leur présence n’est pas requise. En dehors des heures de soin, Mbappé est libre de gérer son temps comme il l’entend, à l’instar de n’importe quel autre joueur », a tranché Arbeloa devant la presse.