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FC Augsburg v VfB Stuttgart - BundesligaGetty Images Sport
Oliver Maywurm

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Le VfB Stuttgart doit-il s'inquiéter ? Un grand club mondial semble très intéressé par Sebastian Hoeneß et envisage de le recruter cet été

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Selon les dernières informations, le Real Madrid s’intéresserait de près à Sebastian Hoeneß, l’entraîneur à succès du VfB Stuttgart.

Selon le magazine Sport Bild, Hoeneß figurerait parmi les candidats étudiés par le Real Madrid pour prendre la succession d’Alvaro Arbeloa sur le banc merengue à l’issue de la saison.

  • Arbeloa, qui se dirige vers une saison sans titre avec les Merengues, avait remplacé Xabi Alonso, limogé peu auparavant, mi-janvier. Sous contrat jusqu’en 2027, l’entraîneur de 43 ans pourrait toutefois quitter le club dès la fin de la saison, notamment après l’élimination en quarts de finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich. Selon The Athletic, son départ est même « très probable ».

    Pour reconstruire une équipe compétitive, le Real envisagerait notamment Hoeneß. Selon Sport Bild, les Madrilènes observent de très près l’Allemand de 43 ans. Son style de jeu audacieux et sa capacité à bâtir une équipe performante sans recruter de stars clés en main impressionnent particulièrement les dirigeants merengues.

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  • Sebastian HoeneßGetty

    Le Real Madrid va-t-il racheter le contrat de Sebastian Hoeneß avec le VfB Stuttgart ?

    Pour l’instant, aucune offre concrète n’est parvenue à Stuttgart en provenance du Real Madrid concernant Hoeneß. Le neveu du président du Bayern, Uli Hoeneß, est sous contrat avec le VfB jusqu’en 2028, sans clause libératoire. Les Merengue devraient donc négocier une indemnité de transfert si eux décidaient de passer à l’action.

    Arrivé au printemps 2023 alors que le club luttait pour son maintien, il avait d’abord sauvé les Rouge et Blanc via les barrages avant de les propulser à la deuxième place du championnat la saison suivante, synonyme de qualification pour la Ligue des champions. Depuis, il a ancré le VfB dans la course aux compétitions européennes. Le club a également remporté la Coupe d’Allemagne l’an passé et peut à nouveau y prétendre cette saison, avec un rendez-vous face au SC Fribourg en demi-finale, jeudi. Quatrièmes du classement, Hoeneß et son effectif briguent aussi une nouvelle qualification pour la Ligue des champions.

    Grâce à ces performances, son nom est régulièrement associé à de grands clubs. Manchester United et le FC Chelsea se sont déjà intéressés à lui, mais fin mars 2025, il a prolongé son contrat d’une année supplémentaire, jusqu’en 2028. « Lors de mon arrivée au VfB il y a près de deux ans, la 18e place au classement témoignait d’une situation sportive délicate. Pourtant, mon arrivée au VfB était déjà la bonne décision à l’époque, et prolonger mon contrat aujourd’hui l’est tout autant », avait alors expliqué Hoeneß.

  • Sebastian Hoeneß au Real Madrid ? Ses précédents postes d'entraîneur


    Période

    Équipe

    2011-2013

    Hertha Zehlendorf U19

    2014-2016 : RB Leipzig (équipe jeune)

    RB Leipzig (équipe jeune)

    2016-2017

    RB Leipzig U17

    2017-2019

    FC Bayern U19

    2019-2020

    FC Bayern Munich II

    2020-2022

    TSG Hoffenheim

    Depuis avril 2023

    VfB Stuttgart


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