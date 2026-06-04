Le voici, Haaland ! Le « Terminator » norvégien Erling est prêt à faire ses débuts en Coupe du monde et à compenser le temps perdu

Il est significatif que, après avoir qualifié son pays pour la Coupe du monde 2026, Haaland ait reconnu être « heureux », mais surtout « soulagé ». L’attente était en effet longue.

La dernière participation de la Norvège à la phase finale remontait à 1998, et le pays n’avait plus goûté à un Championnat d’Europe depuis juin 2000, un mois avant la naissance du buteur. De fait, cette nation peu connue pour son « héritage footballistique » ne pouvait guère exiger d’un seul avant-centre, fût-il star, qu’il efface deux décennies de déception.

Pourtant, dès son explosion sur les terrains norvégiens avec Molde alors qu’il était encore adolescent, Haaland a endossé une pression plus lourde que quiconque – y compris le prodige Martin Ødegaard – pour propulser la Norvège vers la Coupe du monde. Et le fait est qu’il a toujours assumé cette responsabilité sans broncher.