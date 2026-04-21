Le VfB Stuttgart doit-il s'inquiéter ? Un grand club mondial semble très intéressé par Sebastian Hoeneß et envisage de le recruter cet été

Pour l’instant, aucune offre concrète n’est parvenue à Stuttgart en provenance du Real Madrid concernant Hoeneß. Le neveu du président du Bayern, Uli Hoeneß, est sous contrat avec le VfB jusqu’en 2028, sans clause libératoire. Les Merengue devraient donc négocier une indemnité de transfert si eux décidaient de passer à l’action.

Arrivé au printemps 2023 alors que le club luttait pour son maintien, il avait d’abord sauvé les Rouge et Blanc via les barrages avant de les propulser à la deuxième place du championnat la saison suivante, synonyme de qualification pour la Ligue des champions. Depuis, il a ancré le VfB dans la course aux compétitions européennes. Le club a également remporté la Coupe d’Allemagne l’an passé et peut à nouveau y prétendre cette saison, avec un rendez-vous face au SC Fribourg en demi-finale, jeudi. Quatrièmes du classement, Hoeneß et son effectif briguent aussi une nouvelle qualification pour la Ligue des champions.

Grâce à ces performances, son nom est régulièrement associé à de grands clubs. Manchester United et le FC Chelsea se sont déjà intéressés à lui, mais fin mars 2025, il a prolongé son contrat d’une année supplémentaire, jusqu’en 2028. « Lors de mon arrivée au VfB il y a près de deux ans, la 18e place au classement témoignait d’une situation sportive délicate. Pourtant, mon arrivée au VfB était déjà la bonne décision à l’époque, et prolonger mon contrat aujourd’hui l’est tout autant », avait alors expliqué Hoeneß.