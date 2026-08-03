Pour Newcastle : Un changement d’approche révélateur. Newcastle s’est battu bec et ongles pour conserver Alexander Isak l’été dernier avant de le laisser finalement rejoindre Liverpool sur le tard. Aussi triste que cela puisse paraître, il aurait bien mieux valu céder immédiatement et le laisser partir dès qu’il a remis une demande de transfert, tant les perturbations causées par l’attaquant suédois n’ont rendu service ni à Eddie Howe ni à ses joueurs. Newcastle a donc agi rapidement pour se débarrasser d’un autre attaquant mécontent, et pour un montant fantastique. Gordon est un attaquant travailleur, talentueux et polyvalent, mais il n’a jamais rien fait en club ou en sélection pour laisser penser qu’il vaut 69 M£. Bien sûr, le défi pour Newcastle est désormais d’investir cet argent intelligemment, car le club a complètement gaspillé ce qu’il avait reçu pour Isak, et attirer des joueurs de premier plan ne sera pas plus facile cet été. Newcastle ne peut plus offrir la Ligue des champions à de potentielles recrues, et sa pathétique 12e place en Premier League, ajoutée au désir de Gordon de suivre Isak vers la sortie à St. James' Park, prouve que Newcastle ne constitue plus une menace sérieuse pour l’élite anglaise sous la houlette de propriétaires saoudiens de plus en plus désintéressés. Note : B-

Pour Barcelone : Un signe vraiment inquiétant. Barcelone n’est plus en mesure de dépenser de grosses sommes sur le marché des transferts depuis un certain temps en raison de ses difficultés bien documentées à respecter les strictes règles financières de la Liga, donc il n’est pas bon signe que sa première initiative après avoir enfin remis de l’ordre dans ses affaires soit de débourser 80 M€ pour Gordon. L’international anglais devrait assurément se révéler un renfort utile. Il peut jouer à peu près partout sur le front de l’attaque à trois et c’est une machine au pressing, contrairement à Marcus Rashford, donc il est facile de comprendre pourquoi Hansi Flick a donné son feu vert à l’arrivée de Gordon. Cependant, il est impossible d’échapper au fait que le Barça a trop payé. Certes, Gordon pourrait réussir une bonne Coupe du monde, ce qui présenterait alors ce prix sous un jour plus favorable, et il a aussi été souligné que le Scouser a marqué 10 buts en Ligue des champions cette saison, mais six de ces buts ont été inscrits contre Qarabag et l’Union Saint-Gilloise, et la moitié sur penalty. Douze buts lors de ses 60 dernières apparitions en Premier League constituent un bien meilleur indicateur du rendement offensif auquel les supporters du Barça doivent s’attendre de la part de leur dernière recrue. Donc, même si Gordon est plus susceptible d’offrir à Flick ce qu’il attend d’un ailier, et qu’il touchera un salaire inférieur à celui de Rashford, il y avait de meilleures options ailleurs en matière de rapport qualité-prix, ce qui laisse penser que le Barça recommence à avoir plus d’argent que de bon sens. Note : C+

Pour Gordon : Le genre de choses dont sont faits les rêves. Malgré des performances très irrégulières en Premier League, surtout au cours des deux dernières années, Gordon a obtenu le transfert vers un grand club qu’il convoitait visiblement depuis quelque temps. Il a lui-même admis avoir eu la tête tournée par de précédents liens avec Liverpool, le club de sa ville natale qu’il supportait aussi étant enfant, alors qu’au départ il semblait devoir rejoindre le Bayern Munich cet été. Cependant, le Bayern a logiquement reculé devant le prix demandé, et c’est là que réside le grand défi qui attend désormais Gordon. Une possible arrivée de Julian Alvarez détournerait une bonne partie de l’attention portée au joueur de 25 ans, mais il restera tout de même soumis à une énorme pression pour justifier son prix, car le Barça n’a pas payé 80 M€ pour un joueur de complément. Gordon doit prouver qu’il mérite une place de titulaire dans une équipe remplie de stars, et cela ne sera pas facile. Il suffit de demander à Rashford, qui semble désormais en trop au Camp Nou malgré un total cumulé de 28 buts et passes décisives lors de sa première saison au Barça. Malgré tout, Gordon a sans doute du mal à croire à sa chance. Il va passer d’Anthony Elanga à Lamine Yamal ! Note : A

Mark Doyle