Getty Images Sport
Traduit par
« Le Viagra a fait son effet ! » : Jordan Henderson ironise sur les rumeurs farfelues concernant la préparation de l’Angleterre avant son match contre le Mexique, disputé en altitude lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde
L'Angleterre balaye d'un revers de main les rumeurs farfelues sur l'altitude
Le sélectionneur anglais Tuchel et le milieu de terrain Henderson ont démenti les rumeurs circulant sur Internet selon lesquelles l’équipe pourrait recourir au Viagra pour mieux s’adapter à l’altitude élevée de Mexico. Ce médicament n’étant pas interdit par l’Agence mondiale antidopage (AMA), certains articles ont laissé entendre qu’il pourrait être considéré comme une aide. Au-delà de cet échange bon enfant, l’équipe d’Angleterre a commencé à s’adapter aux conditions de vie à environ 2 000 mètres d’altitude en vue de son match des huitièmes de finale de la Coupe du monde contre le Mexique.
- Getty
Tuchel et Henderson répondent aux spéculations
Tuchel a rapidement rejeté cette suggestion, avant qu’Henderson ne transforme la situation en plaisanterie. Le milieu de terrain chevronné a lancé avec humour que « le Viagra avait aidé », avant de préciser immédiatement qu’il plaisantait. Interrogé pour la première fois sur ces rumeurs lors de sa conférence de presse d’avant-match, Tuchel les a balayées d’un sourire.
« Je n’ai pas eu connaissance d’informations allant dans ce sens, donc ce n’est pas vrai », a-t-il déclaré aux journalistes.
Henderson a ensuite relancé la plaisanterie avant de préciser qu’il ne parlait pas sérieusement.
« Eh bien, le Viagra a aidé, je crois… Je plaisante ! C'était une blague », a lancé Henderson sur un ton badin.
Abordant ensuite le sujet plus sérieusement, Henderson a admis que l’altitude se faisait sentir dès l’arrivée de l’équipe, déclarant : « On le ressent un peu, on sent quelque chose. On l’a ressentie dès l’atterrissage, en allant à l’hôtel et en se promenant. Aujourd’hui à l’entraînement, personnellement, je l’ai sentie pendant les 10 à 15 premières minutes, puis une fois la séance lancée, je n’y ai plus pensé et je me suis concentré sur le travail. »
L'Angleterre refuse de chercher des excuses
Tuchel a reconnu l’effet de l’altitude, confessant souffrir d’« un léger mal de tête » et de troubles du sommeil depuis son arrivée, tandis que les joueurs ont immédiatement ressenti la raréfaction de l’air lors de l’entraînement. Henderson a toutefois insisté : l’Angleterre ne se servira pas de ces conditions comme excuse.
« Nous sommes simplement venus ici pour faire notre travail, c’est-à-dire donner le meilleur de nous-mêmes, rester solidaires, rivaliser, tout donner les uns pour les autres et pour notre nation, afin de les rendre fiers et d’essayer de remporter ce match de football », a expliqué Henderson.
« Tout ce que nous ne pouvons pas contrôler – les horaires de match, l’altitude ou les conditions à l’hôtel – ne nous regarde pas ; nous devons simplement trouver des solutions, et nous savons le faire. Notre seul focus doit être la tâche qui nous attend, sans aucune excuse. »
- Getty Images
Un défi de taille nous attend à Mexico
L'Angleterre se concentre désormais pleinement sur son match des huitièmes de finale de la Coupe du monde contre le Mexique, à l'Estadio Azteca. Ce stade emblématique confère une importance particulière à cet événement, tandis que les hôtes abordent cette rencontre avec un parcours sans faute dans la compétition.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles