La Premier League a récemment clos son enquête sur les irrégularités financières historiques de Chelsea datant de l'ère Roman Abramovich. Le club londonien s'est vu infliger une amende de 10,75 millions de livres sterling et une interdiction de transfert avec sursis, mais a surtout échappé à toute sanction sportive, telle qu'une déduction de points.

Ce dénouement a attiré l'attention de Borson, ancien conseiller financier de Manchester City. Il suggère que la décision de la ligue d'opter pour une sanction financière plutôt que sportive pourrait changer la donne pour City, alors que le club attend le verdict concernant ses 115 infractions présumées aux règles du fair-play financier.