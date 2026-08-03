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Jordan Henderson Chelsea grades gfxGOAL
Mark Doyle et Krishan Davis

Traduit par

Le vétéran Jordan Henderson apportera le leadership et l’expérience dont Chelsea a désespérément besoin : GOAL note les plus gros transferts du mercato estival 2026

Opinion
Chelsea
D. Welbeck
M. Lacroix
M. Rogers
Manchester City
E. Anderson
Arsenal
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
FC Barcelone
K. Adeyemi
A. Gordon
Manchester United
Y. Tielemans
A. Santos
Tottenham
S. Tonali
M. Fernandes
Real Madrid
D. Dumfries
Ibrahima Konaté
M. Cucurella
Bayern Munich
I. Saibari
M. Palestra
Milan AC
G. Ramos
Liverpool
V. Munoz
B. Silva
J. van Hecke
A. Robertson
Paris Saint-Germain
Inter
Newcastle
Borussia Dortmund
West Ham
Nottingham Forest
Crystal Palace
Brighton
Atalanta Bergame
PSV
Club Bruges
Premier League
LaLiga
Serie A
Bundesliga
Ligue 1

Pour certains supporters de football, l’été est le moment du calendrier qu’ils attendent le plus, et pas seulement parce qu’il est rythmé par une Coupe du monde tous les quatre ans ! C’est surtout parce que la fin de saison ne veut dire qu’une chose : l’heure des transferts a sonné ! Le mercato 2026 s’annonce une nouvelle fois animé, avec plusieurs très grands noms qui bouclent des transferts à prix d’or avant la date limite du 1er septembre.

On sait que certains transferts se révèlent bénéfiques pour toutes les parties concernées, mais il y en a beaucoup où au moins l’un des clubs, voire même le joueur, se demande ce qui aurait pu se passer si une autre décision avait été prise à la table des négociations.

GOAL est donc là pour vous permettre de savoir qui a tiré le meilleur parti de chaque énorme opération avant même que les joueurs ne soient officiellement présentés. Tout au long du mercato estival, nous attribuerons des notes à chaque deal bouclé au fur et à mesure, afin de vous permettre de suivre les grands gagnants, et les perdants, de la période des transferts.

Découvrez toutes nos notes ci-dessous et dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires...

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 août : Jordan Henderson (Brentford à Chelsea, transfert libre)

    Pour Brentford : Un dossier étrange pour Brentford, qui n’allait sans doute jamais se mettre en travers de la route de Henderson, 36 ans, quand Chelsea est venu frapper à la porte, allant même jusqu’à lui faciliter la tâche en résiliant son contrat. L’international anglais a toutefois été un élément important de ce que Keith Andrews a construit de manière inattendue au Gtech Stadium la saison dernière, avec 32 apparitions en Premier League et une place de titulaire plus souvent qu’à son tour. Son départ laisse donc un vide important dans un milieu de terrain qui avait déjà besoin d’être renforcé après le départ définitif de Frank Onyeka vers Coventry et le transfert de l’ancien capitaine Christian Norgaard à Arsenal l’été dernier. Après un mercato jusque-là plutôt calme, Brentford est passé à l’action de manière spectaculaire ; le milieu défensif malien très coté de Lens, Mamadou Sangare, a signé pour un montant record dans l’histoire du club de 41 M£ (55 M$) afin de remplacer l’international anglais. Les qualités de leader de Henderson seront toutefois presque impossibles à remplacer. Note : C

    Pour Chelsea : Avec Danny Welbeck qui rejoint lui aussi Stamford Bridge, cela marque un virage radical par rapport à la précédente stratégie de transferts de Chelsea, très moquée, qui consistait à tenter d’empiler certains des meilleurs jeunes talents dans l’espoir aveugle qu’ils deviennent à l’avenir des stars de tout premier plan. Capitaine vainqueur de la Premier League et de la Ligue des champions, admiré pour ses qualités de leader et comptant parmi ses nombreux admirateurs l’ancien entraîneur de Chelsea et actuel sélectionneur de l’Angleterre Thomas Tuchel, Henderson apportera exactement les attributs que Chelsea recherche dans sa volonté d’injecter de l’expérience, de la stabilité et de la maturité dans un effectif qui en a cruellement manqué ces dernières années. S’il y aura des interrogations sur ce qu’il apportera sur le plan footballistique, il est assez clair que le joueur de 36 ans n’a pas été recruté pour ses qualités sur le terrain, mais plutôt pour ce qu’il offrira en dehors. Il a toutefois montré la saison dernière qu’il pouvait être une présence rassurante, et son tempérament ainsi que son vécu pourraient être inestimables dans ces situations limites où Chelsea a souvent flanché. Il devra cependant convaincre les supporters, compte tenu de son passé à Liverpool, mais il semble que la Coupe du monde ait été assez transformatrice pour sa réputation, puisqu’il a montré sa personnalité en se rendant disponible et en s’entraînant même malgré une fracture du bras aussi improbable que malheureuse après le huitième de finale contre le Mexique. Note : B+

    Pour Henderson : À 36 ans, c’était une opportunité tout simplement trop belle pour être refusée par Henderson, qui n’aura même pas à déménager en passant d’un club de l’ouest londonien à un autre. L’ancien capitaine de Liverpool deviendra vraisemblablement immédiatement l’un des lieutenants les plus fiables d’Alonso, et la responsabilité qui lui sera confiée dans le vestiaire sera sûrement très attirante à ce stade de sa riche carrière. En plus de son apport en dehors du terrain, il devra aussi contribuer à y faire entrer une nouvelle ère alors que Chelsea cherche à revoir sa culture et à transformer un jeune effectif prometteur en candidat régulier aux plus grands trophées. Cela ressemble à une mission que Henderson savourera, et il serait risqué de parier contre sa réussite. Un contrat de deux ans, qui le couvre jusqu’à ses 38 ans, âge auquel il pourrait très bien prendre sa retraite de toute façon, n’est que la cerise sur le gâteau. Note : A+

    Krishan Davis

    • Publicité
  • Barco-ChelseaGetty/GOAL

    2 août : Valentin Barco (de Strasbourg à Chelsea, montant non divulgué)

    Pour Strasbourg : Chelsea aurait déboursé 34 M£ (46 M$) pour recruter Barco en provenance de son club frère, un montant important au vu de son manque d'expérience au plus haut niveau. Il s'agit de la 13e opération conclue entre les deux clubs depuis le début de la saison 2025-2026, mais seulement de la troisième définitive, et Strasbourg sera triste de voir l'Argentin partir. Barco a été impliqué sur six buts en Ligue 1 la saison dernière, aidant le club à terminer dans le top 8 pour la deuxième année de suite, et il a également joué un rôle clé dans le parcours jusqu'aux demi-finales de la Ligue Conférence. Capable d'évoluer à la fois comme meneur de jeu en retrait et comme numéro 8 box-to-box, la qualité de passe progressive de Barco a donné à Strasbourg une vraie capacité de pénétration, et il a couvert chaque mètre du terrain sans ballon. La nature de la relation entre Strasbourg et Chelsea rend inévitable le départ de leurs meilleurs talents, mais la sortie de Barco pourrait être très préjudiciable à leurs chances de progresser vers une qualification pour la Ligue des champions. Note : C-

    Pour Chelsea : Recruter Barco était presque une évidence pour Chelsea après sa saison de l'éclosion à Strasbourg, et le joueur de 22 ans a aussi acquis une notoriété mondiale après son accrochage bouillant avec Jude Bellingham lors de la Coupe du monde. Il est peu probable que Barco s'impose immédiatement comme titulaire régulier à Chelsea, mais il correspond parfaitement au système fluide et axé sur le contrôle de Xabi Alonso. Le jeune joueur offrira à Alonso une option supplémentaire à la fois à la base du milieu de terrain et sur le flanc gauche, Barco s'étant d'abord fait un nom comme latéral. Avec son énorme qualité technique et son agressivité, Chelsea pourra compter sur Barco pour faire circuler le ballon dans le camp adverse et se dépenser sans compter pour le récupérer. Sa présence atténuera certainement le coup dur si Enzo Fernandez finit par être attiré par le Real Madrid, et il a encore un fort potentiel à exploiter. Note : B+

    Pour Barco : Une deuxième chance en Premier League qu'il n'imaginait probablement pas arriver aussi vite après son départ de Brighton, où il n'a joué que pendant huit mois avant d'être prêté à Séville puis à Strasbourg, qui l'a recruté définitivement l'été dernier. Barco a beaucoup appris au cours des deux dernières saisons, et sa transition vers le milieu de terrain à Strasbourg l'a obligé à travailler l'aspect physique de son jeu. Il sera bien mieux préparé à l'intensité du football anglais cette fois-ci, et Alonso est l'entraîneur idéal pour lui faire franchir un cap. L'expérience d'avoir travaillé avec Lionel Messi & Cie sur la scène intimidante de la Coupe du monde sera également très bénéfique pour Barco, malgré le fait qu'il n'a joué que 19 minutes dans le tournoi avec l'Argentine. Il devra peut-être aussi s'habituer à un rôle secondaire à Chelsea, mais s'il est patient et absorbe autant de savoir que possible auprès d'Alonso et des cadres de Chelsea, Barco pourrait devenir un membre important de l'ambitieux projet BlueCo dans les années à venir. Note : B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1er août : Danny Welbeck (de Brighton à Chelsea, 5 M£)

    Pour Brighton : Il est en réalité difficile de surestimer à quel point c’est un coup dur pour Brighton, qui se voit privé de l’homme qui était de très loin son meilleur buteur la saison dernière et le troisième meilleur buteur ex aequo de toute son histoire. Le club ne reprochera certainement pas à Danny Welbeck de partir, surtout lorsqu’une opportunité aussi improbable s’est présentée à lui à l’âge de 35 ans, mais cela n’en restera pas moins douloureux. L’entraîneur Fabian Hurzeler sera déterminé à obtenir un remplaçant digne de ce nom, d’autant que le jeune avant-centre grec très prometteur Stefanos Tzimas est toujours indisponible après avoir subi la redoutée rupture du ligament croisé antérieur en décembre. À l’heure actuelle, son compatriote Charalampos Kostoulas et l’attaquant allemand Georginio Rutter sont leurs seules options, même si Evan Ferguson est de retour de son prêt à la Roma. On ne sait pas encore clairement vers qui ils se tourneront sur le marché des transferts, mais il ne serait pas surprenant que le nom de Liam Delap ait été évoqué lors des discussions avec Chelsea au sujet du transfert de Welbeck à Stamford Bridge. Note : D

    Pour Chelsea : Chelsea a indiqué il y a quelque temps qu’il chercherait des joueurs déjà confirmés en Premier League, « matures » et « émotionnellement résilients », en laissant derrière lui sa politique de transferts axée sur la jeunesse après une nouvelle campagne extrêmement décevante sous la direction de BlueCo. Welbeck apporte assurément tout cela en abondance malgré le crépuscule de sa carrière. Il ne viendrait pas non plus pour faire le nombre. Bien qu’il ait désormais 35 ans, l’attaquant de Brighton reste sur la meilleure saison de buteur de ses 18 années de carrière en Premier League à ce jour (13), son deuxième meilleur total étant survenu en 2024-25. Il a même inscrit neuf buts et délivré deux passes décisives en 19 apparitions en championnat contre Chelsea, le premier avec Sunderland dès 2010 et le plus récent en avril de cette année. Il semble destiné à jouer les doublures de Joao Pedro, ce qui signifie que Chelsea a du travail à faire dans le sens des départs, avec Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha et Shim Mheuka parmi les nombreux attaquants sous contrat au club. Le recrutement de Welbeck est évidemment un choix à court terme, mais Chelsea espérera que sa présence et son leadership pourront avoir un effet à long terme. Il a montré qu’il est toujours parfaitement capable d’être performant. Note : B+

    Pour Welbeck : À ce stade de sa carrière, c’était une opportunité que Welbeck ne pouvait tout simplement pas laisser passer. Il peut désormais ajouter Chelsea à un CV déjà impressionnant, où il aura l’occasion de travailler avec un entraîneur respecté en la personne de Xabi Alonso et, vraisemblablement, de se voir accorder une influence importante dans le vestiaire alors que le club recherche un peu de stabilité et de leadership. Il ne sera pas un titulaire régulier, mais il y a toutes les chances qu’il obtienne un temps de jeu conséquent en sortie de banc lorsque Pedro sera mis au repos, tandis qu’il devrait mener l’attaque lors des premiers tours des compétitions de coupe. Un contrat de deux ans signifie aussi que, si Chelsea se qualifie, il pourrait avoir une dernière opportunité de jouer en Ligue des champions en 2027-2028. Welbeck retrouvera également Pedro, avec qui il avait noué une belle connexion à Brighton et pour qui il pourrait être le mentor parfait, ainsi que pour Delap dans le cas où Chelsea le conserverait. Note : A

    Krishan Davis

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  • John Stones InterGetty

    30 juillet : John Stones (de Manchester City à l’Inter, libre)

    Pour Manchester City : Le départ émouvant de John Stones a été confirmé à la fin de la saison du club, mais il était en vérité inévitable. Le défenseur a été miné par les blessures tout au long de son passage à Manchester City, mais particulièrement pendant les deux dernières années de son contrat, ce qui a toujours rendu peu probable une prolongation. L’ancien entraîneur de City, Pep Guardiola, avait laissé entendre dès le début de la saison 2025-2026 que Stones faisait face à une bataille difficile pour décrocher un nouveau contrat, et un problème à la cuisse survenu pendant l’hiver, qui l’a écarté pendant 18 matches, a probablement ruiné ses chances à cet égard. Malgré cela, le défenseur central a tout de même vécu dix années brillantes à l’Etihad, devenant une pièce maîtresse de l’arrière-garde et aidant le club à réaliser un fameux triplé en 2022-2023, avec notamment cette toute première Ligue des champions tant attendue. Stones entrera sans aucun doute dans la légende du club malgré ses problèmes physiques, mais une séparation avait probablement du sens à ce stade. Même s’il était encore sous contrat, il n’aurait pas rapporté une indemnité de transfert très élevée. Après que le joueur de 32 ans a été annoncé dans le viseur de Chelsea, City sera probablement aussi satisfait qu’il ne rejoigne pas un rival de Premier League. Note : B

    Pour l’Inter : Évidemment, compte tenu de ses pépins physiques, ce transfert comporte un risque important pour l’Inter, même s’il s’agit d’une arrivée libre. Cependant, le club espérera avoir compensé ce risque en convainquant Stones de signer un contrat de deux ans, qui vaudrait selon certaines informations environ 115 000 £ par semaine, soit nettement moins que ce qu’il gagnait à l’Etihad. Désormais, le champion d’Italie doit simplement espérer que l’international anglais pourra rester en forme, car de sérieuses questions se poseront sur sa solidité physique. Dans un bon jour, il reste l’un des meilleurs défenseurs centraux relanceurs du moment, comme il l’a montré avec plusieurs performances solides lors de la Coupe du monde plus tôt dans l’été. La Serie A est en quelque sorte un refuge pour les joueurs vétérans, et l’Inter doit croire que le rythme plus lent en Italie imposera une moindre usure physique à un joueur dont le corps l’a souvent trahi en Premier League. Stones remplace Francesco Acerbi qui, à 38 ans, représentait peut-être la preuve que l’Anglais pouvait potentiellement jouer encore de nombreuses années dans un championnat moins intense. Les Nerazzurri peuvent aussi très bien considérer cela comme un joli coup, puisqu’ils auraient, selon certaines informations, devancé notamment Chelsea et Arsenal pour obtenir la signature du défenseur. Note : B

    Pour Stones : Stones avait probablement besoin d’un nouveau départ, et il espérera laisser définitivement ses problèmes physiques derrière lui en Italie. Non seulement c’est l’occasion de découvrir un nouveau championnat et une nouvelle culture, mais il continuera aussi à se battre pour les grands trophées, sur le plan national comme en Europe, avec le club qui constitue actuellement la force dominante en Italie. Il ne le sait peut-être pas encore, mais à 32 ans, Stones a peut-être bien prolongé sa carrière de quelques années en troquant l’intensité de la Premier League contre le rythme plus lent de la Serie A, et à ce stade avancé de sa carrière, il devrait être parfaitement adapté à cette nouvelle vie. Il retrouvera son ancien coéquipier de City Manuel Akanji à San Siro et estimera avoir ses chances de débuter dans le système à trois défenseurs de Cristian Chivu aux côtés du brillant Alessandro Bastoni. Cela pourrait, à son tour, lui permettre de rester en lice au niveau international, s’il souhaite poursuivre sa carrière avec l’Angleterre après l’été, à la suite de la déception d’une élimination en demi-finale de la Coupe du monde. Note : A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 juillet : Maxence Lacroix (Crystal Palace à Chelsea, 52 M£)

    Pour Palace : Cela fait moins de deux ans que Palace a déboursé seulement 18 M£ pour recruter Lacroix en provenance de Wolfsburg, alors âgé de 24 ans, donc le club sera ravi d’avoir presque triplé sa mise dans un laps de temps aussi court, preuve une nouvelle fois de l’efficacité de son modèle économique. Le défenseur central s’est développé exactement comme le club l’espérait, en devenant un élément clé des effectifs vainqueurs de la FA Cup et de la Ligue Europa Conférence lors des deux dernières saisons sous les ordres d’Oliver Glasner. Au vu de ses performances en tant que défenseur dominateur, à l’aise balle au pied, Palace s’attendait à susciter de l’intérêt pour l’international français et aurait été au courant du désir de Lacroix de se tester au plus haut niveau. Le club peut estimer qu’il aurait pu obtenir davantage, compte tenu de l’inflation du marché, mais cet argent sera malgré tout très utile pour équilibrer les comptes après les grosses dépenses consenties par Crystal Palace en janvier pour Brennan Johnson et Jorgen Strand Larsen. Note : A-

    Pour Chelsea : BlueCo poursuit sa volonté d’ajouter davantage d’expérience et de qualité issues de la Premier League. Chelsea avait désespérément besoin de revoir en profondeur sa hiérarchie en défense centrale, aucune de ses nombreuses options actuelles ne s’imposant comme une solution de qualité à long terme, à l’exception du Levi Colwill désormais rétabli. Mis à part l’international anglais, c’est assez brouillon : Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi et Mamadou Sarr ont tous laissé entrevoir de belles choses sans confirmer, et leurs avenirs sont donc incertains. Par conséquent, il a été rapporté que Chelsea pourrait même aller chercher un autre défenseur central après l’arrivée de Lacroix, avec Jacobo Ramon, de Côme, parmi les noms évoqués, ce qui signifierait probablement le départ de plusieurs membres du groupe actuel. Les Londoniens estimeront sans doute que, même si le montant est un peu élevé, 52 M£ (69 M$) représentent une valeur suffisamment correcte sur le marché actuel pour un défenseur central confirmé en Premier League et international français à part entière qui approche de ses meilleures années. En outre, Lacroix est un leader dont l’équipe avait grandement besoin sur le terrain. L’associer à Colwill donne immédiatement à Chelsea une charnière centrale solide autour de laquelle construire. Il s’agit désormais de se débarrasser des éléments superflus et peut-être d’ajouter encore un peu de qualité et d’expérience, et cela pourrait commencer avec Disasi dans l’autre sens. Note : B+

    Pour Lacroix : Ces deux dernières années ont été extraordinaires pour Lacroix, qui a remporté les premiers trophées majeurs de sa carrière, est devenu international français chez les A et a disputé une Coupe du monde durant ses deux années comme joueur de Palace. Le joueur de 26 ans est connu pour vouloir se tester davantage et évoluer au plus haut niveau, et il a largement mérité l’opportunité de franchir un cap en rejoignant l’un des clubs du soi-disant « big six » cet été, après une série de performances solides et constantes dans le sud de Londres. Un transfert à Chelsea ressemble à l’issue parfaite pour lui : il reste dans la capitale et peut s’attendre à intégrer immédiatement le onze de départ de Xabi Alonso comme défenseur central axial droit, compte tenu des limites de joueurs comme Fofana et Chalobah, ainsi que des incertitudes entourant leurs avenirs respectifs. Lacroix est devenu un héros culte à Selhurst Park, et un bon début sous les ordres d’Alonso le verrait rapidement devenir une figure populaire dans son nouvel environnement. Note : A+

    Krishan Davis

  • Elliot Anderson Man City GFXGetty Images

    23 juillet : Elliot Anderson (Nottingham Forest à Manchester City, 116 M£)

    Pour Forest : Des sentiments peut-être partagés. D’un côté, Forest sera triste de voir Anderson partir, tant il a joué un rôle essentiel dans la qualification du club pour la Ligue Europa, puis dans son parcours jusqu’aux demi-finales la saison dernière. Anderson était la plaque tournante de l’équipe. Absolument tout passait par lui, donc le remplacer ne sera pas facile. Au moins, l’argent ne sera pas un problème. Que le montant réel soit de 116 M£ ou de 130 M£, Forest affirme qu’il s’agit du second, c’est une somme colossale pour un joueur recruté pour seulement 35 M£ il y a deux ans. Ainsi, même si Anderson manquera clairement à City Ground, le sentiment dominant au niveau de la direction sera la satisfaction, car Forest a ici largement pris le dessus sur City. Note : A

    Pour Manchester City : Leur nouveau Rodri. Ou, du moins, il ferait mieux de l’être. Même si Rodri n’a pas encore clarifié ses intentions, tout indique que le lauréat du Ballon d’Or quittera l’Etihad cet été pour retourner dans son Espagne natale. Et même s’il ne part pas, City avait de toute façon besoin d’un digne héritier au trône du joueur de 30 ans. Après tout, ni Nico Gonzalez ni Matheus Nunes n’ont vraiment convaincu dans le rôle de numéro 6. Anderson, lui, a le profil idéal. C’est un joueur confirmé de Premier League qui a touché plus de ballons et remporté plus de duels que tout autre joueur de l’élite anglaise la saison dernière, ce qui signifie qu’il semble correspondre parfaitement au milieu de terrain d’Enzo Maresca. Il est cependant impossible de nier qu’il s’agit là de l’exemple ultime de la « taxe anglaise ». Anderson est un très bon joueur qui, à 23 ans, peut finir par devenir un grand joueur. Mais il sort de deux bonnes saisons à Forest et n’a même pas encore joué en Ligue des champions. Il est tout simplement impossible que City ait dû payer un montant à neuf chiffres pour Anderson s’il représentait encore l’Écosse au niveau international, plutôt que l’Angleterre. Note : C

    Pour Anderson : Le bon choix au bon moment. Anderson a clairement dépassé Forest. Il a montré qu’il avait le potentiel pour évoluer au plus haut niveau et il va désormais avoir l’occasion de le faire à City. Le montant du transfert s’accompagnera d’une énorme pression et Anderson ne serait pas le premier jeune milieu anglais prometteur à éprouver des difficultés à l’Etihad. Cependant, le joueur de 23 ans semble être un footballeur plus complet que Kalvin Phillips au même âge, et la très, très grande différence entre leurs situations respectives, c’est qu’il ne semble pas que Rodri sera entre Anderson et une place de titulaire. Ainsi, même s’il existe beaucoup d’incertitudes autour de l’ère post-Pep Guardiola à City, c’est une chance en or pour lui de s’imposer comme l’un des meilleurs milieux centraux d’Europe. Note : A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 juillet : Alejandro Garnacho (de Chelsea à Aston Villa, prêt)

    Pour Chelsea : Chelsea sera ravi de s’être débarrassé de Garnacho aussi vite cet été, un joueur qui aurait très facilement pu être difficile à céder compte tenu de son passage d’une seule saison oubliable dans l’ouest de Londres et du prix fixé par le club, à savoir 42,5 M£ (57 M$). Il y a un peu plus de 10 jours, il avait été rapporté que Chelsea avait autorisé Garnacho à manquer la reprise de la préparation estivale afin de finaliser un transfert loin de Stamford Bridge, et ce départ s’est rapidement concrétisé sous la forme d’un prêt à Aston Villa avec obligation conditionnelle d’achat. Il a été rapporté que ces conditions sont très faciles à remplir, et l’Argentin a déjà signé un contrat de quatre ans à Villa. On ne sait pas encore à ce stade quel sera le montant de l’opération, mais on peut imaginer qu’il ne sera pas loin de l’évaluation de Chelsea, ce qui réjouira fortement le club, surtout après avoir tout juste recruté Morgan Rogers en provenance du club des Midlands pour un montant record dans l’histoire du club. Note : A

    Pour Aston Villa : Vu à quel point Garnacho a été inefficace durant son passage à Chelsea, ce transfert a de quoi faire retentir l’alarme chez les supporters de Villa. L’entraîneur principal Unai Emery aurait apparemment été la force motrice derrière cette piste, puisqu’il voulait un ailier rapide, et l’espoir sera que le technicien espagnol puisse redonner confiance à Garnacho. Mais il semble qu’un risque important accompagne ce dossier, car Garnacho paraît privé depuis un certain temps de la vivacité et de l’assurance qui faisaient de lui un talent si remarquable à l’époque de Manchester United. L’ailier ne semble pas capable de reproduire les statistiques offensives de Rogers, et de sérieuses questions se poseront s’il ne donne pas satisfaction alors que Villa sera tout de même obligé de l’acheter à la fin de la saison, probablement pour un montant élevé. L’accord constitue aussi un moyen assez effronté de contourner les règles financières, dans la mesure où il est clairement conçu pour maximiser les profits tirés des opérations Rogers et Garnacho aux yeux de l’UEFA, qui considérerait cela comme un échange si l’ailier argentin partait définitivement cet été, et la différence entre les montants serait donc déduite. Note : C

    Pour Garnacho : Un deuxième nouveau départ en l’espace d’un an, et Garnacho sera sûrement déterminé à faire de cette opportunité une réussite, alors qu’il risque de voir sa carrière glisser vers la médiocrité. Emery a le don de tirer le meilleur de joueurs qui avaient auparavant déçu, et le départ de Rogers signifie qu’une place est à prendre dans le onze de départ de Villa. Cependant, l’Argentin se trompe s’il pense qu’il y aura moins de pression sur ses épaules loin d’un club dit du « big six », les fidèles de Villa Park étant extrêmement exigeants après avoir de nouveau obtenu une qualification pour la Ligue des champions, un atout pour la nouvelle recrue. Garnacho aura aussi certainement en tête le sort de Harvey Elliott, qui avait rejoint Villa depuis Liverpool l’été dernier dans le cadre d’un prêt avec obligation conditionnelle d’achat qui semblait très accessible : il lui suffisait simplement de disputer 10 matches de Premier League. Pourtant, il a été écarté par Emery et figurait rarement dans le groupe les jours de match. L’entraîneur l’a déjà fait par le passé, et Garnacho devra prouver sa valeur. Note : B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 juillet : Christos Tzolis (du Club Bruges à Arsenal, 34 M£)

    Pour Bruges : Même si Tzolis vaudrait certainement davantage s’il évoluait dans l’un des cinq grands championnats européens, le Club Bruges sera très satisfait de ce qui constitue un montant record pour le club pour un joueur recruté il y a seulement deux ans pour 6,5 M€ en provenance du Fortuna Dusseldorf. Les négociations semblent aussi avoir été assez fluides, Arsenal ayant finalement répondu à l’évaluation du champion de Belgique pour son ailier. Le club vendeur était en position de force après que Tzolis a signé un nouveau contrat il y a un an. Une telle somme ira très loin pour un club de Jupiler Pro League, et Bruges cherchera à la réinvestir intelligemment après avoir repris le titre à l’Union Saint-Gilloise la saison dernière. Note : A

    Pour Arsenal : Le champion de Premier League avait besoin de renforts sur les côtés après le départ de Leandro Trossard pour Besiktas après la Coupe du monde, et Tzolis coche beaucoup de cases en tant que remplaçant. L’international grec a réalisé une excellente saison individuelle en 2025-2026, accumulant un impressionnant total de 51 contributions décisives (22 buts, 29 passes décisives) toutes compétitions confondues, contribuant à mener Bruges au titre en championnat et jusqu’à la phase à élimination directe de la Ligue des champions. Il existe bien sûr un certain risque lié à ce transfert, même si le montant semble représenter une valeur correcte sur le marché actuel ; Tzolis a énormément souffert lors de son premier passage en Premier League avec Norwich City, même s’il était alors très jeune et que les Canaries étaient condamnés à la relégation, donc des interrogations subsisteront quant à sa capacité à transposer sa forme affichée en Belgique au football anglais. Arsenal espérera que Tzolis a tiré des enseignements de cette expérience, et le joueur possède l’impact physique et la vitesse pour réussir. Les Gunners devront peut-être se montrer patients pour voir la meilleure version du joueur de 24 ans, mais il devrait au minimum constituer au départ une option utile dans la rotation. Note : B+

    Pour Tzolis : L’ailier retrouve la Premier League avec quelque chose à prouver après son passage raté à Norwich, porté par le fait qu’il a relancé sa carrière en Belgique après des prêts initiaux au FC Twente et à Dusseldorf. Le défi est désormais de maintenir les standards élevés qu’il a fixés avec Bruges dans un championnat bien plus difficile, mais tout indique qu’il a les qualités pour réussir. Selon certaines informations, Tzolis voulait uniquement rejoindre Arsenal et a fait de leur intérêt sa priorité, il sera donc sûrement ravi que le transfert ait abouti. Le plus dur commence maintenant alors qu’il cherche à s’imposer dans le nord de Londres. Note : A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 juillet : Karim Adeyemi (Borussia Dortmund au FC Barcelone, 29 M€)

    Pour Dortmund : Probablement ce qu’ils pouvaient faire de mieux dans les circonstances. Il ne restait qu’un an de contrat à Adeyemi et il n’y avait aucune chance qu’il en signe un nouveau. Par conséquent, Dortmund n’avait pas d’autre choix que de le vendre cet été pour éviter de perdre gratuitement l’an prochain un actif de valeur. Adeyemi vaut évidemment plus que les 22 M€ que Dortmund va recevoir immédiatement, mais il ne faut pas oublier qu’il a connu pas mal de blessures et manqué de régularité durant ses quatre années au Signal Iduna Park. Le BVB a également bien négocié en obtenant un pourcentage à la revente dans son contrat. Note : B

    Pour Barcelone : Une signature potentiellement judicieuse. Nous avons énormément critiqué le Barça au fil des ans pour sa gestion du mercato, et à juste titre, mais il faut rendre à César ce qui lui appartient : cela pourrait s’avérer être une excellente opération. Adeyemi n’a pas encore été à la hauteur de l’étiquette de prochaine grande star allemande, mais il n’a encore que 24 ans, ce qui fait de lui une alternative plus jeune, moins chère et plus rapide à Marcus Rashford. Peut-être plus important que tout le reste, Hansi Flick pense pouvoir tirer le meilleur d’un joueur à qui il a offert ses débuts internationaux il y a cinq ans. Note : B+

    Pour Adeyemi : Un transfert parfaitement choisi dans le timing. Adeyemi avait tout d’un futur crack lorsqu’il a rejoint Dortmund en provenance du Red Bull Salzbourg en mai 2022, mais cela ne s’est jamais vraiment concrétisé pour lui. Il y a sans aucun doute eu des signes la saison dernière qu’il pouvait enfin réaliser son potentiel, mais un transfert au Camp Nou représente malgré tout une évolution incroyable pour l’ailier né à Munich. La bonne nouvelle, c’est qu’il ne sera pas soumis à une pression énorme, compte tenu du montant du transfert. En effet, on attendra beaucoup plus d’Anthony Gordon au début de la nouvelle saison, et cela devrait grandement faciliter la vie d’Adeyemi, qui a la polyvalence et la vitesse pour devenir un membre vraiment important d’une ligne d’attaque du Barça profondément remaniée cet été. En clair, cela ressemble au bon choix au bon moment pour Adeyemi, qui n’aura pas de meilleure plateforme pour enfin réaliser son potentiel. Note : A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 juillet : Morgan Rogers (d’Aston Villa à Chelsea, 117 M£)

    Pour Villa : Un rappel brutal de sa place dans la hiérarchie de la Premier League. Si Rogers avait rejoint Arsenal, tout juste sacré champion, cela aurait été une chose. Cependant, Villa a terminé quatrième la saison dernière, soit six places et 13 points devant Chelsea, et jouera la Ligue des champions cette année, alors que les Blues n’ont aucune compétition continentale à disputer. Et pourtant, le tenant du titre de la Ligue Europa a été totalement impuissant à empêcher son bien le plus précieux de partir à Stamford Bridge. Évidemment, d’un point de vue financier, c’est une opération absolument incroyable pour Villa. Le club avait recruté Rogers en provenance de Middlesbrough il y a seulement deux ans et demi pour un montant initial de 8 millions de livres sterling. Il l’a désormais vendu pour près de 15 fois cette somme, ce qui représente un pactole qui aidera grandement Villa à lui trouver un remplaçant tout en renforçant par ailleurs l’effectif d’Unai Emery. Cependant, les supporters sont extrêmement frustrés à l’heure actuelle, car ils estiment qu’il s’agit d’une nouvelle preuve que les riches propriétaires du club sont entravés par les règles financières de la Premier League. Note : B+

    Pour Chelsea : Un sacré coup. On s’attendait à ce que Rogers prenne la direction du nord de Londres cet été plutôt que de l’ouest. Cependant, malgré les supposés problèmes budgétaires causés par l’échec de la saison dernière à se qualifier pour la Ligue des champions, Chelsea a écrasé Arsenal dans ce dossier pour recruter l’un des attaquants les plus convoités de Premier League. Comment ? C’est bien la question que tout le monde se pose en ce moment, et beaucoup s’attendent désormais à voir un membre du « bomb squad » des Blues débarquer à Villa Park avant la fermeture du mercato, pour un montant grossièrement surévalué. Ce qui semble plus probable, cependant, c’est que des avancées ont été réalisées en coulisses pour trouver un nouveau point de chute à Enzo Fernandez et que la vente de l’Argentin, désireux de partir, couvrira presque entièrement le coût du recrutement de Rogers. Impossible de nier que Chelsea a énormément surpayé pour un joueur de 23 ans qui n’a à son actif que deux saisons correctes en Premier League, et un seul but en 22 apparitions avec l’Angleterre. Cependant, une ligne d’attaque composée de Rogers, Cole Palmer, Estevao et Joao Pedro pourrait assurément faire de gros dégâts sous les ordres de Xabi Alonso la saison prochaine. Note : B

    Pour Rogers : Un revirement surprenant, du moins vu de l’extérieur. On présumait que Rogers avait très envie de rejoindre l’Emirates, où il aurait été appelé à prendre la place du récemment parti Leandro Trossard sur le côté gauche de l’attaque d’Arsenal de Mikel Arteta. Cependant, il est désormais rapporté qu’Alonso, qui a évidemment fait de l’excellent travail avec des joueurs comme Florian Wirtz au Bayer Leverkusen, lui a fait changer d’avis. Cependant, nous soupçonnons fortement que l’argent et un temps de jeu garanti dans une équipe plus faible ont joué des rôles encore plus déterminants dans le surprenant transfert de Rogers à Stamford Bridge. En toute honnêteté, même si Chelsea est un club terriblement mal géré et dans un état de changement permanent, c’est un transfert qui pourrait très bien fonctionner pour Rogers, d’autant qu’il va désormais pouvoir jouer en Premier League aux côtés de son bon ami et ancien coéquipier mancunien chez les jeunes, Palmer. En effet, on pourrait bien voir quelques célébrations « cold » pendant les matches de Chelsea la saison prochaine ! Note : B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 juillet : Youri Tielemans (d’Aston Villa à Manchester United, 35 M£)

    Pour Villa : Un coup dur. La propension de Tielemans à se blesser est depuis longtemps une source de frustration à Villa Park, mais quand il est apte, c’est un footballeur fantastique, et il est impossible de surestimer son importance dans le plan de jeu d’Unai Emery la saison dernière. L’équipe de l’Espagnol a énormément souffert pendant l’absence de Tielemans, écarté plus tôt cette année à cause d’une blessure à la cheville, ne remportant qu’un seul des sept matches de Premier League disputés sans le Belge. Puis, une fois de retour dans le onze de départ, Villa a terminé la saison en trombe en finissant quatrième de Premier League et en remportant la Ligue Europa, avec un but spectaculaire de Tielemans en finale. Sachant qu’il lui restait aussi deux ans de contrat, le perdre pour seulement 35 M£ est vraiment très difficile à avaler, d’autant plus qu’Amadou Onana doit faire face à une longue absence en raison d’une blessure au ligament croisé antérieur. Note : D

    Pour United : Une très belle surprise. Rien n’indiquait que United préparait une approche pour Tielemans avant qu’il n’apparaisse que l’opération était proche de la conclusion. Par conséquent, le club mérite des éloges pour avoir agi avec autant de détermination et de discrétion. Tielemans ne correspond clairement pas au profil d’âge que United recherchait cet été et il a évidemment déjà beaucoup de kilomètres au compteur, même pour un joueur de 29 ans. Mais son arrivée va apaiser une partie de la panique autour d’Old Trafford après l’échec du dossier Ederson, la grave blessure subie par Manuel Ugarte avec l’Uruguay, et le fait que United ait dû renoncer à ses principales cibles au milieu de terrain, Elliot Anderson, Sandro Tonali et Mateus Fernandes, en raison de leur coût. Tielemans est un joueur confirmé de Premier League qui a rappelé toute sa classe à la Coupe du monde. Il va donc apporter de la profondeur, de l’expérience, de la polyvalence et de la qualité, dont le milieu de terrain de United avait grand besoin après le départ de Casemiro à la fin de la saison dernière, et à ce prix-là, il pourrait bien finir par être l’un des transferts de la saison. Note : B+

    Pour Tielemans : Le genre d’opportunité dont lui-même pensait peut-être qu’elle ne se présenterait plus. Tielemans est depuis longtemps annoncé dans l’un des cadors de la Premier League, mais après avoir eu 29 ans en mai, cela ne semblait plus vraiment devoir se produire pour l’ancien milieu de Leicester City à ce stade de sa carrière, et cela aurait été très bien ainsi. Villa est déjà un immense club. Cependant, United évolue incontestablement dans une autre dimension en matière de prestige, ce qui fait de ce transfert un énorme pas en avant pour Tielemans, qui savourera sans aucun doute la possibilité d’exposer sa merveilleuse qualité de passe et son immense technique sur l’une des scènes les plus prestigieuses du football. Note : A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 juillet : Andrey Santos (de Chelsea à Manchester United, 50 M£)

    Pour Chelsea : L’étrange été de Chelsea se poursuit, le club ayant accepté de vendre l’un de ses jeunes joueurs prometteurs à un rival direct dans la course au top 4 en Premier League. Andrey Santos semblait bien progresser après son retour de prêt réussi au club frère de Strasbourg pour intégrer l’équipe première, en enchaînant les apparitions tout au long de la saison 2025-2026 et en impressionnant souvent lorsqu’il remplaçait Enzo Fernandez et Moises Caicedo. Si Fernandez s’en va, comme cela semble probable, alors le nouvel entraîneur Xabi Alonso se retrouvera avec très peu d’options. Cependant, le joueur de 22 ans n’a manifestement pas été jugé intouchable, et l’offre de United, de 48 M£ (64 M$) plus 2 M£ de bonus, pour un milieu qui n’est pas encore un titulaire garanti, était visiblement trop belle pour être refusée. C’est le modèle BlueCo en action ; Chelsea s’apprête à réaliser un bénéfice important sur Santos, recruté comme jeune joueur à fort potentiel en provenance du club brésilien Vasco da Gama pour 16 M£ en 2023. Cette décision commerciale cynique laisse un goût un peu amer, mais le montant conséquent proposé signifie que l’offre était probablement trop belle pour être refusée. En revanche, si Santos devient un talent de classe mondiale à Old Trafford, ce n’est pas un transfert dont on se souviendra avec affection. Note : B-

    Pour Manchester United : Un de ces transferts quelque peu déroutants pour toutes les parties. Après avoir raté leurs cibles prioritaires au milieu, Elliot Anderson et Matheus Fernandes, partis respectivement à Manchester City et Tottenham, United s’est tourné dans la précipitation vers Santos afin d’éviter un scénario dans lequel Mason Mount serait leur seul milieu senior reconnu au début de la préparation de pré-saison, le 18 juillet, alors que Kobbie Mainoo est encore à la Coupe du monde avec l’Angleterre. Il a été rapporté que les décideurs de United étaient « calmes » après l’échec de la piste Fernandes, mais Santos n’est pas au niveau de leurs cibles précédentes, et un package à 50 M£ est élevé pour un joueur dont Chelsea était clairement disposé à se séparer. Manchester United a besoin de renforts dans l’entrejeu après le départ de Casemiro et la grave blessure subie par Manuel Ugarte, mais le club a trop payé ici pour quelqu’un qui ne sera pas un titulaire assuré une fois le mercato terminé. L’espoir sera qu’à 22 ans, il ait encore une large marge de progression. Note : C

    Pour Santos : Peut-être motivé par le fait qu’il a été écarté de la sélection du Brésil de Carlo Ancelotti après une saison où il a alterné entre titularisations et passages sur le banc à Chelsea, il a été rapporté que Santos quittait les Blues à la recherche de « temps de jeu régulier en équipe première ». Reste à voir s’il obtiendra plus de minutes à Old Trafford qu’à Stamford Bridge, et beaucoup dépendra aussi des autres recrues que United fera venir, d’autres arrivées étant probables dans le cadre de la refonte du milieu de terrain du club. Santos peut estimer avoir besoin d’un nouveau départ loin du chaos au niveau de la direction et de l’instabilité sur le banc à Chelsea, même si rien ne garantit que United puisse offrir davantage de stabilité à long terme. Le club peut toutefois lui offrir la Ligue des champions, ce qui signifiera naturellement plus de minutes puisque son employeur bientôt ancien ne s’est qualifié pour aucune compétition européenne. En pratique, il appartiendra au joueur de faire en sorte de s’imposer comme un élément clé dans son nouvel environnement. Note : B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 juillet : Sandro Tonali (de Newcastle à Tottenham, 100 M£)

    Pour Newcastle : La bulle a bel et bien éclaté ! Quand Newcastle s'est qualifié pour la Ligue des champions de la saison dernière, après avoir mis fin à sa disette de trophées en créant la surprise face à Liverpool en finale de la Carabao Cup, les supporters rêvaient de voir leur club soutenu par un État devenir la réponse anglaise au Paris Saint-Germain version Qatar. Cependant, Liverpool a ensuite brutalement rappelé à Newcastle sa place dans la hiérarchie de la Premier League en lui arrachant Alexander Isak dans les circonstances les plus cruelles. Si Newcastle avait bien utilisé ce montant, alors record britannique, les choses auraient peut-être quand même pu bien tourner. Au lieu de cela, des millions de livres ont été gaspillés dans des achats de panique comme Yoane Wissa, Nick Woltemade et Anthony Elanga, ce qui a conduit l'équipe d'Eddie Howe à terminer 12e du classement. Il était évident qu'Anthony Gordon allait partir bien avant la fin d'une campagne catastrophique, mais c'est le départ de Tonali pour Tottenham, de toutes les équipes possibles, qui représente vraiment la mort d'un rêve. Et ce qu'il y a de vraiment traumatisant pour les supporters, c'est que ce n'est probablement même pas le coup de grâce, puisque le capitaine Bruno Guimaraes devrait lui aussi partir dans les semaines à venir. En clair, avec des propriétaires saoudiens qui réduisent leurs investissements dans le sport, d'autres désillusions sont à venir, si bien que les supporters ne peuvent même pas se consoler avec l'idée de cette indemnité à neuf chiffres, qui risque de toute façon d'être dilapidée. Note : F

    Pour Tottenham : Encore une recrue sensationnelle. Un jour seulement après avoir bouclé un accord historique de 85 M£ pour Mateus Fernandes, Tottenham a décidé de battre à nouveau son record de transfert pour Tonali. S'agit-il de signes de panique ou de preuves d'ambition ? Le débat reste ouvert. C'est peut-être simplement la preuve d'un marché des transferts devenu fou. Après tout, si Elliot Anderson vaut 116 M£, pourquoi Tonali ne coûterait-il pas une somme similaire ?! L'international italien a indiscutablement prouvé qu'il était l'un des meilleurs milieux de terrain de Premier League au cours des deux dernières saisons, et il semble offrir des garanties encore plus solides pour s'épanouir sous les ordres de son compatriote Roberto De Zerbi que Fernandes. Bien sûr, dépenser autant d'argent pour un joueur de 26 ans qui a encore beaucoup à prouver au plus haut niveau reste un pari, et Tottenham a désespérément besoin qu'il soit gagnant. Pour l'instant, toutefois, les supporters s'en soucieront probablement peu. Après des années de frustration face à l'approche prudente, voire pingre, du marché des transferts supervisée par l'ancien président exécutif Daniel Levy, ils ont désormais vu leur club écraser la concurrence de ses rivaux de Premier League pour recruter l'un des milieux les plus convoités du marché. Note : B+

    Pour Tonali : Un transfert des plus inattendus. L'idée dominante était que si Tonali quittait le club qui l'avait soutenu pendant sa suspension pour paris illégaux, ce serait pour l'une des équipes les plus fortes d'Europe. Il a au contraire rejoint une équipe qui a terminé 17e de Premier League lors de chacune des deux dernières saisons. Alors, que s'est-il passé ? Évidemment, aucun club de Serie A n'avait les moyens financiers suffisants pour répondre au souhait, rapporté, de Tonali de rentrer au pays, et même les cadors anglais ont logiquement été refroidis par le prix demandé par Newcastle. Résultat, Tonali s'est retrouvé à Tottenham, où il s'apprête désormais à passer ses meilleures années, ce qui est incontestablement étrange. Cela dit, si De Zerbi reste à Tottenham plus de deux saisons, et c'est un énorme « si », ce transfert pourrait peut-être bien tourner pour Tonali à long terme... Note : C+

    Mark Doyle

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAAFP

    5 juillet : Denzel Dumfries (Inter au Real Madrid, 20 M€)

    Pour l’Inter : Il faut s’interroger sur la décision de l’Inter d’inclure une clause libératoire aussi faible dans le contrat d’un joueur devenu l’un de ses éléments les plus importants, même si une blessure à la cheville puis une opération ont freiné la campagne 2025-2026 de Dumfries. Il reste néanmoins, dans un bon jour, l’un des meilleurs latéraux offensifs du moment, donc 20 M€ (17 M£/23 M$) représentent une très mauvaise affaire pour les Nerazzurri, qui auraient pu obtenir bien plus sur le marché actuel pour un joueur à qui il restait encore deux ans de contrat. Il faut toutefois reconnaître que l’Inter n’avait peut-être pas vraiment le choix ; lorsque le Néerlandais a prolongé son contrat en septembre 2024, il aurait apparemment exigé cette clause, fixée à 25 M€ pour les clubs hors d’Italie à l’été 2025 avant de baisser cette année. Note : C

    Pour Madrid : Cela ressemble à une nouvelle opération très avisée pour le Real, qui est en train de se forger une réputation de chasseur de bonnes affaires tout en composant avec les règles financières strictes de la Liga. Dumfries vaut au moins le double de la somme payée par le Real Madrid, et ce montant est bien inférieur aux 30 M€ que le Real Madrid aurait, selon certaines informations, mis de côté pour recruter un nouveau latéral droit afin de concurrencer Trent Alexander-Arnold après le départ de la légende du club Dani Carvajal. Cependant, comme son homologue anglais, Dumfries est un autre défenseur du côté droit qui se montre sans doute plus efficace vers l’avant que dans son propre camp, ce qui laisse Madrid avec une forme de déséquilibre à ce poste, que de meilleures équipes pourraient exploiter. À 30 ans, il n’est pas non plus exactement une solution à long terme, mais pour un montant aussi faible, il est difficile de contester qu’il puisse au moins constituer un intérim valable pendant quelques saisons. Note : A

    Pour Dumfries : Ce type de transfert, à ce stade de sa carrière, est exactement la raison pour laquelle Dumfries voulait cette clause libératoire dans son contrat. Il a été un fidèle serviteur de l’Inter depuis son arrivée du PSV en 2021, avec 55 contributions décisives en 207 apparitions au poste de piston droit, tout en aidant les Nerazzurri à remporter le titre de Serie A en 2023-2024 et en 2025-2026, et à atteindre deux finales de Ligue des champions. Il a clairement mérité ce qui pourrait être son dernier grand transfert, et son prix peu élevé signifie que la pression sera quelque peu moindre au Bernabeu. Il sera très intéressant de voir s’il parvient à laisser Alexander-Arnold sur le banc, après avoir, selon certaines informations, eu des discussions avec Jose Mourinho au sujet du rôle qu’il jouera. Note : A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 juillet : Mateus Fernandes (West Ham à Tottenham, 85 M£)

    Pour West Ham : Une indemnité énorme qui contribuera grandement à atténuer l’impact économique d’une relégation de Premier League. Il était clair dès la descente des Hammers que des ventes majeures seraient nécessaires, et Fernandes était l’un de leurs atouts les plus précieux, un milieu de terrain élégant qui attirait déjà de nombreux regards admiratifs de clubs rivaux avant même que son sort ne soit scellé lors de la dernière journée de la saison. Son départ n’a donc absolument rien de surprenant. Ce qui est choquant, en revanche, c’est que West Ham a réussi à obtenir exactement ce qu’il réclamait pour le Portugais malgré une position de négociation plutôt défavorable. Pour cela, les dirigeants du club, à juste titre très critiqués, méritent exceptionnellement quelques éloges. Note : A

    Pour Tottenham : Une confirmation supplémentaire que le club ne plaisante pas cet été. Après deux campagnes calamiteuses, dont la seconde s’est presque soldée par une relégation, Tottenham a agi vite pour s’assurer de ne plus jamais se retrouver dans une telle situation, et si le fait de payer 52 M£ pour Jan Paul van Hecke était une déclaration d’intention, on passe ici à un autre niveau. Fernandes est un joueur de 21 ans très talentueux. Il peut évoluer dans plusieurs rôles et a depuis longtemps le profil d’un joueur susceptible de s’épanouir dans une équipe plus forte. Il est également clair que Roberto De Zerbi le considère comme parfait pour son style de jeu. Il y a cependant une impression de précipitation indéniable dans cette opération. Tottenham, comme on l’a vu avec son intérêt pour Sandro Tonali également, est déterminé à faire tout ce qu’il faut pour refondre son milieu de terrain médiocre et était donc prêt à surpayer Fernandes pour écarter l’intérêt de clubs comme Manchester United. Par conséquent, ce transfert doit vraiment fonctionner pour Tottenham, et tout de suite, sinon il deviendra rapidement un nouvel argument pour accabler les propriétaires du club. D’ailleurs, pour remettre les montants en perspective, le PSG a payé Benfica 60 M€ pour Joao Neves, et Fernandes est loin d’être aussi bon que son compatriote de 21 ans, donc il doit vraiment montrer qu’il peut le devenir. Note : C+

    Pour Fernandes : Un choix étrange à première vue. Fernandes a été annoncé dans le viseur de certains des plus grands noms du football : United, Liverpool et le PSG. Il s’est finalement retrouvé à Tottenham, l’équipe qui a terminé une place et deux points au-dessus de West Ham la saison dernière, ce qui donne à ce transfert des airs de mouvement latéral. Cependant, le club du nord de Londres devrait être bien plus fort la saison prochaine et Fernandes est incontestablement le genre de milieu de terrain que De Zerbi pourrait aider à passer dans une toute autre dimension. Il devrait bien sûr y avoir une certaine inquiétude quant à la durée du passage de l’Italien à Tottenham, étant donné qu’aucune des deux parties n’est réputée pour sa stabilité, mais Fernandes entrera directement dans le onze de départ, et cela ne se serait peut-être pas produit ailleurs. Note : B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1er juillet : Ismael Saibari (du PSV au Bayern Munich, 50 M€)

    Pour le PSV : Un départ décevant mais inévitable. Saibari a remporté trois titres consécutifs avec le PSV et son influence a progressivement grandi durant cette période. Il n’était donc qu’une question de temps avant qu’il soit recruté par l’une des meilleures équipes d’Europe. Certains diront peut-être que le PSV aurait pu attendre après la Coupe du monde avant de fixer un prix pour Saibari, étant donné qu’il y avait toujours une chance qu’il brille en Amérique du Nord, mais cela reste un beau montant pour un joueur recruté à Genk pour un peu plus de 5 M€ il y a quatre ans. Il est également probable que cet argent soit bien utilisé par un club qui a régulièrement réussi à remporter des trophées aux Pays-Bas malgré l’obligation constante de vendre ses meilleurs joueurs. Note : B 

    Pour le Bayern : Une excellente opération. La valeur marchande de Saibari n’avait cessé d’augmenter ces dernières semaines grâce à ses performances sensationnelles avec le Maroc, le joueur de 25 ans ayant marqué lors des trois matches de groupe de son pays à la Coupe du monde avant de transformer le penalty décisif en seizièmes de finale contre les Pays-Bas. Cependant, comme l’a déclaré le directeur sportif Max Eberl lorsque le transfert a été officialisé, c’était un dossier sur lequel le Bayern travaillait depuis un certain temps. Il ne s’agissait pas d’une décision réactionnaire sur un joueur sorti de nulle part pour se faire un nom lors d’une Coupe du monde ; le Bayern était depuis longtemps convaincu que Saibari possédait le bon mélange de technique, d’abattage et de polyvalence pour apporter une contribution significative à une ligne offensive déjà stellaire, et nous ne voyons rien qui remette en cause cette évaluation. Note : A

    Pour Saibari : Le meilleur été de sa vie. La Coupe du monde ne pourrait vraiment pas mieux se dérouler pour Saibari, qui a tapé dans l’œil du supporter moyen grâce à ses prestations dynamiques en attaque pour une très impressionnante équipe du Maroc. Désormais, il a bouclé le classique transfert « de rêve » vers « l’un des plus grands clubs du monde », même si se faire une place dans un onze de départ avec Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise et Jamal Musiala pourrait bien virer au cauchemar ! Cependant, les meilleures années de Saibari sont encore devant lui, il est sur un nuage en ce moment et il croit logiquement pouvoir devenir un ajout très utile à l’effectif du Bayern. Vincent Kompany est manifestement du même avis, car Saibari semble sans aucun doute mieux correspondre au style de jeu de son équipe que Nicolas Jackson. Note : A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1er juillet : Marco Palestra (Atalanta à Chelsea, 47 M£)

    Pour l’Atalanta : Après son accord pour vendre Ederson à Manchester United, cela ressemble à une nouvelle opération très judicieuse pour l’Atalanta. Le montant important de 55 M€ (47 M£/62 M$) pour Palestra représente un pur bénéfice pour un joueur issu de son centre de formation, mais qui n’a disputé qu’une poignée de matches avec l’équipe première, le club ayant apparemment décidé il y a quelque temps de le vendre plutôt que de réintégrer Palestra après son prêt réussi à Cagliari. À 21 ans, il devient la quatrième vente la plus chère de l’histoire du club, et même s’il est peut-être dommage que Palestra ne reste pas à Bergame pour s’imposer dans le club qu’il a rejoint à l’âge de 10 ans, une fois que des clubs comme l’Inter et Chelsea ont manifesté leur intérêt, il a eu la tête tournée et il semblait toujours probable qu’il serait difficile de le retenir. Note : A

    Pour Chelsea : Un marqueur intéressant de l’influence de Xabi Alonso en tant que manager de Chelsea, plutôt qu’entraîneur principal. L’Espagnol aurait donné son feu vert à cette opération, et le club a agi rapidement pour trouver un accord avec l’Atalanta, se hissant en position de force en l’espace de 24 heures pour détourner Palestra de l’Inter. Il était largement attendu chez le champion d’Italie, donc il s’agit assurément d’un joli coup dans ce sens. Latéral polyvalent, rapide et puissant, Palestra, qui a été nommé défenseur de l’année en Serie A pour 2025-2026, est censé s’intégrer au système d’Alonso dans une défense à trois comme à quatre, et il devrait être bien armé pour répondre aux exigences de la Premier League. Cependant, après avoir déboursé jusqu’à 55 M€, il y a le sentiment que Chelsea a surpayé ; c’est une somme énorme à l’échelle de la Serie A, apparemment très supérieure à l’offre de l’Inter, et il reste encore brut à 21 ans avec seulement une bonne saison au plus haut niveau à son actif. Cela représente donc un certain risque. Note : B

    Pour Palestra : Seul Palestra lui-même pourra répondre à la question de savoir pourquoi il a choisi Chelsea plutôt qu’un transfert à l’Inter, dont il a fréquenté le centre de formation lorsqu’il était enfant et qu’il serait censé avoir supporté, mais le fait que l’offre de contrat des Blues évoquée (près de 100 000 £ par semaine) valait plus du double de ce que les Nerazzurri avaient proposé peut en partie l’expliquer. Cela dit, Palestra possède tous les attributs pour réussir en Premier League et a visiblement sauté sur l’occasion de se tester dans l’élite anglaise. Il sera encouragé par la réussite de Riccardo Calafiori à Arsenal, tandis que le jeune Italien Giovanni Leoni a rejoint Liverpool l’été dernier, signe que davantage de joueurs sont prêts à quitter la Serie A tôt dans leur carrière. Il a très bien pu être convaincu par la détermination d’Alonso à l’amener à Stamford Bridge, ce qui laisse penser qu’il pourrait devenir une figure clé sous les ordres du nouveau manager. Note : A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 juin : Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain à l’AC Milan, 75 M€)

    Pour le PSG : Jackpot ! Les champions d’Europe vont rire jusqu’à la banque après avoir trouvé quelqu’un prêt à leur verser une somme aussi ridicule pour un joueur de rotation qui n’a pas été titulaire une seule fois en Ligue des champions la saison dernière. Ramos, rappelons-le, était censé être la réponse au problème du PSG en attaque, mais il a passé l’immense majorité de son temps au Parc des Princes sur le banc, Luis Enrique ayant trouvé une meilleure solution en transformant Ousmane Dembele en « faux neuf », ce qui ne dit pas grand-chose de bon du Portugais. Et le fait qu’il fasse encore de la figuration derrière un Cristiano Ronaldo de 41 ans en sélection ne joue pas non plus en sa faveur. Les plus grands clubs du jeu ne faisaient donc guère la queue pour recruter Ramos cet été, et certainement pas pour la somme absurde de 75 M€. Pourtant, avec cette opération sensationnelle, le PSG a récupéré plus de la moitié de l’argent dont il aura besoin pour recruter Yan Diomande, un joueur qui améliorera réellement son attaque. Note : A+

    Pour Milan : Hallucinant, tout simplement hallucinant. Mettons tout de suite une chose au clair : Ramos est un bon avant-centre. Il a montré un énorme potentiel à Benfica et prouvé qu’il pouvait avoir un impact en sortie de banc au PSG en inscrivant 45 buts sur trois saisons. Cependant, son prix n’a aucun sens, en particulier pour un Milan qui n’est pas vraiment riche à millions. Par conséquent, supporteurs, consultants et journalistes en Italie s’activent actuellement dans tous les sens pour comprendre ce qui s’est exactement passé. Si ce transfert peut très bien signifier que Rafael Leao quittera bientôt San Siro, le fait que Jorge Mendes soit impliqué a inévitablement alimenté de nombreuses théories du complot, et il a également été souligné que le propriétaire de Milan, Gerry Cardinale, entretient de bonnes relations avec le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi. Personne ne sait vraiment, toutefois, pourquoi Milan s’est senti obligé de payer un montant record pour le club afin de recruter Ramos. Là encore, soyons clairs, nous pensons bien qu’il marquera des buts en Serie A, d’autant qu’il devrait offrir exactement tout ce que Ruben Amorim attend de son numéro 9. Mais il s’agit de la recrue la plus chère en Italie depuis la signature de Romelu Lukaku par l’Inter, et Ramos n’offre pas du tout les mêmes garanties en matière de buts. Note : D+

    Pour Ramos : Une opportunité attendue depuis longtemps pour cet éternel second rôle de devenir l’homme de premier plan. Nous pensions, lorsque Ramos avait inscrit un triplé avec le Portugal de Fernando Santos à la Coupe du monde 2022, qu’une star était née. Cependant, au lieu de construire l’attaque du Portugal autour d’un avant-centre très prometteur, le successeur de Santos, Roberto Martinez, a choisi de continuer avec Ronaldo, freinant ainsi Ramos pendant des années. Toutefois, il faut aussi dire qu’il n’a pas fait un travail particulièrement remarquable pour mettre une vraie pression sur Ronaldo et Martinez. L’histoire a été similaire à Paris, où le consensus général voulait que, si le PSG disposait d’une collection enviable d’attaquants phénoménaux, Ramos n’en faisait pas partie. Il était simplement un bon élément à faire entrer en cours de match, un joker correct. Surtout, il a désormais la chance de changer ce récit. Ramos va être la pointe de l’attaque d’un nouveau Milan, qui reste l’un des plus grands clubs du football mondial. La pression sur lui pour justifier son prix va être énorme, car si le montant est déjà élevé en soi, il est absolument gargantuesque pour un club de Serie A. À toi de jouer, Goncalo, il est temps de prouver ta valeur... Note : A

    Mark Doyle

  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    18 juin : Jan Paul van Hecke (de Brighton à Tottenham, 52 M£)

    Pour Brighton : Encore une opération très avisée de la part de Brighton, qui renforcera sa réputation de l’un des meilleurs clubs vendeurs en empochant 52 M£ (70 M$) pour un joueur recruté pour seulement 2 M£ il y a six ans. L’affaire est d’autant meilleure que le contrat de Van Hecke à l’Amex Stadium devait expirer dans seulement 12 mois. Le club sera donc ravi d’avoir généré un montant aussi important pour le défenseur néerlandais, même s’il avait été rapporté auparavant qu’il était valorisé à 70 M£ (94 M$). Ce montant sera inévitablement réinvesti dans un remplaçant à fort potentiel, avec notamment le jeune de Tottenham Luka Vuskovic dans le viseur, dans le cadre de ce qui serait un transfert distinct après son prêt impressionnant à Hambourg. Le club ne manque d’ailleurs pas vraiment d’options en défense centrale, avec Lewis Dunk et Olivier Boscagli dans son effectif, tandis qu’Igor Julio doit revenir de son prêt à West Ham. Note : A

    Pour Tottenham : Il s’agit clairement d’un transfert voulu par le nouvel entraîneur Roberto De Zerbi, qui a travaillé avec Van Hecke lors de son passage à Brighton, mais il est difficile de ne pas avoir le sentiment que Tottenham a été poussé à surpayer le défenseur central après l’apparition de ces informations selon lesquelles Brighton l’évaluait à 70 M£, malgré le fait qu’il était sur le point d’entrer dans la dernière année de son contrat sur la côte sud. On pourrait penser qu’un accord à prix réduit pour un joueur de son calibre aurait réalistement dû coûter autour de 40 M£ (54 M$), mais Brighton est réputé pour être un négociateur redoutable et Tottenham a peut-être estimé devoir agir ; ses rivaux de Premier League, Chelsea et Liverpool, étaient annoncés intéressés par Van Hecke, tandis que le capitaine du club Cristian Romero semble quasiment certain de partir cet été après une saison mouvementée, et son compère en défense centrale Micky van de Ven pourrait suivre le même chemin. Tottenham récupère au moins un défenseur aguerri à la Premier League qui, à 26 ans, n’a pas encore atteint son plafond, possède une belle qualité de passe et dispose de ce caractère combattif et de ces qualités de leadership qui ont cruellement manqué à l’équipe. L’international néerlandais pourrait bien former une nouvelle charnière centrale avec le joueur arrivé libre Marcos Senesi. Note : B-

    Pour Van Hecke : Du point de vue du joueur, c’est un transfert qui a beaucoup de sens. Ayant apparemment clairement indiqué qu’il ne prolongerait pas son séjour à l’Amex, Van Hecke franchit un cap par rapport à Brighton au milieu de sa carrière et pourrait très bien voir cela comme un tremplin vers des choses encore plus grandes après s’être imposé en Premier League. Ni Chelsea ni Liverpool n’ont vraisemblablement concrétisé leur intérêt annoncé, donc s’il veut être un titulaire garanti dans un club du soi-disant « Big Six », Tottenham pourrait être le point de départ idéal, même si le club ne peut lui offrir aucune forme de football européen. Ayant déjà travaillé avec l’Italien au tempérament bouillant, Van Hecke saura exactement comment De Zerbi veut jouer, ce qui devrait l’aider à s’intégrer rapidement. Pour Tottenham, il n’y a vraiment guère d’autre direction que vers le haut après une nouvelle campagne nationale désastreuse, et une association avec Senesi paraît très solide sur le papier, au moins, donnant à l’équipe une base défensive solide alors que le club du nord de Londres traverse ce qui devrait être une période de transition après avoir écarté la menace de la relégation en fin de saison 2025-2026. Note : A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    18 juin : Victor Munoz (d’Osasuna à Liverpool, 34,5 M£)

    Pour Osasuna : À première vue, on pourrait avoir l’impression qu’Osasuna a réalisé une très belle plus-value sur un joueur recruté seulement l’été dernier pour à peine 5 M€, mais le club de Pampelune allait toujours être handicapé par une lourde clause de revente de 50 % dans son accord avec le Real Madrid. Cela signifie que 20 M€ de sa clause libératoire de 40 M€ (34,5 M£/45 M$) vont revenir au Real Madrid, même si un bénéfice de 15 M€ (13 M£/17 M$) reste significatif pour un club de la taille d’Osasuna. Le départ de Munoz semblait de toute façon probable après une saison au cours de laquelle il a été impliqué sur 12 buts et a été convoqué dans le groupe de l’Espagne pour la Coupe du monde, et la clause libératoire signifiait que le club n’avait guère de marge de manoeuvre concernant le montant du transfert. Note : B-

    Pour Liverpool : La première recrue de l’ère Andoni Iraola, et un nouvel épisode dans la rivalité entre Liverpool et Newcastle sur le marché des transferts ! Newcastle avait identifié Munoz comme le remplaçant idéal à long terme d’Anthony Gordon, parti à Barcelone, mais Liverpool, flairant une opportunité sur le marché, a surgi pour détourner l’opération malgré des discussions déjà bien avancées et une offre des Magpies qui aurait, selon certaines informations, été acceptée. Liverpool considérera déjà ce dossier comme un joli coup, mais le club sera aussi ravi de recruter un jeune ailier aussi coté pour un montant qui pourrait s’avérer être une bonne affaire. Munoz peut évoluer sur les deux ailes ainsi que dans l’axe, apportant une qualité et une profondeur d’effectif devenues nécessaires après le départ de Mohamed Salah et la blessure de Hugo Ekitike, qui ont laissé un énorme vide dans l’attaque de Liverpool. Attaquant direct et rapide, qui travaille aussi beaucoup sur le plan défensif, le joueur de 22 ans semble correspondre parfaitement au style de jeu du nouvel Iraola, le nouvel entraîneur ayant apparemment poussé pour que l’opération se concrétise. Il devra toutefois veiller à ce que le jeune Espagnol ne bloque pas la trajectoire de Rio Ngumoha vers un statut de véritable superstar, même si, toujours selon certaines informations, le club est confiant sur le fait que ce ne sera pas le cas. Note : A 

    Pour Munoz : Après que Liverpool et Newcastle ont tous deux vu leurs offres acceptées, il faut penser que la décision entre les deux revenait au joueur, et on ne peut pas vraiment reprocher à Munoz d’avoir choisi un transfert à Anfield. Bien qu’il n’ait encore que 22 ans, il a déjà connu un début de carrière assez nomade et il s’agira déjà de son troisième grand club. Formé dans le célèbre centre de formation La Masia de Barcelone, il s’est ensuite retrouvé au Real Madrid avant de rejoindre Osasuna il y a tout juste un an. Cette fois, Munoz espérera s’installer et s’imposer comme une star à long terme dans son nouvel environnement, et son compatriote Iraola devrait être l’entraîneur idéal pour l’aider à s’adapter. Il devra se battre pour gagner une place de titulaire, et cela pourrait l’obliger à améliorer son rendement global, Liverpool étant toujours attendu sur le dossier de l’ailier très coté du RB Leipzig, Yan Diomande, mais il devrait tout de même bénéficier de nombreuses opportunités dans la nouvelle attaque de Liverpool grâce à sa polyvalence. Note : A

    Krishan Davis

  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    18 juin : Ibrahima Konate (de Liverpool au Real Madrid, libre)

    Pour Liverpool : Liverpool s’est vraiment retrouvé dans une situation impossible concernant l’avenir de Konate, mais cela aurait pu être évité si le contrat du défenseur n’avait pas été laissé arriver à son terme. Si Liverpool l’avait prolongé lorsqu’il était au sommet de son art pendant la campagne 2024-2025 conclue par le titre, le club aurait pu réclamer une indemnité correcte au moment de s’en séparer. Mais le Français est finalement parti libre après une saison individuelle désastreuse. En l’état, il aurait été franchement bizarre que Liverpool cède aux exigences salariales ahurissantes de Konate, estimées à environ 250 000 £ par semaine, au terme d’une campagne décousue marquée par une série d’erreurs très médiatisées, alors que des négociations éprouvantes traînaient depuis des mois et des mois pour n’aboutir à rien, malgré le fait que le joueur ait affirmé en avril qu’un accord était proche. Liverpool a au moins déjà recruté de potentiels remplaçants avec Giovanni Leoni et Jeremy Jacquet, mais cela reste malgré tout une énorme perte de temps pour tout le monde. Note : D

    Pour le Real Madrid : On peut donc supposer que le Real Madrid offrira à Konate, cible de longue date, le type de salaire astronomique qu’il réclame, ce qui représente un risque malgré l’absence d’indemnité de transfert, au vu de la pauvreté de ses performances pendant la défense très faible du titre de Liverpool. Il convient de rappeler que le Real Madrid aurait, selon certaines informations, décidé de mettre fin à son intérêt pour le joueur dès novembre de l’année dernière, ce qui en dit long. Le Français est un bon défenseur dans un bon jour et, à 27 ans, il n’a probablement pas encore atteint les meilleures années pour un joueur à son poste. Le Real parie en réalité sur sa capacité à retrouver sa meilleure forme en Espagne, et il pourrait constituer une solution relativement peu coûteuse à un secteur problématique de l’effectif ; David Alaba quittera le Bernabeu cet été, Antonio Rudiger a passé son meilleur niveau, Eder Militao continue d’être miné par les blessures et Dean Huijsen est encore très jeune. Konate est toutefois loin d’être une solution de tout premier plan, et ce transfert a tout d’un mouvement qui pourrait très vite mal tourner compte tenu de l’examen permanent autour du Real Madrid, de la part des supporters comme des médias. Note : B

    Pour Konate : Le grand gagnant de cette situation est certainement Konate, qui s’apprête à obtenir à la fois le transfert de ses rêves au Real Madrid et le salaire XXL qu’il convoite. Il devra toutefois rapidement trouver ses marques comme titulaire potentiel aux côtés de Huijsen ; dans le chaudron qu’est le Bernabeu, il y aura bien moins de patience pour les erreurs qui ont empoisonné sa dernière saison à Anfield. Konate a emboîté le pas à Trent Alexander-Arnold en rejoignant Madrid libre, et les difficultés de l’Anglais lors de sa première saison doivent servir d’avertissement. Toutefois, s’il parvient à retrouver tôt sa confiance et sa meilleure forme, il a l’occasion de s’imposer comme un rouage essentiel dans l’un des plus grands clubs du monde au sein du nouveau Real version Jose Mourinho. Reste à savoir s’il en est capable, ce qui est loin d’être garanti. Note : A

    Krishan Davis

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    17 juin : Bernardo Silva (de Manchester City au Real Madrid, libre)

    Pour Manchester City : La perte d’une légende. Bernardo est tout simplement l’un des meilleurs footballeurs à avoir jamais joué en Premier League, un milieu offensif merveilleusement travailleur et créatif qui a été absolument essentiel à la période de succès durable de Manchester City. En effet, le Portugais était essentiellement le joueur parfait pour Pep Guardiola, raison pour laquelle le Catalan l’appréciait tant et a même versé quelques larmes lors des adieux émouvants de Silva à l’Etihad. Guardiola espérait que le joueur de 31 ans terminerait sa carrière à City, mais ce départ se profilait depuis un certain temps. Le voir partir gratuitement n’est évidemment pas idéal d’un point de vue financier, mais c’est le minimum qu’il méritait après neuf années de services exceptionnels. Malgré tout, sa technique, son intelligence et, peut-être plus que tout, sa personnalité vont énormément manquer à City. Note : D

    Pour le Real Madrid : Deux raisons de se réjouir. Non seulement le Real Madrid a mis la main gratuitement sur un joueur d’une qualité exceptionnelle, mais il a aussi soufflé sa signature au grand rival barcelonais. Après des mois de spéculations, sur lesquelles Bernardo avait même lui-même commenté certaines, un transfert au Camp Nou semblait acquis. Cependant, l’arrivée de Jose Mourinho à Bernabeu a clairement tout changé. « The Special One » a fait de la signature de son compatriote une priorité et l’opération a été pratiquement bouclée en 36 heures. Les meilleures années de Silva sont incontestablement derrière lui, mais il a montré lors de la course au titre de Premier League la saison dernière qu’il restait capable de s’imposer dans les plus grands matches, sa performance contre Arsenal à l’Etihad ayant été exceptionnelle. Plus important encore que tout le reste, Bernardo est probablement le modèle idéal pour les plus jeunes membres de l’effectif madrilène, l’incarnation de ce que Mourinho veut de ses joueurs, ce mélange parfait de talent et de ténacité. Dans ce contexte, il est facile de comprendre pourquoi le Real a détourné Bernardo de Barcelone, alors qu’il était en route. Note : B+

    Pour Bernardo Silva : Le transfert en Espagne qu’il recherchait depuis si longtemps. Depuis au moins les trois derniers étés, sinon plus, Silva est annoncé du côté de l’un des plus grands clubs de Liga. Mais, encore et encore, Guardiola l’a convaincu de passer une saison de plus à l’Etihad. Cette fois, en revanche, impossible de faire changer Bernardo d’avis, et il aura enfin l’occasion d’évoluer pour l’une des puissances traditionnelles du football européen. Certes, Madrid traverse une période difficile, après avoir été détrôné au sommet du football espagnol par Barcelone, mais aider Mourinho à le remettre à sa place sur son perchoir est un défi qu’il relèvera sans aucun doute avec enthousiasme, et plaisir. La concurrence est féroce au Real et Silva n’est plus tout à fait aussi dynamique qu’autrefois, mais, comme Guardiola l’a souligné, les cinq premiers mètres sont dans la tête et, dans ce domaine, peu de joueurs sont aussi rapides que l’ancien capitaine de City. Ainsi, même s’il est peut-être dommage qu’il n’ait pas rejoint Madrid un peu plus jeune, Bernardo possède l’expérience et la qualité pour imiter Luka Modric, que Mourinho avait fait venir à Bernabeu, en brillant en Espagne jusqu’à la fin de la trentaine. Note : A+

    Mark Doyle

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 juin : Marc Cucurella (Chelsea au Real Madrid, 60 M€)

    Pour Chelsea : C’est un dossier assez étrange pour Chelsea ; Cucurella est un joueur devenu un élément défensif clé du club londonien depuis son arrivée en 2022, après des débuts peu convaincants, donc le voir partir en enregistrant une perte a de quoi surprendre. À son meilleur niveau, il fait sans doute partie des meilleurs joueurs du monde à son poste. Cela dit, Chelsea avait clairement surpayé au départ en recrutant l’Espagnol à Brighton pour 60 M£ (80 M$), et comme il aurait, selon certaines informations, fait savoir en coulisses son intention de partir tout en critiquant ouvertement la manière dont le club est géré, les Blues seront probablement satisfaits de récupérer jusqu’à 52 M£ (69 M$), après avoir estimé qu’il n’était pas intouchable. En effet, ils auraient peut-être eu du mal à obtenir davantage lors des prochains mercatos pour un joueur qui aura 28 ans en juillet. Le départ de Cucurella signifie aussi qu’un effectif en cruel manque d’expérience perd l’une de ses têtes les plus aguerries, mais Chelsea doit être convaincu que le jeune Jorrel Hato peut combler ce vide, tout comme la recrue attendue Valentin Barco. Note : B-

    Pour le Real Madrid : Il semble que quoi que dise Jose Mourinho, cela soit suivi d’effet, puisque le Real Madrid lance son recrutement de début de mercato avec une signature surprise. Le club a dépensé gros pour un arrière gauche l’été dernier en faisant revenir Alvaro Carreras au Bernabeu depuis Benfica, mais cela ne l’a pas empêché de débourser à nouveau une grosse somme pour Cucurella, qui aurait été identifié comme une cible par son nouvel entraîneur, qui est aussi l’ancien. Un montant de 60 M€ est très élevé pour une équipe qui a adopté une approche assez économe sur le marché des transferts ces dernières années, et cela exigera un retour sur investissement immédiat de la part d’un joueur dont la forme a quelque peu baissé ces derniers mois. Bientôt âgé de 28 ans, Cucurella devrait être au sommet de son art, mais pendant combien d’années de haut niveau le Real Madrid pourra-t-il réellement encore en profiter ? Au moins, il présente le profil d’un joueur « Mourinho » avec son énergie et son agressivité. Le Real se retrouve désormais avec quatre arrières gauches de l’équipe première, avec le nouveau venu, Carreras, Ferland Mendy et Fran Garcia, donc il faudra forcément des départs. Note : C

    Pour Cucurella : Sans aucun doute le grand bénéficiaire de ce transfert, Cucurella a atteint son objectif en quittant un Chelsea sans cap pour rejoindre l’un des plus grands clubs de la planète au sommet de sa carrière. Il avait été largement rapporté que le défenseur voulait revenir en Espagne, s’étant désillusionné de la manière dont BlueCo gérait ses affaires à Stamford Bridge, mais personne ne s’attendait à le voir prendre la direction du Bernabeu malgré l’intérêt de l’Atletico Madrid. Il n’est donc pas surprenant que l’accord ait été bouclé aussi rapidement, Cucurella ayant vraisemblablement dit oui immédiatement lorsque le Real s’est manifesté. Étant donné qu’il semblait avoir été désigné par Mourinho, il a aussi de fortes chances de s’imposer comme un joueur clé, Carreras étant susceptible d’alterner dans le onze du Portugais. Toutefois, au vu du montant important de l’opération, il devra être performant immédiatement, sous peine de voir le public notoirement impatient du Bernabeu se retourner contre lui, surtout compte tenu de ses liens avec Barcelone. Note : A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 juin : Andy Robertson (de Liverpool à Tottenham, libre)

    Pour Liverpool : Un départ chargé d'émotion. Robertson figure sans difficulté parmi les meilleures recrues de l'histoire du club, lui qui a été un élément clé de l'ère Jürgen Klopp après avoir été recruté pour seulement 8 millions de livres sterling en provenance de Hull City dès 2017 et qui, à son apogée, était sans doute le meilleur arrière gauche du monde. Il est toutefois indéniable que l'âge commençait à rattraper le joueur de 32 ans, ce qui explique pourquoi Liverpool avait anticipé sa succession en faisant venir Milos Kerkez l'été dernier, et l'aurait même vendu durant le mercato hivernal s'il avait été en mesure de rappeler Kostas Tsimikas de la Roma. Le problème, désormais, c'est que Kerkez n'est toujours pas totalement installé à Anfield, tandis qu'il est devenu cruellement évident, au cours d'une éprouvante saison 2025-2026 pour Liverpool, que l'expérience, la ténacité et la personnalité de Robertson vont terriblement manquer sur les bords de la Mersey. En effet, l'inquiétude parmi les supporters est désormais que le départ de Robertson, ainsi que celui de Mohamed Salah, n'entraîne une baisse encore plus nette des standards la saison prochaine. Note : D

    Pour Tottenham : Un choix toujours surprenant. Tottenham a évidemment essayé de recruter Robertson en janvier, mais il était difficile de comprendre exactement pourquoi. L'effectif des Spurs manquait peut-être de qualité et de profondeur dans plusieurs secteurs du terrain, mais le poste d'arrière gauche n'en faisait pas vraiment partie. Ben Davies venait bien de se fracturer la cheville, mais Tottenham pouvait toujours compter sur Destiny Udogie et sur le polyvalent Djed Spence, tandis que le jeune Brésilien Souza venait d'arriver de Santos. L'argument, c'était que Robertson aurait été un renfort important dans un vestiaire en plein désordre, et il peut évidemment aider le nouvel entraîneur Roberto De Zerbi à instaurer une nouvelle culture d'engagement à 100 % au sein du groupe. Le fait qu'il arrive finalement libre constitue un petit bonus appréciable, mais l'impression demeure que Tottenham n'avait pas nécessairement besoin de Robertson. Note : C

    Pour Robertson : Une décision déroutante. On peut comprendre pourquoi Robertson était prêt à quitter Liverpool en janvier. Il avait été relégué au rang de deuxième choix derrière un joueur qui ne réalisait pas des performances particulièrement convaincantes et voulait jouer régulièrement en Premier League à l'approche de la Coupe du monde, ce que Tottenham semblait apparemment prêt à lui offrir. Robertson a finalement débuté davantage de matches lors de la seconde moitié de saison qu'il ne l'aurait sans doute imaginé, ce qui signifie qu'il se trouve dans une situation correcte au moment de prendre la direction de l'Amérique du Nord, mais il n'a jamais été question qu'il reste à Anfield, car Liverpool ne lui a proposé aucune prolongation à aucun moment. Il avait toutefois d'autres options que Tottenham, la Juventus faisant partie des clubs annoncés comme intéressés par la signature du capitaine de l'Écosse. Il est donc un peu étrange qu'il ait décidé de rejoindre un club qui n'a évité la relégation en Championship que de justesse lors de la dernière journée de la saison. Cela dit, Robertson pourrait en réalité considérer Tottenham comme une option plus attrayante aujourd'hui qu'en janvier, étant donné que De Zerbi est incontestablement capable d'améliorer significativement les Spurs au cours de l'été. Nous ne sommes toutefois toujours pas convaincus que Robertson jouera réellement beaucoup plus dans le nord de Londres qu'il ne l'a fait à Liverpool la saison dernière. Note : C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 mai : Anthony Gordon (de Newcastle à Barcelone, 80 M€)

    Pour Newcastle : Un changement d’approche révélateur. Newcastle s’est battu bec et ongles pour conserver Alexander Isak l’été dernier avant de le laisser finalement rejoindre Liverpool sur le tard. Aussi triste que cela puisse paraître, il aurait bien mieux valu céder immédiatement et le laisser partir dès qu’il a remis une demande de transfert, tant les perturbations causées par l’attaquant suédois n’ont rendu service ni à Eddie Howe ni à ses joueurs. Newcastle a donc agi rapidement pour se débarrasser d’un autre attaquant mécontent, et pour un montant fantastique. Gordon est un attaquant travailleur, talentueux et polyvalent, mais il n’a jamais rien fait en club ou en sélection pour laisser penser qu’il vaut 69 M£. Bien sûr, le défi pour Newcastle est désormais d’investir cet argent intelligemment, car le club a complètement gaspillé ce qu’il avait reçu pour Isak, et attirer des joueurs de premier plan ne sera pas plus facile cet été. Newcastle ne peut plus offrir la Ligue des champions à de potentielles recrues, et sa pathétique 12e place en Premier League, ajoutée au désir de Gordon de suivre Isak vers la sortie à St. James' Park, prouve que Newcastle ne constitue plus une menace sérieuse pour l’élite anglaise sous la houlette de propriétaires saoudiens de plus en plus désintéressés. Note : B-

    Pour Barcelone : Un signe vraiment inquiétant. Barcelone n’est plus en mesure de dépenser de grosses sommes sur le marché des transferts depuis un certain temps en raison de ses difficultés bien documentées à respecter les strictes règles financières de la Liga, donc il n’est pas bon signe que sa première initiative après avoir enfin remis de l’ordre dans ses affaires soit de débourser 80 M€ pour Gordon. L’international anglais devrait assurément se révéler un renfort utile. Il peut jouer à peu près partout sur le front de l’attaque à trois et c’est une machine au pressing, contrairement à Marcus Rashford, donc il est facile de comprendre pourquoi Hansi Flick a donné son feu vert à l’arrivée de Gordon. Cependant, il est impossible d’échapper au fait que le Barça a trop payé. Certes, Gordon pourrait réussir une bonne Coupe du monde, ce qui présenterait alors ce prix sous un jour plus favorable, et il a aussi été souligné que le Scouser a marqué 10 buts en Ligue des champions cette saison, mais six de ces buts ont été inscrits contre Qarabag et l’Union Saint-Gilloise, et la moitié sur penalty. Douze buts lors de ses 60 dernières apparitions en Premier League constituent un bien meilleur indicateur du rendement offensif auquel les supporters du Barça doivent s’attendre de la part de leur dernière recrue. Donc, même si Gordon est plus susceptible d’offrir à Flick ce qu’il attend d’un ailier, et qu’il touchera un salaire inférieur à celui de Rashford, il y avait de meilleures options ailleurs en matière de rapport qualité-prix, ce qui laisse penser que le Barça recommence à avoir plus d’argent que de bon sens. Note : C+

    Pour Gordon : Le genre de choses dont sont faits les rêves. Malgré des performances très irrégulières en Premier League, surtout au cours des deux dernières années, Gordon a obtenu le transfert vers un grand club qu’il convoitait visiblement depuis quelque temps. Il a lui-même admis avoir eu la tête tournée par de précédents liens avec Liverpool, le club de sa ville natale qu’il supportait aussi étant enfant, alors qu’au départ il semblait devoir rejoindre le Bayern Munich cet été. Cependant, le Bayern a logiquement reculé devant le prix demandé, et c’est là que réside le grand défi qui attend désormais Gordon. Une possible arrivée de Julian Alvarez détournerait une bonne partie de l’attention portée au joueur de 25 ans, mais il restera tout de même soumis à une énorme pression pour justifier son prix, car le Barça n’a pas payé 80 M€ pour un joueur de complément. Gordon doit prouver qu’il mérite une place de titulaire dans une équipe remplie de stars, et cela ne sera pas facile. Il suffit de demander à Rashford, qui semble désormais en trop au Camp Nou malgré un total cumulé de 28 buts et passes décisives lors de sa première saison au Barça. Malgré tout, Gordon a sans doute du mal à croire à sa chance. Il va passer d’Anthony Elanga à Lamine Yamal ! Note : A

    Mark Doyle