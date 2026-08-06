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Le vendre en 2027 ou lui offrir un nouveau contrat ? Pourquoi Marcus Rashford vaut le risque d’un transfert pour Manchester United malgré son relâchement avant ses prêts à Aston Villa et au Barça
Rashford espérait boucler son transfert au FC Barcelone
Reste à voir ce que le reste du mercato estival 2026 réserve à Rashford. Après un passage productif à Barcelone la saison dernière, il avait espéré poser définitivement ses valises au Camp Nou.
Aucune option d'achat n'y a été levée, après avoir également échoué à convaincre Aston Villa qu'il valait la peine de tenter un pari sur le long terme. Cette situation ramène Rashford à Manchester, après ses efforts lors de la phase finale de la Coupe du monde en Amérique du Nord.
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Rashford est-il toujours engagé pour la cause de Manchester United ?
Des questions inévitables se posent quant à savoir si United devrait repartir de zéro, l’ancien ailier de Manchester United Sharpe, s’exprimant en association avec NetBet, ayant déclaré à GOAL lorsqu’on lui a demandé si la tête et le cœur du joueur de 28 ans étaient désormais ailleurs : « C’est une question difficile, n’est-ce pas ? La situation de Marcus Rashford.
« C’est un si bon joueur. Je pense qu’on a encore revu par petits éclats ses qualités pendant la Coupe du monde, mais tout se joue dans sa tête. Ça a toujours été le cas avec Marcus Rashford.
« Je pense qu’il donnait un peu l’impression de ne pas trop s’en soucier juste avant son départ et d’avoir un peu levé le pied. Je ne sais pas si c’était quelque chose de personnel en dehors du terrain qui le perturbait, ou quelque chose lié à l’encadrement, ou au club, mais il est allé à Barcelone, a fait une bonne saison, voulait évidemment rester à Barcelone. Cela ne s’est pas fait et est-ce qu’il revient encore ?
« Je pense qu’en termes de talent et de qualité de joueur, il serait un atout vraiment précieux à réintégrer dans l’effectif de United. Tout dépend simplement de savoir si Marcus veut en faire partie, s’il veut s’y investir et si sa tête et son cœur sont ailleurs. Dans ce cas, cela rendrait son retour très difficile.
« Je suis sûr que Michael Carrick l’accueillerait volontiers, prendrait soin de lui et le soutiendrait, mais tout dépend de savoir si Marcus veut jouer pour le club et s’il estime que son avenir s’y trouve. »
Transfert ou contrat : ce que l’avenir de Rashford pourrait réserver
Comme personne ne répond aux exigences de Manchester United pour Rashford, malgré la baisse récente de son prix, les Red Devils sont prêts à donner une nouvelle chance au natif de Manchester. Il lui reste encore deux ans de contrat, avec un salaire lucratif de 325 000 £ par semaine.
Dans cette optique, des possibilités de vente pourraient être étudiées de nouveau en 2027 si les retrouvailles ne se déroulent pas comme prévu. Sharpe a ajouté : « C’est une façon positive de voir les choses. Vous pouvez tirer une année de lui et voir ce qu’il vaut.
« Vous pouvez même lui faire comprendre que s’il réalise une bonne saison, il peut obtenir un nouveau contrat parce qu’évidemment, avec encore un an à courir, il aura toujours une certaine valeur, mais vous pourriez aussi le lier à un contrat plus long terme s’il joue bien et commence à être performant.
« Donc, ce n’est pas une mauvaise situation et je pense qu’ils préféreraient probablement, s’il ne veut pas être là, le sortir de la masse salariale afin de pouvoir faire venir d’autres joueurs qui, eux, veulent être là. Mais comme je l’ai dit, c’est un talent incroyable et il serait un vrai renfort pour l’effectif. »
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Le dernier match et les buts de Rashford avec Manchester United
Rashford a disputé la dernière de ses 426 apparitions avec United lors d’un match de Ligue Europa contre le Viktoria Plzen le 12 décembre 2024. Plus tôt dans le mois, il avait inscrit un doublé lors d’une rencontre de Premier League face à Everton et porté son total à 138 buts pour Manchester United.
Il a disparu des radars pendant 18 mois, mais il est rarement sorti des esprits à Old Trafford. Si Carrick parvient à relancer l’attaquant anglais aux 78 sélections, alors il aura le sentiment de tenir une sorte de nouvelle recrue pour un club déterminé à se replacer dans la course aux grands titres sur la scène nationale comme internationale.
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