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Le véritable travail débute désormais pour Michael Carrick. Les six principales priorités du manager de Manchester United après avoir officiellement pris les rênes d’Old Trafford

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En fin de compte, Manchester United n’avait guère d’autre choix. Après avoir qualifié le club pour la Ligue des champions lors d’un intérim remarqué, Michael Carrick devrait être nommé entraîneur principal des Red Devils à titre définitif. Mais, ayant déjà relativisé l’importance de ce retour sur la scène européenne, il sait que le véritable travail commence maintenant.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : en 16 matchs à la tête de l’équipe, Carrick totalise 11 victoires et 3 nuls, suffisant pour faire grimper le club de la 6e à la 3e place après avoir succédé à Darren Fletcher en janvier, suite au limogeage de Ruben Amorim. Sa performance lui a même valu une nomination au titre de « Manager de la saison » en Premier League.

L’ancien milieu de terrain vise désormais une nouvelle dynamique. « Il faut toujours viser plus haut, c’est certain », a-t-il déclaré avant la dernière réception de la saison face à Nottingham Forest. « Je pense que c’est justement ce qui fait la beauté du football et de la compétition : atteindre un objectif, le confirmer, puis s’améliorer. C’est le défi permanent : les joueurs, le groupe, le club entier doivent continuer à avancer de manière positive et dans la bonne direction. »

Reste à savoir comment United entend concrétiser ces ambitions. Alors que les Red Devils s’apprêtent à officialiser l’arrivée de Carrick comme entraîneur principal pour deux ans, GOAL énonce les six grandes priorités qui attendent le technicien à son arrivée sur le banc mancunien.

  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Forger une identité

    Même si l’on ne peut contester le bilan de Carrick depuis qu’il a remplacé Amorim en début d’année, une partie des supporters, méfiante, s’inquiète du manque d’identité perçu sous la houlette de l’Anglais. L’objectif est d’éviter que les échecs d’Ole Gunnar Solskjaer ne se reproduisent, et les comparaisons avec l’ancien attaquant de Manchester United sont inévitables.

    Jusqu’ici, l’entraîneur par intérim a fait des résultats sa priorité, et c’est légitime : il a permis au club de retrouver la Ligue des champions. Reste que certaines sorties ont paru brouillonnes, l’équipe vivant souvent de ses éclats individuels et des erreurs adverses.

    S’il a incontestablement redonné foi et confiance, on attend désormais qu’il passe à la vitesse supérieure et impose des idées claires, conformes à l’ADN du club, lors d’une préparation estivale complète avec le groupe.

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  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Trouver un remplaçant à Casemiro

    Ce ne sera pas une mince affaire, mais Manchester United devra se mettre en quête d’un remplaçant pour le milieu de terrain vétéran Casemiro cet été. Le Brésilien a connu un regain de forme sous les ordres de Carrick, inscrivant cinq buts inattendus lors de la course à la qualification pour la Ligue des champions, ce qui fait regretter au club sa décision de ne pas prolonger son contrat au-delà de la fin de la saison, son départ imminent ayant été confirmé dès le mois de janvier.

    Les chants « Encore un an » scandés par les supporters ces dernières semaines témoignent de l’importance du joueur de 34 ans, mais il a confirmé qu’il n’y aurait pas de revirement de dernière minute. Carrick et les dirigeants doivent donc trouver un successeur à la hauteur, et un tel profil se paiera le prix fort. Plusieurs profils ayant déjà fait leurs preuves en Premier League, comme Elliot Anderson, Carlos Baleba et Adam Wharton, ainsi que l’Atalantais Ederson, sont évoqués pour prendre le relais.

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-BOURNEMOUTHAFP

    Des recrues malines

    Cet été s’annonce crucial pour Manchester United. Après avoir terminé à la troisième place, le club dispose d’une occasion en or de se replacer parmi les prétendants au titre, même si l’écart avec Arsenal et Manchester City demeure important. Une stratégie astucieuse sur le marché des transferts pourrait toutefois lui permettre de comble ce retard.

    Le mercato estival dernier a été une réussite rare, United ayant tiré profit de stars confirmées en Premier League comme Matheus Cunha et Bryan Mbeumo, tandis que Senne Lammens, relativement inconnu, a impressionné dans les cages depuis son arrivée de Belgique. Après des débuts difficiles, l’attaquant Benjamin Sesko, recruté à prix d’or, semble lui aussi prêt à exploser, ayant retrouvé sa meilleure forme sous les ordres de Carrick, avec sept buts inscrits depuis début février.

    Reste à déterminer le niveau d’implication de Carrick dans les transferts, mais le club devra à nouveau faire les bons choix s’il veut maintenir son élan, d’autant plus qu’il sera engagé sur quatre fronts.

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-ARSENALAFP

    Ne lâchez pas Bruno

    Un autre enjeu majeur pour Manchester United dans les prochains mois sera de conserver son capitaine emblématique, Bruno Fernandes, qui a sans doute été le meilleur joueur de la Premier League cette saison. Le milieu offensif a admis en décembre qu’il avait failli quitter Old Trafford l’été dernier, après une 15e place au classement et une défaite en finale de la Ligue Europa face à Tottenham, alors qu’il avait reçu des offres lucratives en provenance d’Arabie saoudite.

    Carrick espère toutefois que la renaissance du club sous sa direction et le retour en Ligue des champions inciteront ce moteur portugais à rester, même si l’intérêt pour ses services se renouvelle. Le futur entraîneur principal sera encouragé par les propos tenus récemment par Bruno lors d’une interview accordée à Sky Sports.

    « Ce n'est pas une question de loyauté », a déclaré Fernandes. « J'aurais pu partir il y a deux ans, j'aurais pu partir il y a trois ans, j'aurais pu partir la saison dernière, mais j'aime vraiment être ici. Réussir dans ce club représente quelque chose que je ne pourrais jamais trouver ailleurs. La joie et tout ce que je ressens ici, le jour où j’atteindrai mes objectifs avec ce club, je ne pense pas les retrouver dans un autre club au monde. »

  • Manuel Ugarte Manchester United 2025-26Getty

    Il est temps de faire le ménage

    De nombreux départs supplémentaires sont néanmoins nécessaires : il s’agit à la fois de libérer des places dans l’effectif et de générer des fonds, conformément à la gestion rigoureuse de Sir Jim Ratcliffe et d’INEOS. Plusieurs joueurs, de retour de prêt, n’ont pas d’avenir au club, et la saison écoulée a montré que certains membres de l’équipe première ne sont plus indispensables.

    En tête de liste figurent Marcus Rashford, André Onana et Manuel Ugarte ; Jadon Sancho est quant à lui en fin de contrat, tandis que la qualification de Naples en Ligue des champions a transformé le prêt de Rasmus Hojlund en transfert définitif. Mason Mount et Joshua Zirkzee demeurent, eux aussi, incertains. Carrick devra faire preuve de fermeté pour éviter que United ne conserve des éléments inefficaces sous des contrats onéreux.

  • JJ GabrielGetty Images

    Regardez du côté de l’académie

    Les réponses aux principales interrogations de cet été pourraient se trouver plus proches que Carrick ne l’imagine. Les jeunes talents issus du centre de formation, jusqu’ici largement négligés par son prédécesseur Amorim, devraient enfin obtenir leur chance sous la responsabilité de l’Anglais, chargé de valoriser les perles rares de cette célèbre académie.

    L’ailier Shea Lacey, le milieu de terrain Jack Fletcher et l’attaquant Chido Obi semblent prêts à grappiller davantage de temps de jeu en équipe première après avoir participé intégralement à la préparation estivale avec le groupe pro. Sans oublier le cas, plus singulier, de JJ Gabriel. L’attaquant, qui ne fêtera ses 16 ans qu’en octobre, vient d’être sacré Joueur de la saison de la Premier League U18 et affiche un potentiel considérable. Sa gestion et son intégration progressive constitueront un enjeu clé pour Carrick.

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