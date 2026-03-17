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Le verdict « extrêmement clément » rendu par la Premier League à l'encontre de Chelsea serait « très utile » à Manchester City dans l'affaire du fair-play financier portant sur 115 chefs d'accusation, affirme l'ancien conseiller financier du club d'Etihad
Chelsea échappe à une déduction de points
La Premier League a récemment clos son enquête sur les irrégularités financières historiques de Chelsea datant de l'ère Roman Abramovich. Le club londonien s'est vu infliger une amende de 10,75 millions de livres sterling et une interdiction de transfert avec sursis, mais a surtout échappé à toute sanction sportive, telle qu'une déduction de points.
Ce dénouement a attiré l'attention de Borson, ancien conseiller financier de Manchester City. Il suggère que la décision de la ligue d'opter pour une sanction financière plutôt que sportive pourrait changer la donne pour City, alors que le club attend le verdict concernant ses 115 infractions présumées aux règles du fair-play financier.
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L'absence d'avantage sportif
Borson a souligné que l'absence de la notion d'« avantage sportif » dans la décision finale concernant Chelsea pouvait revêtir une importance particulière pour le dossier de Manchester City.
« Accord extrêmement clément avec la Premier League. De sérieuses questions se posent quant à l'approche de la PL. Le terme « avantage sportif » n'apparaît pas une seule fois dans l'accord de sanction, malgré l'acquisition de nombreux joueurs dans des situations de compétition. Un précédent très utile pour City dans le pire des cas », a déclaré Borson, selon le Daily Mail.
« La déduction de points a été jugée « inappropriée » en raison des circonstances atténuantes. Encore une fois, un résultat très favorable pour Chelsea. L'approche habituelle consiste à réduire la sanction déjà établie, c'est-à-dire à diminuer le nombre de points retirés. »
Incidents passés et déclaration volontaire
Les accusations portées contre Chelsea portaient principalement sur la période comprise entre 2011 et 2018, durant laquelle le club a reconnu que des paiements d'un montant total de 47 524 925,74 livres sterling avaient été versés par des entités tierces à diverses personnes. Le groupe d'actionnaires actuel du club, dirigé par Todd Boehly, a divulgué ces informations de manière proactive après les avoir découvertes lors du processus de vérification préalable mené dans le cadre de son rachat en 2022.
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L'ombre menaçante de 115 chefs d'accusation
Le sort de Manchester City n'est toujours pas connu. Les accusations portées contre le club comprennent notamment des allégations selon lesquelles il aurait dissimulé des versements provenant de ses propriétaires sous forme de revenus de sponsoring et versé des salaires non déclarés au personnel et aux joueurs de l'équipe première pendant de nombreuses années. Le club continue de clamer son innocence tandis que le monde du football attend le verdict final.
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