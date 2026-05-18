Les chiffres parlent d’eux-mêmes : en 16 matchs à la tête de l’équipe, Carrick totalise 11 victoires et 3 nuls, suffisant pour faire grimper le club de la 6e à la 3e place après avoir succédé à Darren Fletcher en janvier, suite au limogeage de Ruben Amorim. Sa performance lui a même valu une nomination au titre de « Manager de la saison » en Premier League.

L’ancien milieu de terrain vise désormais une nouvelle dynamique. « Il faut toujours viser plus haut, c’est certain », a-t-il déclaré avant la dernière réception de la saison face à Nottingham Forest. « Je pense que c’est justement ce qui fait la beauté du football et de la compétition : atteindre un objectif, le confirmer, puis s’améliorer. C’est le défi permanent : les joueurs, le groupe, le club entier doivent continuer à avancer de manière positive et dans la bonne direction. »

Reste à savoir comment United entend concrétiser ces ambitions. Alors que les Red Devils s’apprêtent à officialiser l’arrivée de Carrick comme entraîneur principal pour deux ans, GOAL énonce les six grandes priorités qui attendent le technicien à son arrivée sur le banc mancunien.