Musiala a suscité une vive inquiétude après s’être effondré sur la pelouse pour la deuxième fois en quatre jours lors de la victoire amicale du Bayern Munich contre Heidenheim. Le joueur de 23 ans semblait sonné et a eu besoin de soins médicaux avant d’être aidé pour quitter le terrain, après un épisode similaire et inquiétant contre le RB Leipzig.

Le directeur sportif Max Eberl a confirmé que le club est pleinement conscient de la situation et soutient le joueur. Musiala a ensuite publié un communiqué révélant qu’on lui avait diagnostiqué de brèves crises d’absence temporaires dues à un dysfonctionnement neurologique.