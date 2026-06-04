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Erling Haaland Norway World Cup portrait GFXGOAL
Mark Doyle

Traduit par

Le voici, Haaland ! Le « Terminator » norvégien Erling est prêt à faire ses débuts en Coupe du monde et à compenser le temps perdu

Analysis
Norvège
E. Haaland
Coupe du monde
FEATURES

Erling Haaland assume sans détour son image de « Terminator » des terrains de football. Il y a quelques années, il a souhaité à ses abonnés un « Joyeux Haalandween », partageant un montage le montrant mi-homme, mi-machine à marquer. Pourtant, réduire Haaland à un simple tueur des surfaces serait oublier sa palette émotionnelle et son caractère flamboyant, toujours animé par l’envie de servir au mieux sa Norvège natale.

Il est significatif que, après avoir qualifié son pays pour la Coupe du monde 2026, Haaland ait reconnu être « heureux », mais surtout « soulagé ». L’attente était en effet longue.

La dernière participation de la Norvège à la phase finale remontait à 1998, et le pays n’avait plus goûté à un Championnat d’Europe depuis juin 2000, un mois avant la naissance du buteur. De fait, cette nation peu connue pour son « héritage footballistique » ne pouvait guère exiger d’un seul avant-centre, fût-il star, qu’il efface deux décennies de déception.

Pourtant, dès son explosion sur les terrains norvégiens avec Molde alors qu’il était encore adolescent, Haaland a endossé une pression plus lourde que quiconque – y compris le prodige Martin Ødegaard – pour propulser la Norvège vers la Coupe du monde. Et le fait est qu’il a toujours assumé cette responsabilité sans broncher.

  • Erling Haaland NorwayGetty

    Pas un Norvégien comme les autres

    Haaland est grand, blond aux yeux bleus, mais il ne correspond pas à l’image du Norvégien typique en matière de personnalité. Loin d’afficher la modestie habituelle de ses compatriotes, il assume pleinement ses qualités.

    S’il se présente comme un travailleur acharné qui prône l’humilité, il n’en demeure pas moins parfaitement conscient de son talent, et l’a toujours été.

    L’un de ses principaux objectifs en grandissant était de surpasser son père, Alfie, qui a lui aussi porté le maillot de Manchester City dans sa jeunesse, objectif qu’il a depuis longtemps atteint. Cependant, Haaland n’a jamais caché que son ambition principale a toujours été d’aider la Norvège à se qualifier pour la Coupe du monde.

    « Cela m’a mis beaucoup de pression », a-t-il admis au magazine GQ l’année dernière, « mais j’aime cette pression. Et je mettrais beaucoup de pression sur Erling Haaland si je n’étais pas moi-même Erling Haaland ! »

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  • Erling Haaland - Manchester City 2026Getty

    Un phénomène de la nature

    Haaland a raison : c’est un avant-centre phénoménal, au taux de réussite sensationnel, dont l’éclat ne pouvait que susciter de grandes attentes.

    Si ses exploits de buteur en Autriche et en Allemagne pouvaient encore susciter quelques réserves, la manière dont il a enchaîné les records depuis son arrivée en Angleterre en 2022 a dissipé la moindre doute : il s’agit d’un talent générationnel, d’un phénomène physique hors norme. Haaland est un mélange de Gerd Müller dans le corps de Zlatan Ibrahimovic, aussi difficile à arrêter que Terminator.

    Il vient de décrocher son troisième Soulier d’or de Premier League – seuls Mohamed Salah et Thierry Henry en comptent davantage – et pointe déjà à la neuvième place des meilleurs buteurs de l’histoire de la Ligue des champions, avec 57 réalisations en seulement 58 matchs, ce qui lui offre une chance réelle de dépasser Cristiano Ronaldo en tête du classement.

    Autre performance notable : il pourrait aussi effacer le record international de l’avant-centre portugais.

  • Erling Haaland Norway 2025Getty

    Un taux de réussite sensationnel

    Alors qu’Haaland s’apprête à disputer sa première Coupe du monde, il totalise déjà 55 buts avec la Norvège – et ce, en seulement 49 matchs, une statistique tout bonnement incroyable. Plus impressionnant encore : 28 de ces buts ont été inscrits lors de ses 20 dernières rencontres.

    Il est donc évident que la Norvège ne se serait jamais qualifiée pour le Mondial nord-américain sans son塔楼九号。Haaland a frappé lors des 20 rencontres des éliminatoires 2026, inscrivant au moins deux buts dans la moitié d’entre elles, pour finir avec 16 réalisations en huit sorties seulement. Personne n’a fait mieux en Europe, ni dans aucune autre confédération, même celles disposant de plus de tours et de matchs.

    Dans ces conditions, le plan de jeu norvégien se résume presque à un principe : servir Haaland le plus souvent possible.

    « Les autres joueurs savent qu’Erling est notre meilleur buteur et que nous devons nous assurer de le placer aux bons endroits pour qu’il puisse marquer des buts et se montrer dangereux », a récemment admis l’entraîneur Stale Solbakken.


  • Erling Haaland Man City 2:1Getty Images

    Enrichir son jeu

    Pourtant, Haaland ne se limite pas à attendre que le ballon arrive dans ses pieds. Son implication défensive s’est renforcée sous les ordres de Pep Guardiola à Manchester City, et son jeu global a fait un bond en avant la saison dernière – comme l’atteste le fait impressionnant que seuls trois joueurs de Premier League ont fait mieux que ses huit passes décisives.

    « Il a faim de buts, mais c’est aussi un joueur très intelligent, et il a beaucoup progressé dos au but », constateson coéquipier Romelu Lukaku dans des propos recueillis par Stats Perform. « Il mérite d’être salué, car beaucoup pointaient ce point de son jeu.

    C’est déjà un bien meilleur joueur qu’il y a quelques années, et il n’a pas fini de progresser. Je suis convaincu que la Coupe du monde sera la plus grande scène possible pour lui permettre de montrer toutes ses qualités. »

  • Erling Haaland Martin Odegaard Norway 2025 celebrationGetty

    Un supplément d’X-factor

    Se qualifier est déjà, en soi, un exploit pour la Norvège. Haaland n’a jamais vu son pays disputer une Coupe du monde ; enfant, il soutenait même d’autres équipes en phase finale, notamment l’Angleterre.

    Le tirage au sort n’a pas épargné les Scandinaves, qui figurent dans un véritable « groupe de la mort » aux côtés de la France, du Sénégal et de l’Irak.

    Malgré tout, la sélection de Solbakken est logiquement citée comme un « outsider » grâce au collectif solide qu’elle a bâti autour de sa star, avec Odegaard bien sûr, mais aussi Alexander Sorloth, Jorgen Strand Larsen, Antonio Nusa, Sandar Berge et Oscar Bobb.

    La condition physique de Haaland demeure cruciale – les espoirs de qualification pour le Qatar 2022 s’étaient effondrés dès sa blessure – mais Solbakken a raison d’affirmer qu’il dispose désormais de « plus de joueurs dotés d’un certain X-factor ».

    « Nous avons toujours la sensation de pouvoir marquer », assure le technicien de 58 ans. « Nous avons aussi gagné en solidité défensive et en équilibre. L’ambiance a toujours été bonne, mais elle est encore meilleure depuis nos récents résultats. »

  • Erling Haaland Norway 2025Getty

    Spécialiste de la pression

    Haaland a incontestablement été l’un des principaux artisans de l’excellente dynamique de la Norvège ces deux dernières années, et ce n’est pas seulement grâce à ses buts. Lorsque Martin Ødegaard a dû déclarer forfait pour les trois dernières journées des éliminatoires, le jeune attaquant a endossé le brassard de capitaine par intérim et a répondu présent, guidant son pays vers trois succès retentissants, dont l’apogée a été la victoire historique 4-1 contre l’Italie à San Siro.

    Solbakken n’a pas été surpris de voir le brassard exalter encore davantage les qualités du buteur : « Erling garde les pieds sur terre et place l’équipe avant lui-même. Quand un coéquipier marque, il est aussi heureux que s’il avait scoré lui-même. Il assume pleinement son rôle de leader et veille à ses partenaires. »

    Mais son leadership dépasse le simple cadre du terrain : il veut aussi inspirer la prochaine génération de footballeurs norvégiens qui le regardent à la télévision.

    « Je veux développer toute la fédération », a-t-il déclaré à GQ, « et tout ce qui l’entoure pour que la Norvège devienne une grande nation du football. »

    Un objectif ambitieux pour un pays de quelque 5,5 millions d’habitants, synonyme d’une pression grandissante, mais là encore, Haaland assume pleinement.

    « Je ressens cette pression depuis mon arrivée en équipe nationale en 2019 », déclarait l’attaquant avant son doublé à San Siro. « Et, honnêtement, je la ressentais davantage à l’époque qu’aujourd’hui, car je ne savais pas bien gérer la pression.

    Maintenant, je gère mieux la situation. Je pense même être devenu un expert. » Et aujourd’hui, plus important que tout le reste, il s’est offert la tribune idéale pour le prouver.

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