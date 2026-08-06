Des questions inévitables se posent quant à savoir si United devrait repartir de zéro, l’ancien ailier de Manchester United Sharpe, s’exprimant en association avec NetBet, ayant déclaré à GOAL lorsqu’on lui a demandé si la tête et le cœur du joueur de 28 ans étaient désormais ailleurs : « C’est une question difficile, n’est-ce pas ? La situation de Marcus Rashford.

« C’est un si bon joueur. Je pense qu’on a encore revu par petits éclats ses qualités pendant la Coupe du monde, mais tout se joue dans sa tête. Ça a toujours été le cas avec Marcus Rashford.

« Je pense qu’il donnait un peu l’impression de ne pas trop s’en soucier juste avant son départ et d’avoir un peu levé le pied. Je ne sais pas si c’était quelque chose de personnel en dehors du terrain qui le perturbait, ou quelque chose lié à l’encadrement, ou au club, mais il est allé à Barcelone, a fait une bonne saison, voulait évidemment rester à Barcelone. Cela ne s’est pas fait et est-ce qu’il revient encore ?

« Je pense qu’en termes de talent et de qualité de joueur, il serait un atout vraiment précieux à réintégrer dans l’effectif de United. Tout dépend simplement de savoir si Marcus veut en faire partie, s’il veut s’y investir et si sa tête et son cœur sont ailleurs. Dans ce cas, cela rendrait son retour très difficile.

« Je suis sûr que Michael Carrick l’accueillerait volontiers, prendrait soin de lui et le soutiendrait, mais tout dépend de savoir si Marcus veut jouer pour le club et s’il estime que son avenir s’y trouve. »