Selon The Athletic, les Merengues envisageraient de céder Garcia cet été en cas d’offre satisfaisante. Comme pour d’autres jeunes talents issus de la cantera, une clause de rachat serait toutefois insérée dans le contrat, si possible.
Traduit par
Le VfB Stuttgart serait-il de nouveau intéressé par le joueur ? Selon les dernières informations, le Real Madrid envisagerait de vendre son avant-centre
Garcia n’est certes pas titulaire au Real en raison d’une concurrence offensive de haut niveau, mais il bénéficie néanmoins d’un temps de jeu régulier et dispose donc d’un vrai marché, notamment en Bundesliga.
L’hiver dernier, le joueur de 22 ans était même considéré comme la priorité du VfB Stuttgart, et des discussions auraient déjà eu lieu avec le club souabe. Finalement, aucun accord n’a été conclu, mais l’intérêt du VfB serait toujours intact. L’Eintracht Francfort a également été associé à Garcia ces derniers temps.
Les Schwaben ont d’ailleurs déjà tiré profit d’un autre talent formé au Real : prêté l’été dernier, le milieu de terrain Chema Andres, 20 ans, a brillé lors des premiers mois avant d’alterner titularisations et entrées en jeu, le club madrilène conservant une option d’achat sur le joueur.
- Getty Images
Un transfert en Bundesliga se profile-t-il pour Gonzalo Garcia ? L’attaquant espagnol vient tout juste de prolonger son contrat avec le Real Madrid, en août dernier.
Un transfert serait toutefois surprenant, puisque le Real Madrid avait récemment prolongé le contrat de Garcia jusqu’en 2030. À moyen et long terme, les Madrilènes semblent toutefois privilégier le jeune prodige brésilien Endrick pour occuper ce poste dans l’effectif.
Pour recruter ce joueur de 19 ans, le Real avait versé 47,5 millions d’euros à Palmeiras en 2024. Faute de temps de jeu, Endrick a été prêté en début d’année à l’Olympique lyonnais jusqu’à la fin de la saison. Chez les Français, il a jusqu’à présent su convaincre : en 16 apparitions pour Lyon, il a inscrit six buts et délivré six passes décisives.
Gonzalo Garcia a été la révélation du Real Madrid lors de la Coupe du monde des clubs.
Formé au Real Madrid, Garcia s’est d’abord distingué la saison passée avec l’équipe réserve, inscrivant 25 buts en 36 matchs de troisième division, performance qui lui a ouvert les portes de l’équipe première. Lors de la Coupe du monde des clubs l’été dernier, l’international espagnol U21 s’est révélé comme une pépite en intégrant le onze de départ suite aux problèmes de santé de Kylian Mbappé. En six rencontres, il a marqué quatre buts et délivré une passe décisive, dont l’unique réalisation de la victoire 1-0 en huitièmes de finale contre la Juventus Turin.
Cette saison, il a parfois été aligné d’entrée au sein du onze madrilène, mais la plupart de ses 33 apparitions se sont faites en tant que remplaçant. Son fait d’armes le plus marquant reste son hat-trick lors de la victoire 5-1 contre le Betis Séville début janvier ; au total, Garcia totalise six buts au compteur pour la saison 2025/26.
- Getty Images
Gonzalo Garcia : ses statistiques cette saison
Interventions 33 Buts 6 passes décisifs Passes décisives 2