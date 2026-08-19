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1. FC Heidenheim v FC Bayern München - Preseason FriendlyGetty Images Sport

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Le verdict des experts médicaux tombe après l’effondrement de Jamal Musiala lors d’un match du Bayern Munich

J. Musiala
Bayern Munich
Allemagne
Bundesliga

Jamal Musiala a suscité une vive inquiétude après s’être effondré sur la pelouse pour la deuxième fois en l’espace de quatre jours. Un neurologue de premier plan a désormais apporté un éclairage sur la possible affection touchant la star du Bayern Munich.

  • Deux incidents consécutifs alarmants

    Musiala a suscité une vive inquiétude après s’être effondré sur la pelouse pour la deuxième fois en quatre jours lors de la victoire amicale du Bayern Munich contre Heidenheim. Le joueur de 23 ans semblait sonné et a eu besoin de soins médicaux avant d’être aidé pour quitter le terrain, après un épisode similaire et inquiétant contre le RB Leipzig.

    Le directeur sportif Max Eberl a confirmé que le club est pleinement conscient de la situation et soutient le joueur. Musiala a ensuite publié un communiqué révélant qu’on lui avait diagnostiqué de brèves crises d’absence temporaires dues à un dysfonctionnement neurologique.

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    Un neurologue livre son analyse d’expert

    À la suite des incidents, le média allemand BILD a contacté le Pr Christoph Kleinschnitz, chef du service de neurologie à l’hôpital universitaire d’Essen, afin d’obtenir un éclairage professionnel.

    « D’un point de vue neurologique, cela pourrait potentiellement être une crise d’épilepsie. Il pourrait s’agir d’une forme d’épilepsie absence, car des symptômes tels que de brèves périodes d’absence de réaction sont compatibles avec cela », a expliqué l’éminent neurologue.

    « Cependant, nous aurions besoin de connaître tous les résultats des examens neurologiques pour pouvoir l’évaluer. Cela se traite très bien, mais nécessiterait une thérapie de longue durée. Musiala peut continuer à jouer au football. »

  • Surmonter les blessures et les problèmes de santé

    Cette dernière alerte concernant sa santé intervient alors que Musiala s’efforce de retrouver de l’élan après une période hachée dans sa carrière. Le meneur de jeu a manqué une part importante de la saison 2025-2026 après avoir souffert d’une fracture du péroné, ainsi que d’une luxation et d’une fracture de la cheville, lors de la Coupe du monde des clubs face au Paris Saint-Germain.

    Trouver le bon équilibre entre sa convalescence après ces graves blessures orthopédiques et la gestion de cette affection neurologique nouvellement diagnostiquée constitue désormais la priorité. Heureusement, des experts se disent convaincus que ce problème ne fera pas dérailler sa carrière professionnelle avec un traitement adapté sur le long terme.

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  • FC Bayern München v RB Leipzig - Telekom CupGetty Images Sport

    En attendant son retour

    Alors que Musiala bénéficie d’excellents soins médicaux et affiche son optimisme quant à son protocole, l’attention se porte désormais sur sa disponibilité pour la saison à venir. Le Bayern Munich est impatient de retrouver son numéro 10 vedette pleinement opérationnel dans sa quête de trophées sur tous les fronts.

    Le club, ainsi que sa famille et ses amis, restent à ses côtés alors qu’il poursuit son plan de traitement en cours. Les supporters espèrent le revoir sur les terrains en toute sécurité dès que le staff médical donnera son feu vert final pour son retour.

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