Tuchel a rapidement rejeté cette suggestion, avant qu’Henderson ne transforme la situation en plaisanterie. Le milieu de terrain chevronné a lancé avec humour que « le Viagra avait aidé », avant de préciser immédiatement qu’il plaisantait. Interrogé pour la première fois sur ces rumeurs lors de sa conférence de presse d’avant-match, Tuchel les a balayées d’un sourire.

« Je n’ai pas eu connaissance d’informations allant dans ce sens, donc ce n’est pas vrai », a-t-il déclaré aux journalistes.

Henderson a ensuite relancé la plaisanterie avant de préciser qu’il ne parlait pas sérieusement.

« Eh bien, le Viagra a aidé, je crois… Je plaisante ! C'était une blague », a lancé Henderson sur un ton badin.

Abordant ensuite le sujet plus sérieusement, Henderson a admis que l’altitude se faisait sentir dès l’arrivée de l’équipe, déclarant : « On le ressent un peu, on sent quelque chose. On l’a ressentie dès l’atterrissage, en allant à l’hôtel et en se promenant. Aujourd’hui à l’entraînement, personnellement, je l’ai sentie pendant les 10 à 15 premières minutes, puis une fois la séance lancée, je n’y ai plus pensé et je me suis concentré sur le travail. »