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« Le visage d'un joueur invétéré » : Chelsea doit prendre au sérieux les rumeurs de transfert autour de Cole Palmer, car le meneur de jeu, courtisé par Manchester United, aurait « perdu » son éclat
Des dépenses colossales, mais que nous réservent les prochains mercatos ?
Des sommes colossales ont été investies pour constituer un effectif capable de remporter la Ligue Europa Conférence et la Coupe du monde des clubs de la FIFA en 2025. Enzo Maresca, l’artisan de ces succès, a été limogé en janvier et remplacé par Liam Rosenior.
Ses difficultés à obtenir des résultats et des performances régulières dans ce rôle des plus exigeants ont poussé Chelsea à sept points des places qualificatives pour la Ligue des champions. L’absence de football européen de haut niveau à l’ouest de Londres la saison prochaine pourrait inciter plusieurs cadres à envisager leur avenir lors du prochain mercato.
Le champion du monde Enzo Fernández a déjà fait savoir qu’il pourrait un jour être tenté par un grand club madrilène, tandis que l’international anglais Cole Palmer, supporter de United depuis son enfance, pourrait être attiré par un retour aux sources à Manchester.
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Palmer et Fernandez pourraient-ils quitter Chelsea cet été ?
Interrogé sur les rumeurs de départ concernant plusieurs cadres du vestiaire, l’ancienne icône des Blues, Parker, a confié à GOAL — dans une interview exclusive réalisée avec Spreadex Sports — que Chelsea avait de quoi s’inquiéter : « Ils devraient s’en préoccuper à 100 %. Les joueurs n’ont peut-être pas vraiment envie de jouer dans cet environnement, vu la façon dont le club est géré.
Je réagirais exactement de la même manière. Quand on signe dans un club, c’est parce qu’on a confiance en l’entraîneur. Je ne suis pas de ceux qui gobent ce discours moderne du genre « j’aime le projet de l’entraîneur ». Quelle fumisterie. Ça fait bien sur le papier, tout le monde trouve ça malin, mais dites simplement la vérité : vous voulez jouer pour ce club et vous aimez l’entraîneur. C’est lui qui vous a convaincu, pas un directeur sportif ou je ne sais quoi, parce que la personne que vous voulez impressionner, c’est l’entraîneur.
« Le problème, c’est que, ces temps-ci, la plupart des entraîneurs n’ont pas vraiment leur mot à dire. Ils sont habitués à cette situation. Du coup, ils observent le contexte et se disent : “Non, ça ne va pas.” L’ancien coach [Maresca] a beaucoup communiqué pour que les gens en parlent, et ça porte ses fruits.
Quand votre joueur à 100 millions de livres [Fernandez] annonce qu’il veut partir, et que votre meilleur atout, Cole Palmer, voit soudainement sa forme décliner, le problème devient évident. Il est à bout de forces, il paraît éteint, il a actuellement le visage d’un joueur de cartes. Il ne crée plus grand-chose, il tente beaucoup de choses seul, alors qu’avant, il mettait tout le monde en position de marquer. Il a tout simplement perdu ça. Et puis les rumeurs commencent à circuler. »
BlueCo est-il le talon d’Achille de Chelsea ?
Parker a commenté les lacunes actuelles de Chelsea : « Je pense qu’il y a lieu de s’inquiéter : ce qui est arrivé au club et à la structure qui le dirige. Ils doivent se remettre en question et réfléchir à leurs agissements.
Comme je l’ai déjà dit, le football a soudainement évolué : on ne parle plus d’un simple secteur d’activité, mais d’une véritable entreprise au sommet du monde des affaires. C’est devenu un lieu où l’on vient avant tout pour gagner de l’argent.
« Chelsea a ouvert la voie et c’est de là que partent les rumeurs, mais si l’on examine d’autres clubs en difficulté, comme Tottenham, on voit que le mal vient d’en haut. Cela durera seulement tant qu’on le laissera faire.
« Il y a tant de bons joueurs, mais ils passent à côté de leur chance à cause de la manière dont ces clubs sont gérés aujourd’hui, alors que les entraîneurs n’ont pas leur mot à dire. Si, en tant qu’entraîneur, vous acceptez cela simplement pour rester dans le coup, alors je pense parfois que vous vous sous-estimez. »
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Rosenior sera-t-il à la hauteur des attentes et parviendra-t-il à éviter les départs ?
Rosenior, qui doit faire face à des questions délicates concernant son propre avenir après seulement 22 matchs à la tête de l'équipe, est considéré comme une nouvelle marionnette du groupe de propriétaires du BlueCo, après avoir été transféré à Stamford Bridge depuis son poste au sein du club français partenaire de Chelsea, Strasbourg.
Il doit désormais prouver qu’il peut satisfaire aux attentes du conseil d’administration, des supporters et des joueurs. À défaut, des éléments comme Fernandez et Palmer pourraient quitter le club lors des prochaines fenêtres de transfert.