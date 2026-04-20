Interrogé sur les rumeurs de départ concernant plusieurs cadres du vestiaire, l’ancienne icône des Blues, Parker, a confié à GOAL — dans une interview exclusive réalisée avec Spreadex Sports — que Chelsea avait de quoi s’inquiéter : « Ils devraient s’en préoccuper à 100 %. Les joueurs n’ont peut-être pas vraiment envie de jouer dans cet environnement, vu la façon dont le club est géré.

Je réagirais exactement de la même manière. Quand on signe dans un club, c’est parce qu’on a confiance en l’entraîneur. Je ne suis pas de ceux qui gobent ce discours moderne du genre « j’aime le projet de l’entraîneur ». Quelle fumisterie. Ça fait bien sur le papier, tout le monde trouve ça malin, mais dites simplement la vérité : vous voulez jouer pour ce club et vous aimez l’entraîneur. C’est lui qui vous a convaincu, pas un directeur sportif ou je ne sais quoi, parce que la personne que vous voulez impressionner, c’est l’entraîneur.

« Le problème, c’est que, ces temps-ci, la plupart des entraîneurs n’ont pas vraiment leur mot à dire. Ils sont habitués à cette situation. Du coup, ils observent le contexte et se disent : “Non, ça ne va pas.” L’ancien coach [Maresca] a beaucoup communiqué pour que les gens en parlent, et ça porte ses fruits.

Quand votre joueur à 100 millions de livres [Fernandez] annonce qu’il veut partir, et que votre meilleur atout, Cole Palmer, voit soudainement sa forme décliner, le problème devient évident. Il est à bout de forces, il paraît éteint, il a actuellement le visage d’un joueur de cartes. Il ne crée plus grand-chose, il tente beaucoup de choses seul, alors qu’avant, il mettait tout le monde en position de marquer. Il a tout simplement perdu ça. Et puis les rumeurs commencent à circuler. »