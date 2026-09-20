Le vétéran du milieu offensif a choisi d’annoncer la nouvelle après une performance de haut vol à l’American Express Community Stadium, où il a aidé Brighton à s’imposer 3-0 de manière convaincante contre Arsenal. Gross a joué un rôle clé dans ce succès, en ouvrant lui-même le score avant de délivrer ensuite une passe décisive pour enfoncer davantage les Gunners.

Le moment de cette annonce est particulièrement poignant au vu de la forme exceptionnelle de Gross lors des premières semaines de la saison de Premier League. Il compte déjà trois buts et quatre passes décisives en seulement cinq apparitions, dont une superbe frappe de 18 mètres pour débloquer la situation contre l’équipe de Mikel Arteta. Pourtant, cette réussite sur la scène nationale n’a pas suffi à lui offrir une place dans la première liste sélectionnée par le nouveau sélectionneur de l’Allemagne Jurgen Klopp pour les prochaines rencontres de Ligue des nations.