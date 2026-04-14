Garcia n’est certes pas titulaire au Real en raison d’une concurrence offensive de haut niveau, mais il bénéficie néanmoins d’un temps de jeu régulier et dispose donc d’un vrai marché, notamment en Bundesliga.

L’hiver dernier, le joueur de 22 ans était même considéré comme la priorité du VfB Stuttgart, et des discussions auraient déjà eu lieu avec le club souabe. Finalement, aucun accord n’a été conclu, mais l’intérêt du VfB serait toujours intact. L’Eintracht Francfort a également été associé à Garcia ces derniers temps.

Les Schwaben ont d’ailleurs déjà tiré profit d’un autre talent formé au Real : prêté l’été dernier, le milieu de terrain Chema Andres, 20 ans, a brillé lors des premiers mois avant d’alterner titularisations et entrées en jeu, le club madrilène conservant une option d’achat sur le joueur.