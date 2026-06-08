Le virtuose du deux-touches anglais ! Kobbie Mainoo, la pépite de Manchester United, éblouit ses coéquipiers des Three Lions par ses feintes et ses gestes techniques

La jeune sensation de Newcastle United s’est rapidement imposée comme une figure incontournable de la sélection anglaise, tant par sa maturité sur le terrain que par ses performances éblouissantes à l’entraînement. Lors du stage de préparation des Three Lions en Floride, la capacité de Mainoo à contrôler le ballon sous pression a suscité l’admiration au sein du groupe.

Dans un récent épisode du podcast « The Lions’ Den », le latéral de Newcastle United, Tino Livramento, l’a désigné sans hésiter comme le plus brillant lors des séances quotidiennes. Interrogé sur un instant précis où il a dû s’arrêter et remarquer son talent, Livramento a immédiatement cité le produit du centre de formation mancunien comme celui qui l’avait le plus impressionné.