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Le vétéran de Brighton, Pascal Gross, annonce sa retraite internationale avec l’Allemagne après avoir inspiré l’impressionnante démonstration de force conclue par un 3-0 contre Arsenal
Des adieux sur la scène internationale après un récital en Premier League
Le vétéran du milieu offensif a choisi d’annoncer la nouvelle après une performance de haut vol à l’American Express Community Stadium, où il a aidé Brighton à s’imposer 3-0 de manière convaincante contre Arsenal. Gross a joué un rôle clé dans ce succès, en ouvrant lui-même le score avant de délivrer ensuite une passe décisive pour enfoncer davantage les Gunners.
Le moment de cette annonce est particulièrement poignant au vu de la forme exceptionnelle de Gross lors des premières semaines de la saison de Premier League. Il compte déjà trois buts et quatre passes décisives en seulement cinq apparitions, dont une superbe frappe de 18 mètres pour débloquer la situation contre l’équipe de Mikel Arteta. Pourtant, cette réussite sur la scène nationale n’a pas suffi à lui offrir une place dans la première liste sélectionnée par le nouveau sélectionneur de l’Allemagne Jurgen Klopp pour les prochaines rencontres de Ligue des nations.
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Gross explique sa décision de se mettre en retrait
Gross a révélé qu'il avait pris en interne la décision de mettre un terme à sa carrière internationale après la Coupe du monde. Il a exprimé son souhait de voir la nouvelle génération de talents allemands prendre le relais alors que l'équipe entre dans une nouvelle ère sous la direction de Klopp. Le milieu de terrain a souligné qu'il n'avait pas fait de déclaration publique auparavant en raison de son absence sur les réseaux sociaux, mais que sa décision était déjà prise.
« Officiellement, puisque je n’ai pas de réseaux sociaux, je n’ai pas annoncé ma retraite, mais j’ai déjà pris ma retraite. Pour moi, c’était terminé après la Coupe du monde. Je pense qu’il est temps de souhaiter le meilleur à la nouvelle génération et de croiser les doigts pour elle », a déclaré Gross à Sky Germany.
Retour sur une éclosion tardive sur la scène internationale
Le parcours de Gross avec l'équipe nationale allemande a été relativement court, mais marquant, caractérisé par son approche professionnelle et sa fiabilité technique. Il a fait ses débuts pendant une période turbulente pour la DFB, en apparaissant pour la première fois sous les ordres de Hansi Flick lors d'une lourde défaite 4-1 contre le Japon en septembre 2023. Sa dernière contribution sous le maillot de l'Allemagne est intervenue pendant la phase de groupes de la Coupe du monde, où il est entré en seconde période lors de la défaite 2-1 face à l'Équateur.
Bien que sa carrière internationale se soit terminée sur ce résultat décevant, Gross reste positif quant à la direction prise par l'équipe nationale. « Je prends toujours du plaisir à jouer au football, ici en club, mais en Allemagne il y a un changement, et c'est aussi une bonne chose. Je croiserai les doigts pour eux », a déclaré Gross.
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Focus sur Brighton et la Premier League
Maintenant que son chapitre international est clos, Gross peut consacrer toute son attention à l’ambitieuse campagne de Brighton. La victoire contre Arsenal a placé Brighton en bonne position au classement, confirmant encore davantage la décision du club de continuer à s’appuyer sur son expérience. La capacité de Gross à peser sur les matches sur coups de pied arrêtés comme dans le jeu reste intacte, comme en témoigne sa passe décisive pour le but de Chema Andres, qui a scellé le score à 3-0. Son leadership dans le vestiaire de Brighton sera crucial alors que le club traverse une saison de Premier League très disputée et vise une nouvelle qualification européenne.
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