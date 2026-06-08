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Le virtuose du deux-touches anglais ! Kobbie Mainoo, la pépite de Manchester United, éblouit ses coéquipiers des Three Lions par ses feintes et ses gestes techniques
Le récital technique de Mainoo en Floride
La jeune sensation de Newcastle United s’est rapidement imposée comme une figure incontournable de la sélection anglaise, tant par sa maturité sur le terrain que par ses performances éblouissantes à l’entraînement. Lors du stage de préparation des Three Lions en Floride, la capacité de Mainoo à contrôler le ballon sous pression a suscité l’admiration au sein du groupe.
Dans un récent épisode du podcast « The Lions’ Den », le latéral de Newcastle United, Tino Livramento, l’a désigné sans hésiter comme le plus brillant lors des séances quotidiennes. Interrogé sur un instant précis où il a dû s’arrêter et remarquer son talent, Livramento a immédiatement cité le produit du centre de formation mancunien comme celui qui l’avait le plus impressionné.
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Livramento salue le spécialiste du « deux-touches »
Selon Livramento, le niveau technique de Mainoo dépasse les attentes : le milieu de terrain fait preuve d’un sens du jeu rare, même à l’échelle internationale. Le défenseur souligne que la capacité de Mainoo à faire circuler le ballon en un minimum de touches en fait un adversaire redoutable dans les petits espaces.
« Ce qui est impressionnant, c'est de voir Kobbie jouer en deux temps. Il est tellement doué pour ça. Il passe le ballon ou le dévie du bout de la cheville, ce genre de choses », explique Livramento.
La vitesse et la qualité des passes des Three Lions
Mainoo n’était pas le seul à être mis en avant durant le stage. Le gardien James Trafford et Livramento ont aussi évoqué les qualités exceptionnelles qu’ils aimeraient piquer à leurs coéquipiers internationaux. Si Mainoo insistait sur la technique, d’autres ont été salués pour leurs capacités physiques et leur sens du jeu.
Trafford avoue ainsi être particulièrement admiratif de la vitesse explosive des attaquants Anthony Gordon et Marcus Rashford : « La première chose qui m’est venue à l’esprit, c’est la vitesse d’Ant ou de Rashy », déclare-t-il.
De son côté, Livramento a immédiatement cité la créativité du milieu d’Arsenal : « Je dirais les passes d’Eberechi Eze. Oui, je prendrais les passes d’Ebs. »
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La vie en dehors du terrain
Malgré la pression qui accompagne les ambitions de l’équipe, l’ambiance reste détendue en Floride. En marge des sujets footballistiques, le duo a accepté d’évoquer les carrières qu’il aurait pu embrasser s’il n’avait pas accédé au statut de sportif professionnel.
Livramento a plaisanté sur son éventuelle carrière dans le monde de l’entreprise, admettant : « Je serais probablement dans la vente. » Quant à Trafford, fidèle à ses racines, il a affiché une ambition plus rurale. Interrogé sur ce qu’il ferait s’il ne gardait pas les cages pour l’Angleterre, il a répondu sans détour : « Je serais agriculteur. »